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Новини За кордономВійна в Україні
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Швеція надішле Україні САУ Archer, - глава МЗС Біллстром

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сау,archer

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстром заявив, що його країна відправить Україні самохідні артилерійські установки Archer, щоб відкинути російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на канал Sky News,  про це  Біллстром повідомив під час спілкування із пресою.

За його словами, Україна потребує більшої кількості наступальних озброєнь західного зразка, а Швеція зобов'язана зробити свій внесок.

Він дав зрозуміти, що відправлення Archer Україні вже вирішено, зауваживши, що питання лише в тому, коли САУ будуть передані.

Також читайте: Війна може бути затяжною, але час на боці України, - прем’єр Швеції Крістерссон

Дипломат відкинув аргумент, що це призведе до ескалації війни, назвавши це протилежним кроком.

"Ми занадто довго стримували себе щодо цього. Ми так і не зрозуміли, що коли Україна не отримає військової техніки, необхідної для перемоги на полі бою, ця війна затягнеться, що піде тільки на користь Володимиру Путіну", - сказав Біллстром.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Шведам-респект...
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10.01.2023 21:29
+27
О-о это лучшие гаубицы в мире
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10.01.2023 21:32
+24
Канада купит для Украины систему NASAMS.
Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.
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10.01.2023 21:25
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Канада купит для Украины систему NASAMS.
Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.
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10.01.2023 21:25 Відповісти
це ти до того шо екіпажі вже навчені?
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11.01.2023 08:44 Відповісти
Средства противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехника будут приоритетными темами предстоящей встречи созданной странами Запада группы Рамштайн, которая занимается координацией поставок оружия Украине.
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10.01.2023 21:27 Відповісти
Шведам-респект...
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10.01.2023 21:29 Відповісти
О-о это лучшие гаубицы в мире
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10.01.2023 21:32 Відповісти
Гаубицы, грубо говоря, все одинаковые. Сегодня дело в снарядах. Адольф Алоизыч, было дело, Дору сварганил, и толку нуль
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10.01.2023 21:41 Відповісти
Нам надо всё, и гаубицы, и снаряды, и связь, и беспилотники, и народ готовить профессионально, а не по быстрячку, как иногда у нас бывает. Каков Арчер в деле, покажет только жёсткая эксплуатация на фронте, а не видосики или что и кто-то сказал. Адик увлёкся гигантоманией в единичных экземплярах и проиграл, армия Венка не дошла
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10.01.2023 22:32 Відповісти
Не всі однакові. Стосовно "Арчер": єкіпаж може складатися лише з двох людей; шість пострілів за 30 секунд за різними траекторіям, причому можна послати снаряди приблизно в одну точку і за рахунок різних траекторій усі вони прилетять майже одночасно; час згортання і розгортання менше 30с.
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10.01.2023 22:32 Відповісти
Які ще різні траєкторії в одну точку, якщо дальність польоту снарядів однакова?
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11.01.2023 01:59 Відповісти
Снаряд летить по параболічній траекторії. Чим вище парабола польоту снаряда, тим довше він летить. Постійно зменшуючи кут нахилу ствола досягається ефект того, що снаряди прилітають в задану точку майже одночасно, за рахунок того, що пролітають різну відстань.
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11.01.2023 06:48 Відповісти
Також зменшуючи заряд пороху
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11.01.2023 13:28 Відповісти
Ну, років 200 тому так і було. Зараз використовують окремо снаряд, який власне летить і окремо заряд, який виштовхує снаряд. Подаючі різної сили струм на заряд можна тим самим регулювати швидкість його згоряння, і цим, відповідно, регулювати початкову швидкість снаряду. Або можна ще за допомогою дросселюючого приладу регулювати тиск і об'єм виштовхуючих газів. Як би там не було, а варіанти є.
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11.01.2023 14:11 Відповісти
Да Ви прям канонір !
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11.01.2023 13:25 Відповісти
угу,і їх аж 24 НА ВЕСЬ СВІТ,замість масових Паладінів у США,ми чомусь дойобуєм то німаків з панцергаубицями.то шведів ,то французів,але от послати мельника "погавкати" на США,очко жим-жим,а у них тої арти хоч завались...
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10.01.2023 21:43 Відповісти
48
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10.01.2023 21:51 Відповісти
ого,ото прогрес *****,німаки які ну дуже неспішно родили панцергаубиці,виявляється просто реактивні,на цьому фоні,та нехай ,знову ж повертаємось до іншого питання,чому ми канючим якісь вундервафлі,з якими буде срака в обслуговуванні,але мовчимо про саму масову натівську 155ту сау,м109?
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10.01.2023 21:58 Відповісти
Чуешт ти ****** прокацаплений..один Арчер краще за 10 паладів..поцікався темп стрільби паладіна і на якому пострілі треба перерва..****** ****.
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10.01.2023 23:46 Відповісти
бугага в мульйон раз,так само як гріпен крутіший за ф-16,але чомусь ф-16 виготовили 10 тисяч а гріпенів і 400 не набереться,тираж тої вундервафлі нагадати? чи сам порахуєш,а тепер погугли скільки м109 наштампували,і яких модифікацій.бо проти останньої м109 він уже і не ахті імба,а проти панцергаубиці взагалі потух,і так найкраща це панцергаубиця,а не це чудо на 6 снарядів)))
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11.01.2023 05:50 Відповісти
Да-да, ось іще слуги народа із сікрєтних складов САУ "Богдана" падкотят, тріпісці кацап. І нафіга нам той Арчер..
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11.01.2023 13:30 Відповісти
служки тобі хіба що защекан підкотят,бо богдану іменно вони і закопали,то раз,а по арчерам тупе дрочево,їх тупо багато немає,нахуй до повного щастя плодити дорогий звіринець,який ми не можем в принципі обслуговувати,якщо у наших партнерів є провірена не те що роками,а десятиліттями сау,в товарних кількостях,але там де вона є її не просять,а їбуть розум з всякою екзотикою,тим більше що м109 не табу для наших артилеристів,бо уже Норвегія передавала
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11.01.2023 19:24 Відповісти
Чем лучшие?
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11.01.2023 00:18 Відповісти
Ну як Вольво. Убідив ?!
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11.01.2023 13:32 Відповісти
Що?
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11.01.2023 13:45 Відповісти
Хто ?
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11.01.2023 13:47 Відповісти
ага ото радість від лайфхака,присрати гаубицю,до шасі карєрного самозвала.
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11.01.2023 19:25 Відповісти
Так то же на бумаге. А на деле нужно проверять. Немецкие PZH 2000 тоже считались одними из самых лучших, но почти все после недолгого использования требовали ремонта.
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11.01.2023 00:25 Відповісти
Накращі RCH 155
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11.01.2023 02:05 Відповісти
лента за лентою набої подавай...
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10.01.2023 21:37 Відповісти
Аферистович гранатами орків добивай...
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10.01.2023 21:49 Відповісти
Ну, нарешті! Арчери то просто витвір військового мистецтва!
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10.01.2023 21:41 Відповісти
Нам би їх хоча б пару десятків для початку..
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10.01.2023 21:50 Відповісти
шоссе від бреста до Київа..
добавте ще звення на бубу що б вже на землі цеп лежала...
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10.01.2023 21:55 Відповісти
,, что бы отбросить противника...,, Отбросить можно копыта или снег от порога! А что бы победить кацапедлов нужны танки и не мало. Которые и отбросят и под прикрытием САУ---так то точней товарисч шведский министр.
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10.01.2023 21:55 Відповісти
Це вешчь. Пуляє на 60км, та ще є і великокаліберний кулемет.
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10.01.2023 22:00 Відповісти
то є так, я дивився огляд у тюбі...то є так, добра штука...є ....у сусіда , щоправда тепер і в нас
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10.01.2023 22:12 Відповісти
Судя по википедии у них всего 48 на вооружении. Много нам не передадут. Правда нам каждый ствол важен. Надеюсь они не такие нежные как Pzh2000 и будут достойно выдерживать наргузки нашей войны.
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10.01.2023 22:02 Відповісти
ПЗ2000 никакие не нежные, просто их должно быть 200 штук и тогда не будет такой нагрузки на единицу, как у нас. Не говоря уже о том, что должно быть и авиации много и ракет, тогда нагрузка на САУ еще меньше будет.
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10.01.2023 22:15 Відповісти
угу гусенична сау ніжна,а 6 колісна машина з шарнірною рамою надійніша?)))) ну звичайно що вони не будуть так навалювати як пз2000 десь то треба буде відкочуватись щоб 6 снарядів в 2 рила закинути)))
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11.01.2023 05:54 Відповісти
Ну и отлично, как раз на рашистах в боевых условиях и испытают
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10.01.2023 22:10 Відповісти
Если дадут хотя бы штук 12 - то получим отличный дивизион, топовых сау )
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10.01.2023 22:13 Відповісти
Сомнуха, мах це 6, а може й менше, але їх і шість для контрбатерейки, краще не придумаєшь
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11.01.2023 00:44 Відповісти
6 думаю самое реалистичное
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11.01.2023 03:01 Відповісти
Адекватні експерти кажуть, що це найкраща САУ в світі
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10.01.2023 22:17 Відповісти
а неадкватні - саме те що ви сказали
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10.01.2023 22:19 Відповісти
а що ж вона раз така супер пупер нікому не тарахтіла,що навіть заможні норвежці порахували що пз2000 виходить вигідніше?)))
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11.01.2023 05:55 Відповісти
Работа проводится, держитесь хлопцы!!!,а ruzke-kurwy!
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10.01.2023 23:46 Відповісти
Арчер+єскалибур= дешевый хаймарс. Дешевый по снарядам. получил координаты, выехал на позицию, отстрелялся за 3 минуты и уехал. ищи свищи
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11.01.2023 00:33 Відповісти
любе 155 те бабахало + екскалібур,теж саме))) хоч цезар,хоч пз2000 хоч паладін,та хоч навіть богдана)))
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11.01.2023 05:56 Відповісти
очень хорошая штука, передовая. кино про неё видел лет 10 назад.
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11.01.2023 05:29 Відповісти
цікаво,а скіко на цей момент будується ,,богдан"
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11.01.2023 08:51 Відповісти
Для ОПи ето нє кошерна !
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11.01.2023 13:36 Відповісти
та уже столько при папередниках набудували, что девать некуда.
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15.01.2023 02:20 Відповісти
А це вже зєбс! Їми рашиську арту подавляти буде дуУже гарно.
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11.01.2023 09:50 Відповісти
Так а что с завхозом Януковича Андреем Кравцем (который был замечен журналистом УП Ткачем) на встрече с Арахамией в ресторане Ишак в Киеве? Сын которого зам головы земельной комиссии в Кивесовете, там если потрясти Кравцев можно насобирать минимум на 30 САУ Archer стоимостью 5 млн долларов каждая, а если конфисковать дом главного киевского опезежешника Столара (переобулся, сейчас Відновлення України) на Осокорках стоимостью 6 млн долларов который выставлен на продажу то это плюс еще одна САУ Archer а если конфисковать его бизнес центр ПАрус на Кловской то это еше плюс 10 САУ Archer, да вот беда Ермак со своим замом Татаровым (который при Януковиче был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД) тянут мазу и гарантирует неприкосновенность прихвостням Януковича Левочкину, Кравцу и Столару они же ОПЗЖ, ПЗЖМ, БДСМ и Відновлення України а те на расслабоне раскидуют в карты на бабки в ресторане центра Киева и проживают на лазурном берегу в Ницце не потеряв ни мандаты ни активы, пока русские воюют за наши земли а наши солдаты стоят на защите в холодных окопах сын завхоза Януковича Владимир Кравец распоряжается нашей землей в Киеве....
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11.01.2023 10:19 Відповісти
Негоже вілкулів забувати, негоже !
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11.01.2023 13:38 Відповісти
Зємляков нєпрєвзайдьонного бонопарта саврєменнасті.
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11.01.2023 13:39 Відповісти
Швеция работает на предоставлением Украине САУ Archer, о которых просил Зеленский, сообщил премьер страны Ульф Кристерссон: "Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я сообщу, как только мы ее закончим".

https://www.youtube.com/watch?v=d8x8ITwd4Vg
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11.01.2023 12:49 Відповісти
Шве́ція - нордична країна у Північній Європі на Скандинавському півострові. Населення: 10,42 мільйона (2021) Світовий банк. ----- САУ Archer, просил Зеленский !!!
Ну чи не й...б т...ю м...ь.
Але про що, я ??? Дурні повинні страждати.
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11.01.2023 13:45 Відповісти
 
 