Швеція надаватиме Україні стільки підтримки, скільки потрібно, - прем’єр Крістерссон

Швеція планує надати Україні стільки підтримки, скільки необхідно - як економічної, так і військової.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

За його словами, Україна є пріоритетом зовнішньої політики та головування Швеції у ЄС.

"Путін помиляється, якщо він вважає, що час на його боці", - сказав Крістерссон.

Він нагадав, що Швеція до початку вторгнення була серед найбільших донорів. За останній рік, сказав прем'єр, підтримка перевищила 1 млрд доларів.

"Ми надаватимемо стільки підтримки, скільки потрібно як в економічному, так і в оборонному аспектах", - заявив Крістерссон.

Він зазначив також, що цього року Швеція ухвалила рішення збільшити гуманітарну підтримку України через партнерські організації ООН, Червоний Хрест.

"Ми зосередимо наші зусилля на відновленні України", - сказав Крістерссон.

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