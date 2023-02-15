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Швеція надаватиме Україні стільки підтримки, скільки потрібно, - прем’єр Крістерссон

крістерссон

Швеція планує надати Україні стільки підтримки, скільки необхідно - як економічної, так і військової.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

За його словами, Україна є пріоритетом зовнішньої політики та головування Швеції у ЄС.

"Путін помиляється, якщо він вважає, що час на його боці", - сказав Крістерссон.

Він нагадав, що Швеція до початку вторгнення була серед найбільших донорів. За останній рік, сказав прем'єр, підтримка перевищила 1 млрд доларів.

"Ми надаватимемо стільки підтримки, скільки потрібно як в економічному, так і в оборонному аспектах", - заявив Крістерссон.

Він зазначив також, що цього року Швеція ухвалила рішення збільшити гуманітарну підтримку України через партнерські організації ООН, Червоний Хрест.

"Ми зосередимо наші зусилля на відновленні України", - сказав Крістерссон.

Читайте: Українські воїни чекають від Швеції САУ Archer, - Зеленський

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Топ коментарі
+5
Звісно - з такими кольорами прапора.. Ще й під Полтавою познайомилися...
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15.02.2023 17:20
+5
У шведов есть истребители SAAB, ракеты к ним - пусть помогут нам
организовать московитам хороший шведский секс - по самые гланды.
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15.02.2023 17:35
+4
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15.02.2023 17:18
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15.02.2023 17:17 Відповісти
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15.02.2023 17:18 Відповісти
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15.02.2023 17:20 Відповісти
Звісно - з такими кольорами прапора.. Ще й під Полтавою познайомилися...
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15.02.2023 17:20 Відповісти
Тільки асфальтові катки не присилайте ради бога.
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15.02.2023 17:31 Відповісти
Боишься что сви же закатают. Правильно и делаешь, что боишься. Патриоты они такие, спрашивать не будут. Твой косяк, иди в асфальт.
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15.02.2023 17:39 Відповісти
Ты ещё что за придурок? Кацапское рыло?
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15.02.2023 18:43 Відповісти
У шведов есть истребители SAAB, ракеты к ним - пусть помогут нам
организовать московитам хороший шведский секс - по самые гланды.
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15.02.2023 17:35 Відповісти
Україна чекає на 40 штук Арчер .....Де вони ?
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15.02.2023 18:02 Відповісти
Шведи. Дайте танки.
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15.02.2023 18:46 Відповісти
 
 