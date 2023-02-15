УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12012 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 337 18
армія рф (16180) розвідка (3804) втрати (4282)

Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, - ГУР МО

окупанти,втрати

Втрати ворога зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, для противника вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей залишається пріоритетом

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на сході. Ми зараз бачимо загострення, серйозні події на сході, звісно, навколо Бахмута, та інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня", - пояснив він.

За його словами, РФ має значний мобілізаційний резерв.

"Так, часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Та це не зупиняє українські сили оборони. Є плани та механізми реагування на всі виклики", - додав він.

"Втрати ворога по кількості найбільші з початку ганебної війни", - сказав він.

У ГУР МО наголосили, що ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною.

Водночас Юсов не виключив активізації ворожих сил на інших ділянках фронту. Він зазначив, що вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – "мрії путінської команди".

Також читайте: Офіційними заходами з нагоди річниці війни російська влада почне нову хвилю мобілізації, - представник ГУР МО Юсов

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
15.02.2023 17:37
+7
Наш украинский Штирлиц- гогилашвили уже скоро год, как в тылу врага !!
показати весь коментар
15.02.2023 17:41
+6
кацапи облажалися і забули засекретити статистику БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) - виявилося, що за минулий рік на кацапії добавилося 200 тис інвалідів першої групи (самоварів) і ще 90 тис. справ зараз на розгляді
показати весь коментар
15.02.2023 17:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, виявляється, ГУР теж телевізор дивиться!
показати весь коментар
15.02.2023 17:36 Відповісти
Наш украинский Штирлиц- гогилашвили уже скоро год, как в тылу врага !!
показати весь коментар
15.02.2023 17:41 Відповісти
А казачок то засланий!
показати весь коментар
15.02.2023 17:52 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 17:37 Відповісти
..........мама я не знал , я не разу не стрелял , МАМААААА МНЕ НАСЦАЛИ В БЕРЕЕЕЕТ ............
показати весь коментар
15.02.2023 17:38 Відповісти
крута картинка
показати весь коментар
15.02.2023 17:52 Відповісти
замість-- я нє знал...я б написав --отправілі на учєнія
показати весь коментар
15.02.2023 18:01 Відповісти
"...і я там заблуділся..."
показати весь коментар
15.02.2023 18:24 Відповісти
В книге рекордов Гиннеса наибольший рок-концерт на >3 млн. зрителей.
Надеюсь, что этот рекорд не устоит перед концертом Кобзона !!!
показати весь коментар
15.02.2023 17:38 Відповісти
кацапи облажалися і забули засекретити статистику БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) - виявилося, що за минулий рік на кацапії добавилося 200 тис інвалідів першої групи (самоварів) і ще 90 тис. справ зараз на розгляді
показати весь коментар
15.02.2023 17:45 Відповісти
✙ Black friday 13 ✙
@Wandere51226593
·
5 год
Російські рятувальники у Туреччині вкрали 150.000 доларів.

Вони знайшли гроші під уламками багатоповерхівки, і вирішили їх привласнити.

І дня не пройде, щоб русня щось не вкрала
показати весь коментар
15.02.2023 17:50 Відповісти
от жеж...арама курватарма...аж 150 тис.
показати весь коментар
15.02.2023 18:04 Відповісти
А чьто? Імєю право на 25%.
показати весь коментар
15.02.2023 18:28 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
показати весь коментар
15.02.2023 17:59 Відповісти
Хм, на початку повномасштабного наступу теж біля тисячі кацапні за день ''двохсотили''
показати весь коментар
15.02.2023 18:17 Відповісти
так интересно свиноматка...?
показати весь коментар
15.02.2023 19:10 Відповісти
Все це фігня.. Їх дуже дохрєна... Атакувати тра Бєлгород, Воронєж і навіть брати Курськ.. Або це якась дивна війна
показати весь коментар
15.02.2023 19:08 Відповісти
 
 