Виховательки київського приватного дитячого садочка катували дітей
У Києві чотири виховательки приватного корекційного дитячого садочка підозрюються у катуванні малолітніх дітей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, діючого за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку та невиконання вказівок вихователів", - йдеться у повідомленні.
14 лютого у приміщенні дитячого закладу проведено обшуки, у ході яких вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування. На цей час вже ідентифіковано як потерпілих трьох дітей віком від 5 до 6 років.
За результатами слідчих дій вихователькам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 127 КК України) та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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І батьки платили чималеньке бабло за ці катування?
Так и будут всю жизнь выполнять требования любого.
Там що, щоденники катувань?
Краще б взялись за смірнова з його братом!
https://www.facebook.com/lena.tsymbalenko/posts/5790789157694538
Поки немає рішення суду, звинувачувати вихователів у катуванні дітей - це протизаконно.