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Виховательки київського приватного дитячого садочка катували дітей

катування

У Києві чотири виховательки приватного корекційного дитячого садочка підозрюються у катуванні малолітніх дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, діючого за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку та невиконання вказівок вихователів", - йдеться у повідомленні.

14 лютого у приміщенні дитячого закладу проведено обшуки, у ході яких вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування. На цей час вже ідентифіковано як потерпілих трьох дітей віком від 5 до 6 років.

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За результатами слідчих дій вихователькам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 127 КК України) та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі
+14
приватного?
І батьки платили чималеньке бабло за ці катування?
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15.02.2023 17:58
+14
Це діти з вадами розвитку. Мабуть, не могли розказати, і цим користувалися "вихователі".
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15.02.2023 18:30
+14
ага, війна іде, а втебе як було пусто у голові так і залишилось: інакше б не змішував теми як совковий салат олів"є
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15.02.2023 18:31
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приватного?
І батьки платили чималеньке бабло за ці катування?
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15.02.2023 17:58 Відповісти
Напевне батьки платили не за катування дітей. А вихователі користуючись безпорадніст дітей займались катуваннями.
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15.02.2023 18:08 Відповісти
Маячня якась, якщо б дітей катували то вони б тди не хотіли йти, влаштовували б істерики і все розказали батькам
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15.02.2023 18:28 Відповісти
Це діти з вадами розвитку. Мабуть, не могли розказати, і цим користувалися "вихователі".
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15.02.2023 18:30 Відповісти
не завжди в вадах розвитку справа, а в тому, що діти це можуть сприймати як норму позасіймених стосунків. бо в них немає досвіду для порівняння. і інколи можна лише по поведінці самої дитини вдома вияснити, що щось не так.
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15.02.2023 18:38 Відповісти
Главное что бы место уступали в автобусе по требованию,на которое у них такое ж самое право как и у требующего.
Так и будут всю жизнь выполнять требования любого.
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15.02.2023 18:45 Відповісти
Заклад корекційний, тобто діти з особливими потребами. Не факт, що можуть адекватно розповісти про те, що у закладі коїться.
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15.02.2023 19:24 Відповісти
Чому не написали назву садочка?
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15.02.2023 18:04 Відповісти
Надіються на ''відкупні''
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15.02.2023 18:19 Відповісти
вже вкотре на "чому замилили лице" (с) - в Україні діє презумпція невинності.
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15.02.2023 18:21 Відповісти
чого ти такий дурний з німецькою аватаркою? ти не чув про пріватдатеншутц?
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15.02.2023 18:28 Відповісти
Ти теж не дуже вумний. Про прокси чув, нє?
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15.02.2023 19:05 Відповісти
Він чув тільки про вівімахер сасінген
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15.02.2023 19:46 Відповісти
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15.02.2023 19:58 Відповісти
«Вилучено документи, які мають значення для досудового слідства».
Там що, щоденники катувань?
Краще б взялись за смірнова з його братом!
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15.02.2023 18:08 Відповісти
краще б ти відділив муж від котлет. про смирнова пиши там, де про нього є форум.
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15.02.2023 18:29 Відповісти
тобто? як побють твою дитину в садку, то не треба про це писати чи розслідувати бо йде війна чи тобі вибірково мають писати тільки те що тебе цікавить?
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15.02.2023 18:53 Відповісти
Богатенькие родители поотрывают "воспитательницам" ручки-ножки.
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15.02.2023 18:22 Відповісти
Я тоже про это подумал. Эти дети и без того несчастные, и к этому еще и издевательства воспитателей.
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15.02.2023 19:27 Відповісти
Іде війна, а прокурори займаються дитячими садочками... от класна робота за державний кошт
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15.02.2023 18:23 Відповісти
ага, війна іде, а втебе як було пусто у голові так і залишилось: інакше б не змішував теми як совковий салат олів"є
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15.02.2023 18:31 Відповісти
Можливо дитинка вимагала вмикнути їй мультик "машка і ведмедик?"
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15.02.2023 18:51 Відповісти
пишеш аби писати..
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15.02.2023 19:45 Відповісти
йде війна а ти пишеш ***** під польським прапором.
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15.02.2023 18:57 Відповісти
Це VPN, якщо ти не знаєш)
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15.02.2023 21:40 Відповісти
Лучше пусть напишут что та иммиграционная служба делала?
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15.02.2023 18:25 Відповісти
Обычно в частные сады отдают детей только по отзывам...
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15.02.2023 18:26 Відповісти
хахаха, по отзьівать бабского курятника?
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15.02.2023 18:32 Відповісти
Лососни тунца, спазмер!
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15.02.2023 18:35 Відповісти
пролітаючи над гніздом зозулі, український рімейк.
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15.02.2023 19:12 Відповісти
Заказна брудна справа. катувань не було і багато батьків дуже задоволені результатами роботи вихователів.

https://www.facebook.com/lena.tsymbalenko/posts/5790789157694538
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15.02.2023 19:42 Відповісти
призвіще твое не визивае довіри. е факти е кримінальна справа. далі суд і срок...
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15.02.2023 19:49 Відповісти
А твоЕ - Шафран (зареєстрований 19.12.2022) викликає довіру до Путіна.
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15.02.2023 19:57 Відповісти
я тут вже третій комп счовгав...раз 50 був блокований і яником ермаком. по жалобам таких от підорасів як ти.за ***** щеня вертухайське можеш і на коліних поповзати..
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15.02.2023 20:10 Відповісти
https://www.facebook.com/lena.tsymbalenko/posts/5790789157694538 https://www.facebook.com/lena.tsymbalenko/posts/5790789157694538

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15.02.2023 19:44 Відповісти
Співзасновник Центру та директор АВАшколи Олег Цимбаленко на даний момент захищає нашу державу на передовій у складі https://www.facebook.com/Achilles92OMBr?__cft__[0]=AZVE49shtawLsC14KmTvic4A0xrarbCXvI5Ybjc9I_ZcreKhziavn-Nink-k_WB9tuki5V-4jmLtEqZLTQ4_lZoLFne9I0uiuhIcZfJcDeO44GSJ9MDLfU-UVK5JhmgN1BU&__tn__=-]K-R 4 рота 128 батальйону 112 бригади ТрО м.Києва.
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15.02.2023 19:45 Відповісти
І до чого тут директор?
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15.02.2023 20:21 Відповісти
Можливо це і сталось саме через відсутність директора .... типу "Кіт із хати - миші в танець...."
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15.02.2023 23:11 Відповісти
В інтернеті вже є відео катувань
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15.02.2023 20:38 Відповісти
г+г виклав?
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15.02.2023 20:44 Відповісти
Они там все такие, что приватные, что государственные.
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15.02.2023 20:41 Відповісти
Судячи з коментів, це садочок в якому виховуються дітки хворі на аутизм. Так як державі з клоуном презом, насрати на діточок з вадами зі здоров'ям, то батьки вимушені віддавати діточок до приватного закладу де малечі надається спеціалізована виховна допомога.

Поки немає рішення суду, звинувачувати вихователів у катуванні дітей - це протизаконно.
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15.02.2023 20:43 Відповісти
Відео мало?
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15.02.2023 21:29 Відповісти
Що ти бачиш на цьому відео? Не соромся і прочитай про АВА терапію, а потім повиховуй дітей з РАС.
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15.02.2023 21:59 Відповісти
https://t.me/censor_net/24875
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15.02.2023 22:03 Відповісти
Ну та нічого. Батьки тепер повинні організувати садочок для вихователів з вадами виховання та проводити процедури, для виправлення вад. Ціну за садочок залишити таку саму.
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15.02.2023 21:28 Відповісти
 
 