З 15 лютого суди України почали надсилання повісток через Viber

В Україні з 15 лютого суди отримали можливість розсилати повістки і виклики через месенджер Viber.

Про це повідомила Державна судова адміністрація України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", - йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій: за замовченням, система судового документообігу намагається відправити повістку через месенджер, в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS. Ціль такого нововведення - економія бюджетних коштів.

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн. або 42%. Якщо всі повістки, які сьогодні за півдня були доставлені у вигляді електронних повідомлень, направити регулярною поштою, то це би обійшлось бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тис. грн. це б коштувало 160 тис. грн", - пояснили у судовій адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повісток у "Дії" не буде, - Федоров