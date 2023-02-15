З 15 лютого суди України почали надсилання повісток через Viber
В Україні з 15 лютого суди отримали можливість розсилати повістки і виклики через месенджер Viber.
Про це повідомила Державна судова адміністрація України, інформує Цензор.НЕТ.
"З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", - йдеться у повідомленні.
Алгоритм дій: за замовченням, система судового документообігу намагається відправити повістку через месенджер, в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS. Ціль такого нововведення - економія бюджетних коштів.
"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн. або 42%. Якщо всі повістки, які сьогодні за півдня були доставлені у вигляді електронних повідомлень, направити регулярною поштою, то це би обійшлось бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тис. грн. це б коштувало 160 тис. грн", - пояснили у судовій адміністрації.
Будь ласка, зачекайте...
Не відновлення авіа/арт будівництва, а знову Дороги...
Якщо тачанка революцію на війні зробила проти московитських скотів, гнид паскудних орковських. то сьогодні це ДРОНИ
В КОЖЕН САРАЙ ПО МАЙСТЕРНІ ДРОНІВ
А від Коломойського фінансі та матеріали.
наївний:?
Аметов допоміг захистити націю? у кього на 2010 рік було 37 тис "Охоронців"...
Стрілков зайшов з 250-300 терористів...
А що зробив Ахметов? Дав наказ - не чіпати _ ПРОПУСТИТИ.
У скотів отсутствовала полевая артиллерия. Как только у белых появились "максимы" и артиллерия роль тачанки вернулась к перевозке пулемёта.
Кстати; стандартный штат пулемётного взвода (четыре станковых пулемета и четыре тачанки) включал двадцать шесть человек и тридцать лошадей, то есть расчёт пулемёта состоял из пяти человек, а не из двух.
Він був розроблений в Росії, а потім цей продукт булоперепродано на захід. Тобто всі первинні коди залишилися у ФСБ.
Тому багато хто вже відмовився від Вайбера і перейшов на інші месенджери, зокрема Телеграм.
Що в Уряді України немає грамотних програмістів?
"Міністерство цифри" є, а кібер безпеки немає?
телегрім теж.
Проте, Ряд користувачів вважають Телеграм більш захищеним, ніж Вайбер.
Власник Телеграма Дуров пояснює, що
«коди для розшифровування повідомлень знаходяться безпосередньо в кожному пристрої користувача і щоразу формуються заново. Ці ключі дешифрації неможливо передати контролюючим органам заздалегідь, оскільки вони одноразові. Щоб їх розшифрувати, потрібно мати повний доступ до «закритого кешу», тобто надати правоохоронцям вхід до самої системи шифрування…».
Вибір «правильного та безпечного» месенджера - це право та особиста відповідальність кожного окремого користувача.
Але коли це стосуется державних органів та персональних даних громадян, то кібер безпеку повинна забезпечувати Держава на усі 100 відсотків.
Якщо ти не перепутав з повісткою в військомат
такі повістки - чергова шпарина для махінацій. Вам приходе повіска в суд по сфабрикованій справі щодо куплі/продажу вашої квартири… скжімо на вайбер…. Ви не користувалися вайбером останні 10 років… ви не прийшли на суд і програли справу- квартира більше на ваша
Не розумію на підставі чого Ви дійшли до висновку, що я пропонував реалізувати ідею цифрової повістки шляхом саме сповіщення через вайбер. Форма та спосіб сповіщення має гарантовано ідентифікувати особу отримувача. Це ж наче очевидно. Скажімо, через дію це цілком можливо було б зробити. Хто дії немає, в старий спосіб - поштою.
А якщо серйозно це треш🤦🤦🤦
Це не повістки у військомат, якщо ви про це.
І все це в ваших інтересах
Пошта задекларована як офіційний канал передачі інформації держава<->громадянин. Вайбер поки що ні…
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Реєстрація:15.02.2023
собрались тут ребята одни в ночь установку запускать.... я им говорю - я с вами всю ночь сидеть не буду, но если вдруг с автоматикой возникнут какие-то проблемы, звоните - сразу возьму такси и подъеду..... и оставляю свой номер телефона.... чувак говорит - ОК! я тебя по Вайберу наберу! я говорю - По какому Вайберу? у меня нет Вайбера! он мне показывает страницу Вайбера, с МОИМ номером, а на фотке вообще какой-то левый чувак, первый раз в жизни его вижу! я и в службу поддержки писал, чтобы мой номер оттуда удалили - бесполезно!
по Вайберу они меня вызовут! )))
Певно тутки лишилися такі самі старі пердуни на сьомому десятку, як і я!
Хвилюються...
А шо??? Ми у вайбер все кидали, докажіть, що не отримували..
Неа.
"Вот так придёшь домой, а дома два санитара из дурдома"
Дарую ідею:
вивішувати повістки на сайті суду в особистому кабінеті особи. Хто не зробив собі такий кабінет - винен за замовченням. Тоді і на "Вайбер" з СМС-ками витрачатися не потрібно буде. Економія - 100% (бо за підтримку сайту все одно платите).
Але, якщо це "за домовленністю" (тобто учасник судового процесу погодився отримувати такі повістки та зобов'язався на них реагувати), то чом би й ні?
Я вже не кажу про те, що хтось може просто відмовитись і видалить "Вайбер" зі свого телефону чи взагалі не встановлював.
Це має сенс лише тоді, коли є домовленості, про що я й написав у дописі вище, у другому абзаці.
Он зараз буде для юристів комунальних служб лафа. Без повідомлень й присутності відповідача.
Ну а те, що, зазвичай, такі повістки на справи про ДТП, розлучення, якусь побутову ситуацію (без загиблих чи фізичних ушкоджень) не надходять до відповідача (саме про нього "забувають" більш за все) і справа розлядається без присутності однієї зі сторін - то порочна практика наших судів.
Корочше, я от у добрі ініціативи з цією владою не вірю зовсім. Не на те вони заточені. Он та ж сама Дія..вона не варта тих коштів, які в неї зарили.
Здається зрада відміняється...
І це коли дрібні гівн%ки в диванах мають мільйони баксів??
Може треба гроші не на смс-ках економить?
У більшості справ учаснки процесу самі зацікавлені в своєчасному отриманні повісток, що безумовно прискорить розгляд справ. Якщо для цього буде використано будь-який месенджер - всі тільки "за". А хто " проти" - той завжди знайде спосіб затупить.
Одни жиды богатеют,а другие нам по ТВ росказывают как жить.
Вставай "страна", на защиту активов Коломойского,Пинчука и т.д .