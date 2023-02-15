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суд (11502) юстиція (732) електронні документи (436) месенджери (47) повістка (178)

З 15 лютого суди України почали надсилання повісток через Viber

суд,повістка

В Україні з 15 лютого суди отримали можливість розсилати повістки і виклики через месенджер Viber.

Про це повідомила Державна судова адміністрація України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", - йдеться у повідомленні. 

Алгоритм дій: за замовченням, система судового документообігу намагається відправити повістку через месенджер, в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS. Ціль такого нововведення - економія бюджетних коштів.

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн. або 42%. Якщо всі повістки, які сьогодні за півдня були доставлені у вигляді електронних повідомлень, направити регулярною поштою, то це би обійшлось бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тис. грн. це б коштувало 160 тис. грн", - пояснили у судовій адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повісток у "Дії" не буде, - Федоров

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Топ коментарі
+51
А суддям великі пенсії і зарплати скоротити не пробували?
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15.02.2023 19:20
+28
краще суддям зарплатню через вайбер надсилати
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15.02.2023 19:42
+17
Їм зарплату та пенсії надсилати голубами.
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15.02.2023 19:23
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А суддям великі пенсії і зарплати скоротити не пробували?
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15.02.2023 19:20 Відповісти
Їм зарплату та пенсії надсилати голубами.
показати весь коментар
15.02.2023 19:23 Відповісти
краще суддям зарплатню через вайбер надсилати
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15.02.2023 19:42 Відповісти
Геноцид у всій красі...

Не відновлення авіа/арт будівництва, а знову Дороги...

Якщо тачанка революцію на війні зробила проти московитських скотів, гнид паскудних орковських. то сьогодні це ДРОНИ

В КОЖЕН САРАЙ ПО МАЙСТЕРНІ ДРОНІВ

А від Коломойського фінансі та матеріали.

наївний:?
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15.02.2023 19:24 Відповісти
Про попредника:

Аметов допоміг захистити націю? у кього на 2010 рік було 37 тис "Охоронців"...
Стрілков зайшов з 250-300 терористів...

А що зробив Ахметов? Дав наказ - не чіпати _ ПРОПУСТИТИ.
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15.02.2023 19:26 Відповісти
А тут дехто доводить що Стрєлков захопив увесь Бамбас, а бамбасяни тут ні при чому.
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15.02.2023 19:34 Відповісти
Стадо не питають...
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15.02.2023 19:53 Відповісти
Якщо тачанка революцію на війні зробила проти московитських скотів

У скотів отсутствовала полевая артиллерия. Как только у белых появились "максимы" и артиллерия роль тачанки вернулась к перевозке пулемёта.
Кстати; стандартный штат пулемётного взвода (четыре станковых пулемета и четыре тачанки) включал двадцать шесть человек и тридцать лошадей, то есть расчёт пулемёта состоял из пяти человек, а не из двух.
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15.02.2023 20:07 Відповісти
А вони не знають, що Вайбер це розробка російських програмістів!?!!!!!

Він був розроблений в Росії, а потім цей продукт булоперепродано на захід. Тобто всі первинні коди залишилися у ФСБ.

Тому багато хто вже відмовився від Вайбера і перейшов на інші месенджери, зокрема Телеграм.

Що в Уряді України немає грамотних програмістів?

"Міністерство цифри" є, а кібер безпеки немає?
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15.02.2023 19:56 Відповісти
а телеграм не розробка російських програмістів?))
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15.02.2023 20:11 Відповісти
Вайбер це розробка Росії,
телегрім теж.

Проте, Ряд користувачів вважають Телеграм більш захищеним, ніж Вайбер.

Власник Телеграма Дуров пояснює, що

«коди для розшифровування повідомлень знаходяться безпосередньо в кожному пристрої користувача і щоразу формуються заново. Ці ключі дешифрації неможливо передати контролюючим органам заздалегідь, оскільки вони одноразові. Щоб їх розшифрувати, потрібно мати повний доступ до «закритого кешу», тобто надати правоохоронцям вхід до самої системи шифрування…».

Вибір «правильного та безпечного» месенджера - це право та особиста відповідальність кожного окремого користувача.

Але коли це стосуется державних органів та персональних даних громадян, то кібер безпеку повинна забезпечувати Держава на усі 100 відсотків.
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15.02.2023 21:35 Відповісти
дурню, а телеграм чия розробка?
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15.02.2023 20:34 Відповісти
Ахах... Ну и что дальше? Ну допустим повестка пришла по вайберу, а как потом доказать что она пришла? У меня у отца на компе стоит мой вайбер в автозагрузке. Получается, когда она там прочтется, у меня уже не высвитется как новое сообщение на телефоне. И все - каюк.
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15.02.2023 19:21 Відповісти
Піти в суд в твоїх інтересах, інакше справу розглянуть без тебе.
Якщо ти не перепутав з повісткою в військомат
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15.02.2023 19:25 Відповісти
Так я ж й кажу, що не завжди до месенжеру має доступ лише адресат повідомлення. Тому можна й пропустити його у вайбер
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15.02.2023 19:28 Відповісти
Він має право на перегляд судового рішення, якщо про час та місце його не повідомлено належним чином. Вайбер - це не належним чином. Щоб це узаконити потрібні законодавчі зміни в процесуальне законодавство. Тяп-ляп, коротше, яке потім самому ж суду вилізе боком. Хоча сама ідея цифрової повістки хороша.
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15.02.2023 19:46 Відповісти
Сама ідея цифрової повіски хибна. Бо підтверженне отримання такої повістки не може бути доведено.

такі повістки - чергова шпарина для махінацій. Вам приходе повіска в суд по сфабрикованій справі щодо куплі/продажу вашої квартири… скжімо на вайбер…. Ви не користувалися вайбером останні 10 років… ви не прийшли на суд і програли справу- квартира більше на ваша
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15.02.2023 20:31 Відповісти
Ідея цифрової повістки прекрасна по одній і найголовнішій причині - сторона не зможе зловживати своїми процесуальними правами шляхом ухилення від отримання таких повісток. Тисячі справ лежать без руху по цій причині - отримувач відмовляється брати лист від поштарки та розписуватись за його отримання. В разі, як наслідок, заочного розгляду справи має більш ніж достатньо часу для вивчення матеріалів справи, підготовки та подальшого звернення для перегляду такого рішення, що є порушенням принципів рівності учасників судового процесу, оскільки інша сторона такого безліміту часу не має.
Не розумію на підставі чого Ви дійшли до висновку, що я пропонував реалізувати ідею цифрової повістки шляхом саме сповіщення через вайбер. Форма та спосіб сповіщення має гарантовано ідентифікувати особу отримувача. Це ж наче очевидно. Скажімо, через дію це цілком можливо було б зробити. Хто дії немає, в старий спосіб - поштою.
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15.02.2023 20:44 Відповісти
"...з тих, які за згодою учасників судового процесу..."- отже попередь батька, якщо погодився.
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15.02.2023 20:32 Відповісти
А, дякую, неуважно читав, я гадав, що усі судові повістки. За згодою то дуже норм)
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15.02.2023 20:54 Відповісти
А що, можна і простіше. Запускати червону ракету.
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15.02.2023 19:23 Відповісти
А можна бабками на лавці усно передасть. Клоуни ЗЕлені
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15.02.2023 19:29 Відповісти
Видаляйте вайбер😁😁
А якщо серйозно це треш🤦🤦🤦
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15.02.2023 19:24 Відповісти
Для чого видаляти вайбер? Це в наших інтересах - отримувати інформацію з судів через Вайбер, бо часто навіть не знаєш, що твою справу розглядають, бо пошта працює дуже погано.
Це не повістки у військомат, якщо ви про це.
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15.02.2023 19:46 Відповісти
А завтра повіска прийде через телеграм, потім черз тік-ток… а потім треба буде в цирк за рогом зайти запитати чі повісток на Ваше імʼя не приходило…
І все це в ваших інтересах

Пошта задекларована як офіційний канал передачі інформації держава<->громадянин. Вайбер поки що ні…
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15.02.2023 20:36 Відповісти
Я не проти того, щоб додатково розсилали повістки одразу через всі месенжери і через пошту також.
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15.02.2023 20:42 Відповісти
Бот, читай хто, що і кому надсилають юуде
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15.02.2023 19:27 Відповісти
Зелох і ко і їхні зе-ботики-одноденки не знають як Залужного оббрехати


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Реєстрація:15.02.2023
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15.02.2023 19:35 Відповісти
Ну и ? Кому этот суд важен, тот сам придет, подготовившись. Кому он нах не нужен- и с вайбером не придет.
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15.02.2023 19:26 Відповісти
Не всегда. Ты не можешь прийти на суд, если ты не в курсе, на когда суд назначил рассмотрение твоего дела из-за того, что не получил уведомление.
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15.02.2023 19:47 Відповісти
а если мне ваш Вайбер и в х*й не тарахтел, меня за это посадят?
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15.02.2023 19:26 Відповісти
кстати, историю одну интересную вспомнил.... )
собрались тут ребята одни в ночь установку запускать.... я им говорю - я с вами всю ночь сидеть не буду, но если вдруг с автоматикой возникнут какие-то проблемы, звоните - сразу возьму такси и подъеду..... и оставляю свой номер телефона.... чувак говорит - ОК! я тебя по Вайберу наберу! я говорю - По какому Вайберу? у меня нет Вайбера! он мне показывает страницу Вайбера, с МОИМ номером, а на фотке вообще какой-то левый чувак, первый раз в жизни его вижу! я и в службу поддержки писал, чтобы мой номер оттуда удалили - бесполезно!
по Вайберу они меня вызовут! )))
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15.02.2023 20:46 Відповісти
полный бред а если телефон перегружен и вайбер не открывается но сообщения приходят или телефон утерян\украден?
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15.02.2023 19:28 Відповісти
(оглядаючи каменти):
Певно тутки лишилися такі самі старі пердуни на сьомому десятку, як і я!
Хвилюються...
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15.02.2023 19:29 Відповісти
Що за маячня? В загалі стараюсь не користватися Вайбером через його ненадійність в плані безпеки, так ще я повідомлення не зі списку контактів видаляю як спам чи шахрайські.
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15.02.2023 19:29 Відповісти
А таке вручення прописане в Конституції?!
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15.02.2023 19:29 Відповісти
многое не прописано, а на самом деле реально существует
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15.02.2023 19:42 Відповісти
а якщо в людини кнопочний і без ...????? Програв суд?
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15.02.2023 19:33 Відповісти
Навіть не кнопочний, де прописано, що у всіх повинний бути вайбер, дія чи ще якесь гівно на телефоні?? Де прописано, що у всіх повинні бути мобільники??
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15.02.2023 19:38 Відповісти
У торі все написано,кожен жид буде мати тисячі рабів гоїв,звикайте телепні.
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15.02.2023 19:44 Відповісти
кончене, ти хоть розумієш що таке Тора?
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15.02.2023 20:37 Відповісти
Так для того й зробили, щоб вирішувати без присутності деяких осіб...отак приходиш додому, а там чужі люди, виявляється ти пропустив всі засідання й неподав апеляції і в тебе віджали все майно, тому що хтось стибзів в Дії твої доки, оформив 100500 кредитів під заставу майна...

А шо??? Ми у вайбер все кидали, докажіть, що не отримували..
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15.02.2023 19:36 Відповісти
.отак приходиш додому, а там чужі люди, виявляється ти пропустив всі засідання
Неа.
"Вот так придёшь домой, а дома два санитара из дурдома"
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15.02.2023 20:19 Відповісти
Ото ще!
Дарую ідею:
вивішувати повістки на сайті суду в особистому кабінеті особи. Хто не зробив собі такий кабінет - винен за замовченням. Тоді і на "Вайбер" з СМС-ками витрачатися не потрібно буде. Економія - 100% (бо за підтримку сайту все одно платите).

Але, якщо це "за домовленністю" (тобто учасник судового процесу погодився отримувати такі повістки та зобов'язався на них реагувати), то чом би й ні?
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15.02.2023 19:36 Відповісти
І шо, кожен повинен постійно заходити до свого кабінету, бо хтось, чисто гипотетично може подати на нього до суду?? Це все одно, що на пошту кожен день ходити й питати - не надходило щось на адресу...
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15.02.2023 19:40 Відповісти
Безглуздо? Так! Але не більш безглуздо, ніж через "Вайбер". Особливо, якщо хтось відзначить у "Вайбері" судовий номер як спам. Гарантії доставки - немає.
Я вже не кажу про те, що хтось може просто відмовитись і видалить "Вайбер" зі свого телефону чи взагалі не встановлював.

Це має сенс лише тоді, коли є домовленості, про що я й написав у дописі вище, у другому абзаці.
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15.02.2023 19:57 Відповісти
Блін, ну хтось подав до суду. То яка там згода?? Щось жодного разу, крім розлучень, розподілу майна, всілякої обоюдки приходу до суду не зустрічала.

Он зараз буде для юристів комунальних служб лафа. Без повідомлень й присутності відповідача.
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15.02.2023 21:17 Відповісти
Згода на отримання повісток до суду по "Вайберу". Звісно, що сторони, якщо вже дійшли до судових засідань, погодиться між собою навряд чи захочуть.
Ну а те, що, зазвичай, такі повістки на справи про ДТП, розлучення, якусь побутову ситуацію (без загиблих чи фізичних ушкоджень) не надходять до відповідача (саме про нього "забувають" більш за все) і справа розлядається без присутності однієї зі сторін - то порочна практика наших судів.
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15.02.2023 21:56 Відповісти
Так не тільки ж у ДТП справа. Розлядаються й інші спори.

Корочше, я от у добрі ініціативи з цією владою не вірю зовсім. Не на те вони заточені. Он та ж сама Дія..вона не варта тих коштів, які в неї зарили.
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15.02.2023 22:16 Відповісти
А про які саме повістки іде мова?
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15.02.2023 19:37 Відповісти
В военкомат)
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15.02.2023 19:39 Відповісти
А читать? Категоричне НІ?
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15.02.2023 19:40 Відповісти
а які повістки надсилає суд?)
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15.02.2023 20:38 Відповісти
викликали по вайберу я і прийду теж по вайберу
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15.02.2023 19:38 Відповісти
Діло ваше,але правові наслідки "отримав" "не отримав" різні. І будуть явно не на вашу користь
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15.02.2023 19:50 Відповісти
Переходьте на Ватсап.
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15.02.2023 19:41 Відповісти
А в Ватсапе повести в военкомат.
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15.02.2023 19:51 Відповісти
Если Вайберу повестки присылают - пусть Вайбер и в суд приходит
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15.02.2023 19:42 Відповісти
читаю відгуки.... лошари в основному!!!! Це ж для зручності більшості народу зроблено. Вказуйте правильний номер моб і по вайберу отримаєте нагадування коли розгляд справи. Це зручно БЕЗПЕРЕЧНО... а тут якісь пропагандони пишуть і хають...
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15.02.2023 19:50 Відповісти
Іди на..."Зручний"
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15.02.2023 19:52 Відповісти
они со страху подумали не о том
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15.02.2023 20:04 Відповісти
Аргументуйте зручність.
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15.02.2023 21:18 Відповісти
"з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень"

Здається зрада відміняється...
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15.02.2023 19:54 Відповісти
Є процедура прописана кодексах, все інше фігня
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15.02.2023 20:00 Відповісти
Краще було б взагалі припинити тягати по судам тих, хто скоїв незначні порушення. Наприклад мене вже більше року таскають по судам за транспортну пригоду. Усі живі і здорові. Сторони домовилися, але суду треба продовжувати маски шоу і фітькати державні кошти на безглуді судові засідання по одній простій причині- я не захотів подати руки слідчому...бо він- козел.
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15.02.2023 19:57 Відповісти
Економія 160 тис. грн. на рік.
І це коли дрібні гівн%ки в диванах мають мільйони баксів??
Може треба гроші не на смс-ках економить?
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15.02.2023 20:21 Відповісти
А можна Єрмака, Коломойського, Татароваі всю Зєшоблу через вайбер викликати в суд?
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15.02.2023 20:24 Відповісти
по Вайберу вызовут, по Вайберу и явлюсь! )))
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15.02.2023 20:27 Відповісти
А если по почте вызовут, явишься по почте?
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15.02.2023 20:40 Відповісти
явлюсь, конечно! по почте..... ))
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15.02.2023 20:48 Відповісти
Хлопці, не кіпішуйте, це повістка не в воєнкомат, це в суд.
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15.02.2023 20:36 Відповісти
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15.02.2023 21:02 Відповісти
Вайбер, давай, досвиданья.
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15.02.2023 21:52 Відповісти
Та ну, фігня якась. Секс по домофону краще.
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15.02.2023 21:59 Відповісти
Ще можна дронами передавати
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15.02.2023 22:18 Відповісти
Вайбер кацапська шпіонська розробка доречі де скайп?
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15.02.2023 22:50 Відповісти
Тема "асфальту " ботами не розкрита. Трохи дивно.
У більшості справ учаснки процесу самі зацікавлені в своєчасному отриманні повісток, що безумовно прискорить розгляд справ. Якщо для цього буде використано будь-який месенджер - всі тільки "за". А хто " проти" - той завжди знайде спосіб затупить.
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15.02.2023 23:14 Відповісти
Для коллекторов это новый мощный инструмент террора граждан.
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15.02.2023 23:44 Відповісти
ТАК 7000 ГРИВЕН ЗА ПОЛДНЯ ЭТО ЧЬЯ ЗАРПЛАТА !?)
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16.02.2023 03:11 Відповісти
Страна идиотов,это даже не страна,а територия для заработка на лохах.
Одни жиды богатеют,а другие нам по ТВ росказывают как жить.
Вставай "страна", на защиту активов Коломойского,Пинчука и т.д .
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16.02.2023 04:39 Відповісти
ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - РАССТРЕЛЯТЬ !!!
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16.02.2023 04:46 Відповісти
И ЗАМЕНИТЬ ВСЕХ ИХ ПРИБОРОМ ПОЛИГРАФ !)
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16.02.2023 04:47 Відповісти
 
 