По країні практично немає відключень електроенергії, окрім трьох регіонів, - Шмигаль
В Україна наразі практично не застосовуються відключення електропостачання, крім Одеси, Харкова та Херсона.
Про це розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на церемонії спецпогашення поштових марок "Воїни світла. Воїни добра", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні практично немає відключень по всій території України, лише в деяких, в Одесі, Херсоні й Харкові. Через артилерійські обстріли можуть бути незначні відключення в окремих населених пунктах, куди ще не дійшли наші воїни. Але вони там будуть і світло та тепло будуть у всіх українців", - підкреслив глава уряду.
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