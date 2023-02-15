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Денис Шмигаль (4397) відключення світла (1021)

По країні практично немає відключень електроенергії, окрім трьох регіонів, - Шмигаль

електрика

В Україна наразі практично не застосовуються відключення електропостачання, крім Одеси, Харкова та Херсона.

Про це розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на церемонії спецпогашення поштових марок "Воїни світла. Воїни добра", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні практично немає відключень по всій території України, лише в деяких, в Одесі, Херсоні й Харкові. Через артилерійські обстріли можуть бути незначні відключення в окремих населених пунктах, куди ще не дійшли наші воїни. Але вони там будуть і світло та тепло будуть у всіх українців", - підкреслив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 лютого у Києві, Київській та Дніпропетровській областях не будуть відключати електрику, - ДТЕК

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чмігаль-ми це бачимо а ти бачишь яйця по 17 грн за літр
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15.02.2023 20:24 Відповісти
Не кажи гоп.
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15.02.2023 20:25 Відповісти
накаркає плять
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15.02.2023 20:25 Відповісти
Заткнись телепень,без тебе все бачимо.
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15.02.2023 20:29 Відповісти
Добре що "енергетичний аудит" завітав до ZEскотів-корупціонерів... і зразу світло з'явилось
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15.02.2023 20:31 Відповісти
волшебний пендель він такий....
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15.02.2023 20:50 Відповісти
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15.02.2023 20:50 Відповісти
 
 