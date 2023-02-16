Українські військові вчаться керувати зенітними комплексами Patriot надзвичайно швидко - Люфтваффе
Тренування українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині стрімко просуваються.
Таку оцінку керівництва Люфтваффе наводить видання Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.
"Українці дуже мотивовані й часто вже мають досвід, тому все відбувається швидше, ніж очікувалося", - сказав у середу командир німецької тренувальної асоціації.
Курси для близько 70 військових ЗСУ тривають уже близько двох тижнів на полігоні Бундесверу, місце якого не називають з міркувань безпеки.
Топ коментарі
+34 Andrey Levenov
показати весь коментар16.02.2023 01:42
+23 Dmytro Shevchenko 8b9f8379
показати весь коментар16.02.2023 01:49
+16 Jimmy Hill
показати весь коментар16.02.2023 02:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Боже мой...
А якби ми добре зробили теж саме, ніхто навіть би не здивувався. Чому багато українців підтримувало німців під час Другої світової? Тому що тільки 20 років пройшло на той час, як червона московія перемогла нас у війні за незалежність, мордувала, морила голодом.
Так чому ви дивуєтесь? Ми повинні глибше працювати над нашим українством.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Bundeswehr) Luftwaffe (Bundeswehr) - Wikipedia
Переводится просто как "Воздушные силы" или "ВВС"
Переводится просто как "Воздушные силы" или "ВВС"
Luftverteidigung
Die Sicherstellung der Lufthoheit über Deutschland ist eine Dauereinsatzaufgabe der Luftwaffe. Die Einsatzführungsverbände überwachen in Zusammenarbeit mit den angrenzenden Staaten und den zivilen Kontrollstellen den Luftraum. Unregelmäßigkeiten oder ungewöhnliches Verhalten eines Flugzeugs melden sie an ihren vorgesetzten Gefechtsstand, der dann entscheidet, wie weiter zu verfahren ist. Für eine nähere Überprüfung sind rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche im Norden (Wittmund) und im Süden (Neuburg an der Donau) jeweils eine https://de.wikipedia.org/wiki/Alarmrotte Alarmrotte mit je zwei Abfangjägern in hoher Alarmbereitschaft (QRA (I) - https://de.wikipedia.org/wiki/Quick_Reaction_Alert Quick Reaction Alert (Interceptor)).https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Bundeswehr)#cite_note-82 [82] Diese Jäger können auch bei Luftnotlagen zur Unterstützung eingesetzt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Bundeswehr)#Luftverteidigung Luftwaffe (Bundeswehr) - Wikipedia
Люфтваффе может повторить.