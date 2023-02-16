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Німеччина (7091) Patriot (285) ЗРК (180)

Українські військові вчаться керувати зенітними комплексами Patriot надзвичайно швидко - Люфтваффе

patriot

Тренування українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині стрімко просуваються.

Таку оцінку керівництва Люфтваффе наводить видання Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.

"Українці дуже мотивовані й часто вже мають досвід, тому все відбувається швидше, ніж очікувалося", - сказав у середу командир німецької тренувальної асоціації.

Курси для близько 70 військових ЗСУ тривають уже близько двох тижнів на полігоні Бундесверу, місце якого не називають з міркувань безпеки.

Читайте також: Українські військові у США випереджають графік навчань на ЗРК Patriot: тренування завершаться за кілька тижнів, - військовий аташе Кременецький

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Топ коментарі
+34
"Люфтваффе" - як же це феєрично звучить
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16.02.2023 01:42
+23
Кацапские пердаки восстановленюию не подлежат
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16.02.2023 01:49
+16
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16.02.2023 02:03
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"Люфтваффе" - як же це феєрично звучить
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16.02.2023 01:42 Відповісти
Кацапские пердаки восстановленюию не подлежат
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16.02.2023 01:49 Відповісти
меня даже немного передернуло дожились....сказал бы нашим предкам что через столько-то лет люфтваффе будут нас учить мочить русских...
Боже мой...
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16.02.2023 01:49 Відповісти
Так, і сьогодні не у кожній голові це може укластися.
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16.02.2023 07:37 Відповісти
Так, бо на відміну від московії і багатьох наших громадян вони добре вивчили уроки історії, пропустили через себе, зробили висновки, і на основі цього створили зовсім інше відношення до людських цінностей. А ще вони покаялися. І це стосується кожного особисто.
А якби ми добре зробили теж саме, ніхто навіть би не здивувався. Чому багато українців підтримувало німців під час Другої світової? Тому що тільки 20 років пройшло на той час, як червона московія перемогла нас у війні за незалежність, мордувала, морила голодом.
Так чому ви дивуєтесь? Ми повинні глибше працювати над нашим українством.
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16.02.2023 08:20 Відповісти
Перший пілот Люфтваффе, що збив совецький папелац у 1941 році, був українцем на прізвище Олійник, якщо що.
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16.02.2023 08:59 Відповісти
скільки московити нашої крові пролили,в предків запитай,глибше копай , а то прям щас розплачешся так руцкіх жалко.
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16.02.2023 11:07 Відповісти
Я вже бачу, як у кацапів пердаки вибухають.
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16.02.2023 01:50 Відповісти
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16.02.2023 02:03 Відповісти
Але штурмові бригади вас не здивували? А вони також мають історію з тих часів.
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16.02.2023 07:45 Відповісти
Бундесваффе! Ваш редактор - довбень!
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16.02.2023 01:51 Відповісти
Люфтфаффе - ВПС Німеччини, куди входить також і протиповітряна оборона...
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16.02.2023 01:56 Відповісти
Але погляньте, у який період... Наскільки пам'ятається, то у період 3 Рейху... Мабуть, просто редактор розважається...
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16.02.2023 02:05 Відповісти
Не только. Сейчас так же называются вооруженные силы и рода войск.
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16.02.2023 02:16 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Повітряні сили Німеччини - Вікіпедія (wikipedia.org)
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16.02.2023 03:13 Відповісти
Als Luftwaffe werden die https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland deutschen https://de.wikipedia.org/wiki/Luftstreitkr%C3%A4fte Luftstreitkräfte bezeichnet. Sie ist neben https://de.wikipedia.org/wiki/Heer_(Bundeswehr) Heer und https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Marine Marine eine https://de.wikipedia.org/wiki/Teilstreitkraft Teilstreitkraft der https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr Bundeswehr .

https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Bundeswehr) Luftwaffe (Bundeswehr) - Wikipedia

Переводится просто как "Воздушные силы" или "ВВС"
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16.02.2023 02:08 Відповісти
То редактор балується... Московитів дратує...
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16.02.2023 02:04 Відповісти
Нет, это актуальное название https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Bundeswehr) Luftwaffe (Bundeswehr) - Wikipedia
Переводится просто как "Воздушные силы" или "ВВС"
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16.02.2023 02:09 Відповісти
А ПВО тоже Люфтваффэ?
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16.02.2023 02:29 Відповісти
Да, это составная часть

Luftverteidigung

Die Sicherstellung der Lufthoheit über Deutschland ist eine Dauereinsatzaufgabe der Luftwaffe. Die Einsatzführungsverbände überwachen in Zusammenarbeit mit den angrenzenden Staaten und den zivilen Kontrollstellen den Luftraum. Unregelmäßigkeiten oder ungewöhnliches Verhalten eines Flugzeugs melden sie an ihren vorgesetzten Gefechtsstand, der dann entscheidet, wie weiter zu verfahren ist. Für eine nähere Überprüfung sind rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche im Norden (Wittmund) und im Süden (Neuburg an der Donau) jeweils eine https://de.wikipedia.org/wiki/Alarmrotte Alarmrotte mit je zwei Abfangjägern in hoher Alarmbereitschaft (QRA (I) - https://de.wikipedia.org/wiki/Quick_Reaction_Alert Quick Reaction Alert (Interceptor)).https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Bundeswehr)#cite_note-82 [82] Diese Jäger können auch bei Luftnotlagen zur Unterstützung eingesetzt werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Bundeswehr)#Luftverteidigung Luftwaffe (Bundeswehr) - Wikipedia
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16.02.2023 03:17 Відповісти
Люфтваффе снова тренируется против кремля.
Люфтваффе может повторить.
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16.02.2023 03:58 Відповісти
... мабуть Мессершмитти скоро будуть
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16.02.2023 06:18 Відповісти
Та хоч "Хейнкелі", бажано з "Юнкерсами" аби скоріше,- кацапи ж хатєліпаффффтарьйіііть 😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 07:49 Відповісти
Отож невдовзі повинна з'явитися ескадрілья "Стервятники Зеленського"!!!
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16.02.2023 08:49 Відповісти
 
 