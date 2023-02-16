РФ кидає мобілізованих у безглузді атаки для досягнення прогресу до річниці вторгнення, - ЄС в ОБСЄ
Російські генерали відчайдушно кидають мобілізованих солдат у безглузді атаки, щоб досягти якогось прогресу до річниці вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у середу у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З наближенням річниці фатального рішення Москви про вторгнення до суверенного і мирного сусіда, російські війська відчайдушно намагаються досягти прогресу на полі бою. Російські генерали продовжують посилати щойно мобілізованих солдат у безглузді атаки, не зважаючи на людські життя. Ми бачили цю військову тактику навколо Вугледара в останні дні", - йдеться у заяві.
На цьому тлі делегація Євросоюзу вказала на брехливу заяву голови делегацій РФ в ОБСЄ два тижні тому, який "вихвалявся в цій залі, що українська оборона в тому ж Вугледарі була зламана".
"Це - ще одна абсурдна заява, подібна до багатьох, які ми чули в минулому, зокрема, рік тому, в лютому 2022 року", - заявили в місії ЄС.
Також у заяві було знову наголошено на заклику до Росії "припинити свою агресивну війну і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Крім того, ЄС спрямував свій заклик до режиму Лукашенка "припинити підтримку і утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні Росії".
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А потому любой ценой...
(Юрий Нестеренко)
80 лет прошло, россия поменяла название, флаг и гимн.
Люди в ней не поменялись
- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...
Саме вона сто років тому, у 1917, призвела до "росії, яку пАтерялі".
А при достатній кількості техніки та бк, ЗСУ б це "могли и пАвтАрить"