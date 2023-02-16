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РФ кидає мобілізованих у безглузді атаки для досягнення прогресу до річниці вторгнення, - ЄС в ОБСЄ

рф,призов,окупанти,мобілізація

Російські генерали відчайдушно кидають мобілізованих солдат у безглузді атаки, щоб досягти якогось прогресу до річниці вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у середу у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З наближенням річниці фатального рішення Москви про вторгнення до суверенного і мирного сусіда, російські війська відчайдушно намагаються досягти прогресу на полі бою. Російські генерали продовжують посилати щойно мобілізованих солдат у безглузді атаки, не зважаючи на людські життя. Ми бачили цю військову тактику навколо Вугледара в останні дні", - йдеться у заяві.

На цьому тлі делегація Євросоюзу вказала на брехливу заяву голови делегацій РФ в ОБСЄ два тижні тому, який "вихвалявся в цій залі, що українська оборона в тому ж Вугледарі була зламана".

"Це - ще одна абсурдна заява, подібна до багатьох, які ми чули в минулому, зокрема, рік тому, в лютому 2022 року", - заявили в місії ЄС.

Також у заяві було знову наголошено на заклику до Росії "припинити свою агресивну війну і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Крім того, ЄС спрямував свій заклик до режиму Лукашенка "припинити підтримку і утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні Росії".

Також читайте: Ми до цього не підготовлені, відправляють як м’ясо, - мобілізовані росіяни виступають проти відправки на передову. ВIДЕО

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Топ коментарі
+9
Які досягнення? Київ за 3 дні, а тепер хоч би що та взяти. Україна тримається, навіть якщо робить крок назад за 1 рік. Це Україна має досягнення, не давши ворогу шансів на Перемогу.
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16.02.2023 07:38
+8
Что города берутся к датам
А потому любой ценой...
(Юрий Нестеренко)

80 лет прошло, россия поменяла название, флаг и гимн.
Люди в ней не поменялись
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16.02.2023 06:41
+6
а чего их жалеть то ?? это же биомусор
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16.02.2023 06:38
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а чего их жалеть то ?? это же биомусор
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16.02.2023 06:38 Відповісти
Что города берутся к датам
А потому любой ценой...
(Юрий Нестеренко)

80 лет прошло, россия поменяла название, флаг и гимн.
Люди в ней не поменялись
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16.02.2023 06:41 Відповісти
прапор Власова, гімн совка, ти що не в курсі ? тож ні чого не змінилось.
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16.02.2023 08:24 Відповісти
Гімн х*йлостана - це гімн партії більшовіків (1938). Початкові такти пісні взяті з однієї з попередніх творів Александрова «Життя стало краще». З 1930-х до 1950-х років він служив неофіційним гімном більшовицької партії...
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16.02.2023 11:01 Відповісти
Навіть так: Музыка гимна России - краденая: это малоизвестная мелодия Лысенко! (аудиодоказательство) - https://www.rbc.ua/rus/styler/muzyka-gimna-rossii-kradenaya-eto-maloizvestnaya-1629135690.html
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16.02.2023 11:22 Відповісти
Писав уже:
- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...
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16.02.2023 09:20 Відповісти
де ти там людей побачів
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02.03.2023 12:31 Відповісти
А зачем кацапские фашисты ещё до сих пор в ОБСЕ. Сюр какой-то.
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16.02.2023 07:33 Відповісти
Чому безглузді? У всьому є сенс - психологічна атака + витрати нашого боєкомплекту.
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16.02.2023 07:34 Відповісти
"Залізо" виробляється дуже швидко Людей до "боєготового стану" треба ростить 20 років
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16.02.2023 09:22 Відповісти
Які досягнення? Київ за 3 дні, а тепер хоч би що та взяти. Україна тримається, навіть якщо робить крок назад за 1 рік. Це Україна має досягнення, не давши ворогу шансів на Перемогу.
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16.02.2023 07:38 Відповісти
У ворога чудова стратегія!
Саме вона сто років тому, у 1917, призвела до "росії, яку пАтерялі".
А при достатній кількості техніки та бк, ЗСУ б це "могли и пАвтАрить"
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16.02.2023 08:56 Відповісти
Вони краще за нас розуміють, що прогресу їм не досягти, бо кожного дня вони бачуть, що сотни тисяч мобіків не хочуть вмирати за Путіна та олігархів, що постійно і доводять на полі бою чи взагалі бунтують, відмовляючись іти у наступ цілими частинами. Ритуальне жертвоприношення своїх людей - ось що вони ******* робити до таких урочистих для них дат. І навіть до війни кремліські людожери ще до цих мобіків приносили у сакральну жертву дітей, як у "Зимній вишні", але ці жертвоприношення не допогли їм тоді, не допоможуть і зараз
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16.02.2023 09:58 Відповісти
 
 