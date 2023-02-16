Рашисти вдарили по Чаплинці для дискредитації ЗСУ, - Генштаб

В Чаплинці Херсонської області, 14 лютого, російські окупаційні війська здійснили обстріл міста з метою звинувати та дискредитувати Збройні Сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначають у Генштабі, за словами свідків, ракети летіли з південного напрямку, зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.

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