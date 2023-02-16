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Рашисти вдарили по Чаплинці для дискредитації ЗСУ, - Генштаб

херсон,херсонщина,острови

В Чаплинці Херсонської області, 14 лютого, російські окупаційні війська здійснили обстріл міста з метою звинувати та дискредитувати Збройні Сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначають у Генштабі, за словами свідків, ракети летіли з південного напрямку, зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.

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Козломордим в світі ніхто не вірить, це так, картинка для внутрішніх споживачів ТВ-лайна.
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16.02.2023 07:30 Відповісти
Вони не можуть нас дискредитувати, бо це різні армії. Дискре-ти можна тільки самих себе.

Заголовок має бути: "Рашисти вдарили по Чаплинці для звинувачення ЗСУ".

Грамотєї
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16.02.2023 07:34 Відповісти
Заголовок має бути: "Рашисти вдарили по Чаплинці ". І усе.
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16.02.2023 08:28 Відповісти
Дивна новина.Чаплинка знаходиться на північ від окупованого Криму.У прес-центрі генштабу мабуть сидить ціла куча арестовичів.
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16.02.2023 09:40 Відповісти
Ви вперше чуєте що москалі подекуди обстрілюють самі себе задля «картинки»?
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16.02.2023 10:10 Відповісти
Недавно товариш написав з харківського прикордоння: "Сидимо Чуємо канонаду - "виходи" снарядів у нашому районі з кацапського боку А до нас нічого не прилітає Зате почало гриміть вибухами на сході - в глибині російської території!"
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16.02.2023 10:25 Відповісти
Потвори, весь лівий берег, особливо той що біля води (Н. Каховка, Олешки, Г.Пристань та ін.) періодично самі обстрілюють. Месцеві все чують і розуміють, і вони розуміють, що бажаногоефекту не дає, але продовжують.
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16.02.2023 10:48 Відповісти
Чув і знаю-тут я якось на автоматі сплутав Чаплинку з вже звільненим Чарівним.
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16.02.2023 11:15 Відповісти
 
 