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Україна активно взаємодіє зі США щодо використання допомоги, - Держдеп

сша,держдеп

Україна взаємодіє зі Сполученими Штатами на багатьох рівнях, аби забезпечити прозорість і підзвітність використання багатомільярдної американської допомоги.

Про це заявила глава департаменту міжнародного сприяння Держдепу США Дафни Ренд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми працюємо щодо підзвітності з урядом України, з президентом Зеленським і його чудовою командою, і вони беруть активну участь у цьому", - зазначила дипломат.

Ренд вказала, що ці зусилля дозволяють дати чітку відповідь платникам податків, а також уряду й Конгресу Сполучених Штатів, як і куди використовуються американські кошти.

За її словами, питання контролю витрат, виділених для підтримки Україні є головним пріоритетом адміністрації США.

"Ми зосереджені на цьому, ми стежимо за кожним доларом і прагнемо до найвищого рівня підзвітності", - підсумувала представниця Держдепартаменту.

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16.02.2023 07:02 Відповісти
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16.02.2023 08:22 Відповісти
Яйца, яйца берегите -Резников остается!
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16.02.2023 08:22 Відповісти
 
 