Вибухи у Запоріжжі - робота ППО. Прильотів не зафіксовано, - міськрада

Вночі у деяких районах Запоріжжя чули гучні вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо звуків вибухів, які сьогодні вночі могли чути мешканці деяких районів Запоріжжя. Це була влучна робота наших Сил протиповітряної оборони. На цей час у місті все спокійно, прильотів не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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