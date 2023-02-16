Минулої доби знищено вертоліт та безпілотник окупантів, - Повітряні сили

За минулу добу 15 лютого протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат невизначеного типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 літаковильотів і завдала 15 вогневих уражень по позиціях противника.

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