Артилеристи влучили у російський вертоліт Мі-24/Мі-35М. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення вертольота на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що це російський вертоліт Мі-24/Мі-35М. На записі видно, що літальний апарат потрапив під артилерійський обстріл, коли приземлився в полі поблизу автомобіля, який стояв поблизу переліску. На відео можна розгледіти рух кількох людей у напрямку від автомобіля до вертольота.
"Східний напрямок, знищення українською артилерією російського вертольота Мі-24/Мі-35М", - зазначає в коментарі автор допису.
Топ коментарі
+33 аспм мпри
показати весь коментар09.02.2023 20:39
+22 Office Den Haag
показати весь коментар09.02.2023 20:35
+13 Артем #512840
показати весь коментар09.02.2023 20:27
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Люди... а потім вони дивуються, що їх за якоюсь ознакою прийшли захищати рюзькі 🥴
Пачєму нє атвєчаєтє?
москалі отримують медальку.
наші накрили артою, техніку знищено.
наші отримують медальку.
він-він.
appears to be a
Black Hawk.
Then on the ground a Mil-Mi 2 or 8.
The one, laying on the side,
with the light-blueish nose appears
to be a Kamov Ka-52.
When the rescue helicopter was gone,
artillery shot on the Ka-52.
Quite a many fireworks, as craters show.
Artillery was not very precise,
needed a lot of grenades to approach
the target.
I'm not talking about the waste of ammunition,
but the measurement of the artillery crew.
The more attempts to hit the target,
the longer it lasts,
and the enemy has more time to respond
with counter-artillery.