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Артилеристи влучили у російський вертоліт Мі-24/Мі-35М. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення вертольота на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що це російський вертоліт Мі-24/Мі-35М. На записі видно, що літальний апарат потрапив під артилерійський обстріл, коли приземлився в полі поблизу автомобіля, який стояв поблизу переліску. На відео можна розгледіти рух кількох людей у напрямку від автомобіля до вертольота. 

"Східний напрямок, знищення українською артилерією російського вертольота Мі-24/Мі-35М", - зазначає в коментарі автор допису.

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Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) Донецька область (8522) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+33
Группа орков взята в плен украинскими войсками под Угледаром. Настоящие орки
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09.02.2023 20:39
+22
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09.02.2023 20:35
+13
Може пілота забирали, а може якийсь з високих чинів підораші вирішив особисто перевірити справи на фронті
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09.02.2023 20:27
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Може пілота забирали, а може якийсь з високих чинів підораші вирішив особисто перевірити справи на фронті
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09.02.2023 20:27 Відповісти
У мене трохи інша версія: намагалися евакуювати пораненого цінного кадра.
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09.02.2023 21:21 Відповісти
І це звичайний Мі-8, здається
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09.02.2023 20:46 Відповісти
мі-8, рілі? ти силует добре роздивився, авіаексперде?
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09.02.2023 21:05 Відповісти
та то як40, заспокойса
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09.02.2023 21:42 Відповісти
збігай, кращих фоток нароби
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09.02.2023 21:11 Відповісти
14 омбр с моего города Владимира!!!!!!
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09.02.2023 20:24 Відповісти
с маєво горада?... 🙄
Люди... а потім вони дивуються, що їх за якоюсь ознакою прийшли захищати рюзькі 🥴
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09.02.2023 20:34 Відповісти
Еще один долбень нарисовался, может всех русскоязычных с фронта отозвать?
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09.02.2023 20:49 Відповісти
тебе вже відкликали?
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09.02.2023 21:06 Відповісти
А з якою метою ти пишеш державною мовою російської федерації?
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09.02.2023 22:06 Відповісти
Вот такие долбоебы и привели войну в Украину, решил поднять мовный вопрос?
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10.02.2023 11:01 Відповісти
***** шастать по нашему небу
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09.02.2023 20:24 Відповісти
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09.02.2023 23:56 Відповісти
Молодці, встигли!
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09.02.2023 20:32 Відповісти
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09.02.2023 20:35 Відповісти
Группа орков взята в плен украинскими войсками под Угледаром. Настоящие орки
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09.02.2023 20:39 Відповісти
Элитная армия чмоней.
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09.02.2023 21:16 Відповісти
Вєртальот, прійом! прійом!
Пачєму нє атвєчаєтє?
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09.02.2023 20:43 Відповісти
Тебе пора спускаться в теплотрассу Чебоксар
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09.02.2023 21:04 Відповісти
тобі час до окуліста сходити
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09.02.2023 21:10 Відповісти
Насправді, то був гелікоптер.
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09.02.2023 21:01 Відповісти
чи гвинтокрил)
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09.02.2023 23:27 Відповісти
lapteviort
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11.02.2023 00:02 Відповісти
ґвинтокрил було пошкоджено, вимушено сів, другий забрав перший екіпаж.

москалі отримують медальку.

наші накрили артою, техніку знищено.

наші отримують медальку.

він-він.
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09.02.2023 21:10 Відповісти
уин-уин.
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09.02.2023 23:45 Відповісти
Подумал что по летящему в воздухе попали. Но так тоже сойдёт.
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09.02.2023 21:15 Відповісти
Сбивали, тіки Стугною, ще десь на весні.
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09.02.2023 22:07 Відповісти
відео стрьомне та не дуже зрозуміле але то таке
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09.02.2023 21:15 Відповісти
З гармати по гелікоптеру... тепер я бачив все.
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09.02.2023 21:47 Відповісти
Пане граф,не знаю,що ви там по життю бачили,але в артилеристів -гаубичників є така задача,як стрільба з гаубиці по гелікоптерах.Одне з завдань мортирної стрільби.Виставляється максимальний рівень,а далі через приціл...
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10.02.2023 01:09 Відповісти
Але снарядів не шкодували,спочатку чисте поле потім...,таки мабуть якась *жирна птиця*
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09.02.2023 22:54 Відповісти
Чи квадроблейд.
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09.02.2023 23:47 Відповісти
The first approaching heli in the air
appears to be a
Black Hawk.

Then on the ground a Mil-Mi 2 or 8.

The one, laying on the side,
with the light-blueish nose appears
to be a Kamov Ka-52.

When the rescue helicopter was gone,
artillery shot on the Ka-52.

Quite a many fireworks, as craters show.

Artillery was not very precise,
needed a lot of grenades to approach
the target.

I'm not talking about the waste of ammunition,
but the measurement of the artillery crew.

The more attempts to hit the target,
the longer it lasts,
and the enemy has more time to respond
with counter-artillery.
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10.02.2023 01:00 Відповісти
Погано, що " rescue helicopter" встиг зробити "was gone"...
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10.02.2023 05:59 Відповісти
браво.
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10.02.2023 06:03 Відповісти
"Яйцекілограмовому " Рєзнікову показували???? то весільний дрон засік та корегував!
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10.02.2023 09:03 Відповісти
Минус вертухай!
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10.02.2023 12:57 Відповісти
 
 