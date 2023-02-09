Артилеристи влучили у російський вертоліт Мі-24/Мі-35М. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення вертольота на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що це російський вертоліт Мі-24/Мі-35М. На записі видно, що літальний апарат потрапив під артилерійський обстріл, коли приземлився в полі поблизу автомобіля, який стояв поблизу переліску. На відео можна розгледіти рух кількох людей у напрямку від автомобіля до вертольота.

"Східний напрямок, знищення українською артилерією російського вертольота Мі-24/Мі-35М", - зазначає в коментарі автор допису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Високоточний боєприпас M982 "Excalibur" влучає в російську САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО