Високоточний боєприпас M982 "Excalibur" влучає в російську САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО
На Донеччині українські артилеристи високоточним боєприпасом 155-мм калібру M982 "Excalibur" знищили російську самохідну артустановку 2С3 "Акація".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російська САУ була знищена на позиції. Поранення зазнав щонайменше один окупант - на запису він рухався у напрямку до самохідної гармати і в момент вибуху був дуже близько до його епіцентру.
Топ коментарі
+19 SlavaGeroyam
показати весь коментар09.02.2023 19:46
+16 pOrest
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+15 Алекс Скела
показати весь коментар09.02.2023 19:48
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Ще й від того, що у кацапів таких іграшок просто немає
у порівнянні з 3 секундами на перебіжку під час вогневого контакту 1.5 секунди це дуже мало.
отже, бігти від снаряда марна справа, треба або падати на землю або падати в яку-небудь дірку.
все.
ну і, звісно, триматися подалі від техніки якщо ти москаль і поближче якщо українець.