УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6439 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
33 764 35

Високоточний боєприпас M982 "Excalibur" влучає в російську САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО

На Донеччині українські артилеристи високоточним боєприпасом 155-мм калібру M982 "Excalibur" знищили російську самохідну артустановку 2С3 "Акація".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російська САУ була знищена на позиції. Поранення зазнав щонайменше один окупант - на запису він рухався у напрямку до самохідної гармати і в момент вибуху був дуже близько до його епіцентру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення першої новітньої російської БМПТ "Терминатор". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) зброя (7468) знищення (7293) Донецька область (8522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Ешшо наражають
показати весь коментар
09.02.2023 19:46
+16
Слово "красота" - зараз має інший зміст , ніж до війни
показати весь коментар
09.02.2023 19:48
+15
Екскалібур перетворює САУ на ексСАУ.
показати весь коментар
09.02.2023 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ешшо наражають
показати весь коментар
09.02.2023 19:46 Відповісти
Розлетілися шматки рашиста на всі сторони , прямісінько до пекла
показати весь коментар
09.02.2023 19:46 Відповісти
Совершила отрицательное наступление
показати весь коментар
09.02.2023 19:46 Відповісти
Народ - поддержите популяризацию украинской музыки - https://www.youtube.com/watch?v=86Y1TYHLiD8
показати весь коментар
09.02.2023 19:48 Відповісти
І нафіг писати такий заклик кацапською?
показати весь коментар
09.02.2023 21:57 Відповісти
Кацапи завжди хочуть очолити процеси українізації, але при цьому не збираються починати з себе - сіндром "старшого брата".
показати весь коментар
10.02.2023 04:17 Відповісти
Екскалібур перетворює САУ на ексСАУ.
показати весь коментар
09.02.2023 19:48 Відповісти
Да, и какая точность - обалдеть! )
показати весь коментар
09.02.2023 20:32 Відповісти
Ти про полум"я? То порох бездимний горить з зарядів боєукладки
показати весь коментар
09.02.2023 19:57 Відповісти
певно там дані не для широкого загалу
показати весь коментар
09.02.2023 22:39 Відповісти
Там домашня адреса та робочий телефон оператора дрона.
показати весь коментар
10.02.2023 01:39 Відповісти
Слово "красота" - зараз має інший зміст , ніж до війни
показати весь коментар
09.02.2023 19:48 Відповісти
Все логічно: акація повинна горіти. Особливо в зимовий період. Особливо у мороз при відключенні електрики.
показати весь коментар
09.02.2023 19:49 Відповісти
На якусь хвильку здалося що вони буржуйкою її підігрівають зсередини, так же файно димок виходив.
показати весь коментар
09.02.2023 19:59 Відповісти
Паслєдній пєрєкур. 😁
показати весь коментар
09.02.2023 20:03 Відповісти
Ось тут можна писати, що САУ знищено.
показати весь коментар
09.02.2023 20:02 Відповісти
По-перше, це красиво...
показати весь коментар
09.02.2023 20:02 Відповісти
звук у снаряда наверное не тихий. за 3 секунды до взрыва начали разбегаться
показати весь коментар
09.02.2023 20:05 Відповісти
кросіво... тіко шо "К Елізє" якось недоречне (для тих хто знає контекст п'єси)
показати весь коментар
09.02.2023 20:08 Відповісти
"На довгу пам'ять..." - що не так?
показати весь коментар
10.02.2023 01:42 Відповісти
😆...
показати весь коментар
10.02.2023 11:44 Відповісти
Обкакация.
показати весь коментар
09.02.2023 20:09 Відповісти
Яка радість!
Ще й від того, що у кацапів таких іграшок просто немає
показати весь коментар
09.02.2023 20:14 Відповісти
розцвіла акація посеред зими
показати весь коментар
09.02.2023 20:22 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 20:25 Відповісти
Какая-то экологически грязная эта акация, чо так каптит-то?
показати весь коментар
09.02.2023 20:28 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 20:38 Відповісти
Хотелось увидеть, что от нее осталось от акации той)
показати весь коментар
09.02.2023 20:40 Відповісти
пойди посмотри - или тебе пропуск выписать...?
показати весь коментар
09.02.2023 21:20 Відповісти
Нічого цікавого - вигоріле зсередини залізне корито У нас вздовж об"їзної дороги такі стояли після березня - корито в одному місці, а башта - метрів за 30-ть "М"ясо" там не зберігається - або розлітається відразу, або згоряє за хвилини
показати весь коментар
10.02.2023 07:29 Відповісти
а "булочки" запеклися в середині чи вона пуста стояла? щось ніхто не виползає з духовки.
показати весь коментар
09.02.2023 20:57 Відповісти
добре видно що це екскалібур і що в екіпажа було півтори секунди на реакцію.

у порівнянні з 3 секундами на перебіжку під час вогневого контакту 1.5 секунди це дуже мало.

отже, бігти від снаряда марна справа, треба або падати на землю або падати в яку-небудь дірку.

все.

ну і, звісно, триматися подалі від техніки якщо ти москаль і поближче якщо українець.
показати весь коментар
09.02.2023 21:28 Відповісти
Мобільний крематорій
показати весь коментар
10.02.2023 00:07 Відповісти
 
 