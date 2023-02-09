Високоточний боєприпас M982 "Excalibur" влучає в російську САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО

На Донеччині українські артилеристи високоточним боєприпасом 155-мм калібру M982 "Excalibur" знищили російську самохідну артустановку 2С3 "Акація".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російська САУ була знищена на позиції. Поранення зазнав щонайменше один окупант - на запису він рухався у напрямку до самохідної гармати і в момент вибуху був дуже близько до його епіцентру.

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