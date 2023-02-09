Знищення першої новітньої російської БМПТ "Терминатор". ВIДЕО
Українські воїни знищили новітню російську бойову машину підтримки танків "Терминатор".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це перше зафіксоване знищення такої бронемашини. На відеозаписі, що опублікований у соцмережах "Термінатор" вибухає після артилерійської атаки на нього.
Для довідки: БМПТ "Терминатор" - російська бойова машина вогневої підтримки. Бойова машина, призначена для дії у складі танкових формувань з ціллю ураження танконебезпечних засобів супротивника - для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; є можливість уражати на ходу і з місця танки, БМП, доти, дзоти та інші високозахищені цілі. Розробка БМПТ "Терминатор" закінчилась наприкінці 2006 року.
Топ коментарі
+33 Старый зольдат
показати весь коментар09.02.2023 14:50
+31 Yevgen Shevchenko #551102
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+30 Грицько Добрий
показати весь коментар09.02.2023 14:40
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УАЗ Hunter
LADA Priora
ЗИЛ Tapirus
Красота 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
кацапи знайшли слово "Термінатор"?
З почином
"Бронезащита - защита машины в целом равна уровню защиты танка Т-90А, даже превосходит его из-за применения динамической защиты «Реликт»; лоб корпуса имеет защиту, равную основному Т-90, однако в отличие от Т-90, который обеспечивает защиту от противотанковых средств в пределах курсового угла ±35°, БМПТ обеспечивает надёжную защиту от пехотных противотанковых средств ближнего боя в пределах 360°."
БИМТ-2 "ЕМЕЛЯ"!