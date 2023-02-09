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Знищення першої новітньої російської БМПТ "Терминатор". ВIДЕО

Українські воїни знищили новітню російську бойову машину підтримки танків "Терминатор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це перше зафіксоване знищення такої бронемашини. На відеозаписі, що опублікований у соцмережах "Термінатор" вибухає після артилерійської атаки на нього.

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Для довідки: БМПТ "Терминатор" - російська бойова машина вогневої підтримки. Бойова машина, призначена для дії у складі танкових формувань з ціллю ураження танконебезпечних засобів супротивника - для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; є можливість уражати на ходу і з місця танки, БМП, доти, дзоти та інші високозахищені цілі. Розробка БМПТ "Терминатор" закінчилась наприкінці 2006 року.

Автор: 

армія рф (17468) зброя (7468) знищення (7293)


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Топ коментарі
+33
НА ЗАМЕНУ БМПТ "ТЕРМИНАТОР" НОВАЙ РАЗРАБОТКА ВПК РФ!

БИМТ-2 "ЕМЕЛЯ"!
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09.02.2023 14:50
+31
В якому скрєпному словнику
кацапи знайшли слово "Термінатор"?
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09.02.2023 14:39
+30
Кацапи навіть назви крадуть. Немає в кацапсчєм ізьікьє слова термінатор
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09.02.2023 14:40
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Невдала назва.
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09.02.2023 14:36 Відповісти
ото "не треба на собі показувати", як каже моя жінка 😂
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09.02.2023 14:40 Відповісти
Кацапи навіть назви крадуть. Немає в кацапсчєм ізьікьє слова термінатор
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09.02.2023 14:40 Відповісти
Надо было назвать ивпатий коловратий /)
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09.02.2023 14:53 Відповісти
Один з такою погрємухою є в тік-тоці, рафінований дибіл🤔🧐😁 У вільну хвилину люблю над ним поізголяцццца, а воно, падло постійно мене блокує... *** І с чіво би єта 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.02.2023 15:07 Відповісти
Коловратор
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09.02.2023 16:23 Відповісти
Так можливо є таке нарєчіЄ?
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09.02.2023 17:18 Відповісти
чергова крадіжка із західних слрвників
УАЗ Hunter
LADA Priora
ЗИЛ Tapirus
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09.02.2023 15:42 Відповісти
Та да, сєріал чмобіки на тєрмінаторі в пошуках чорного пакету..
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09.02.2023 17:45 Відповісти
Був термінатор і на@@@@ уй згорів під музику із к- му ,,Термінатор "

Красота 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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09.02.2023 14:38 Відповісти
В якому скрєпному словнику
кацапи знайшли слово "Термінатор"?
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09.02.2023 14:39 Відповісти
От якби Ємеля назвали то було б по скрепському
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09.02.2023 14:41 Відповісти
Термінатор - це начебто лінія яка розділяє освітлену частину і неосвітлену
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09.02.2023 16:47 Відповісти
Это слово к фильму никакого отношения не имеет) Если лететь на самолете, часто можно видеть линию где справа еще ночь, а слева уже расвет. Эта линия называется терминатором.
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09.02.2023 19:46 Відповісти
Це перше зафіксоване знищення термінатора і дай Бог не останнє 😠
З почином
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09.02.2023 14:40 Відповісти
В Вікіпедії про це вже написали. )
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09.02.2023 14:51 Відповісти
Красивое видео и доставляет массу удовольствия от осознания того, что экипаж запёкся в собственном соку. Единственное мне не понятно, ведь *********** видели, что их берут в вилку, и не сманеврировали ни вперёд ни назад хотя бы на 15 метров, что дало бы им огромные шансы выжить. Ей ей, они все дебилы от рождения.
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09.02.2023 14:42 Відповісти
Не понятно, бо вероятнее всего первое предположение неверное. Скорее всего машина потеряла ход до того как видео было снято, экипаж убежал, а Терминатора добили, бо он стоял в серой зоне и затрофеить его возможности небыло.
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09.02.2023 14:55 Відповісти
Возможно. Но не факт.
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09.02.2023 15:20 Відповісти
Стоит без движения, не маневрирует при обстреле. Рядом нет другой техники. Видимо у терминатора батарейки сели. Или в Кибердайн Системс какую-то шестерёнку поставили из пластика, а не стальную.
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09.02.2023 15:56 Відповісти
Шестеренки были сделаны из бракованной партии Т-1000, где в форму по ошибке стекломой залили. Сами утикали.
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09.02.2023 16:45 Відповісти
Запекания экипажа с чего проститие? Эта хрень значительно прочнее т72, там нету таких проблем с внутренней дитонацией бк. Прилетело в моторный отсек, он и выгорел. Учитывая то, что после первых прилетов движения нету, вывод только один - экпипаж покинул бмп сильно до. Иначе бы дали задний ход после первого прилета. Ну или бы как минимум начали вертеть теплаками во все стороны )
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09.02.2023 19:49 Відповісти
И это возможно. Но не факт.
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09.02.2023 22:51 Відповісти
Все як у пісні " вот она была и нету", з почином)))
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09.02.2023 14:43 Відповісти
звичайна БМП з установками ПТУР зверху. Горить як і все інше. Кацап думав що назвавши термінатор можна когось налякати. Це все одно що на жигулі наліпити емблеми БМВ та наклейки Sparko - гівно лишиться гівном. Цікаво от Рогозін погрожував якимись роботами "Фєдя", надіюсь візьмуть наші Фєдю в полон - ото буде потіха
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09.02.2023 14:43 Відповісти
Вроді як на базі Т-90.
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09.02.2023 14:56 Відповісти
Та трохи не так. Як каже Вікіпедія:

"Бронезащита - защита машины в целом равна уровню защиты танка Т-90А, даже превосходит его из-за применения динамической защиты «Реликт»; лоб корпуса имеет защиту, равную основному Т-90, однако в отличие от Т-90, который обеспечивает защиту от противотанковых средств в пределах курсового угла ±35°, БМПТ обеспечивает надёжную защиту от пехотных противотанковых средств ближнего боя в пределах 360°."
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09.02.2023 14:56 Відповісти
Ну зря вы так прям, это тяжелая бмп, такие есть только у РФ и Израиля. Мардеры и даже Бредли сильно легче и не столь защищены, как эти переделки из т72. Вполне себе грозное оружие.
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09.02.2023 19:51 Відповісти
Как тебе такое Ілон?можем павтарить
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09.02.2023 14:43 Відповісти
Горить як звичайний танк 🔥 а не термінатор
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09.02.2023 14:44 Відповісти
Красіво грохнули тарантайку, але музичка ніяк не тулиться на це відео.
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09.02.2023 14:44 Відповісти
Це фінальна музика, під яку Термінатор йде на переплавку. Класика.
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09.02.2023 15:57 Відповісти
Hasta la vista
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09.02.2023 14:45 Відповісти
I'll be back в переводе на рабzeйский - можем павтарить.
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09.02.2023 14:46 Відповісти
Согласно кацапских скрепов и импортозамещения его надо переименовать на - "Ватник"
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09.02.2023 14:47 Відповісти
Что vaньки пропаганда и жизнь немножка атличаются?
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09.02.2023 14:48 Відповісти
Підтримав кацапські танки. Спалахнув не менш красиво.
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09.02.2023 14:49 Відповісти
Тупиковая ветвь в развитие бронетехники,поэтому их и забросили выпускать.
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09.02.2023 14:49 Відповісти
НА ЗАМЕНУ БМПТ "ТЕРМИНАТОР" НОВАЙ РАЗРАБОТКА ВПК РФ!

БИМТ-2 "ЕМЕЛЯ"!
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09.02.2023 14:50 Відповісти
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09.02.2023 14:51 Відповісти
"Война миров" по рогозину?
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09.02.2023 15:03 Відповісти
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09.02.2023 15:05 Відповісти
Дєрьмінатор
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09.02.2023 14:50 Відповісти
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09.02.2023 14:51 Відповісти
Надо было его назвать ******. В чём сила, а сила в правде, вы же так любите гаварить zомбари рабzейкие.
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09.02.2023 14:51 Відповісти
Терминировался!
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09.02.2023 14:59 Відповісти
Все дело в названии. Надо было назвать не Терминатор что кстати в США придумали, а например Иван-дурак. Дуракам же как известно везет.
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09.02.2023 15:01 Відповісти
Терминатор придумали в США?) Нагуглите хотя бы, что значит это слово )
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09.02.2023 19:52 Відповісти
Так это был танк со скоростью больше скорости света, про него еще давно в Камеди Клаб раасказывали. Так это вообще мысль рекордного дебилизма: создать танк, который идет впереди других "аналоговнетных" танков и дает им возможность вести бой... Лучше будет только авианосец, который идет впереди и принимает все трындюлины на себя таким образом, что идущий сзади мог хоть что-то запустить со своей палубы...
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09.02.2023 15:06 Відповісти
терпиНАТОтыикацап ...
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09.02.2023 15:10 Відповісти
Це прям делікатес. Цікаваою була колись ця розробка та нестандартний підхід до її створення, а тепер цікаво побачити, як вона палає. Не подумав би, що запалає так яскраво з боєкомплектом такого калібру
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09.02.2023 15:15 Відповісти
Это эскалибурами так метко стреляют?
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09.02.2023 15:29 Відповісти
Тут водки нет.
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09.02.2023 15:58 Відповісти
Хочешь залить за воротник себе?
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09.02.2023 20:05 Відповісти
Як ескалібур нищить кацапську САУ можеш подивитися тут
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09.02.2023 20:01 Відповісти
Колись шось таке їздило в "Каламбурі"... Сєкрєтний праект.
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09.02.2023 16:29 Відповісти
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09.02.2023 17:15 Відповісти
блін забув, як їх там, харцизяк...Шмульке..і..???
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09.02.2023 19:26 Відповісти
Жранкель і Дранкель
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09.02.2023 20:07 Відповісти
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09.02.2023 20:23 Відповісти
Термінатор був терміново термінован.
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09.02.2023 16:34 Відповісти
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09.02.2023 17:13 Відповісти
такий з нього термінатор як з ***** людина
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09.02.2023 17:23 Відповісти
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09.02.2023 18:00 Відповісти
Терминатор может быть только один. И он в Америке😁
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09.02.2023 18:37 Відповісти
Как вы яхту назовете...
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09.02.2023 20:39 Відповісти
Дирмінатор...)))
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09.02.2023 22:40 Відповісти
 
 