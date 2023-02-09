Знищення першої новітньої російської БМПТ "Терминатор". ВIДЕО

Українські воїни знищили новітню російську бойову машину підтримки танків "Терминатор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це перше зафіксоване знищення такої бронемашини. На відеозаписі, що опублікований у соцмережах "Термінатор" вибухає після артилерійської атаки на нього.

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Для довідки: БМПТ "Терминатор" - російська бойова машина вогневої підтримки. Бойова машина, призначена для дії у складі танкових формувань з ціллю ураження танконебезпечних засобів супротивника - для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; є можливість уражати на ходу і з місця танки, БМП, доти, дзоти та інші високозахищені цілі. Розробка БМПТ "Терминатор" закінчилась наприкінці 2006 року.