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безпілотник (3666) збір (319) дрони (4299)

Захисникам України на Запоріжжі потрібні кошти на розвідувально-ударний дрон

магура

Батальйону з Волині, який зараз воює на гарячій ділянці фронту в Запорізькій області, потрібна допомога з коштами на придбання розвідувально-ударного гексакоптера Магура-1.

Кошти для них збирає спільнота геоінформаційної системи "Арта", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця спільнота розробила асортимент ударних дронів і після випробувань починає їх серійне виробництво.

Дрони - розвідники, ударні та розвідувально-ударні - інтегровані з геоінформаційною системою "Арта", за словами розробників - "отримує цілі безпосередньо з мережі та віддає в неї ж".

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"Зараз, щоб допомогти нашим захисникам, проводимо збір коштів на гексакоптер Магура 1 для батальйону з Волині, який зараз на Запоріжжі на самісінькому вістрії", - йдеться у повідомленні.

Взяти участь у зборі можна, переказавши кошти на "банку" Monobank.

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Топ коментарі
+15
Не завадило б опублікувати скільки коштів на дрони для Захисників України перерахували Зеленський, Єрмак і т.п...
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16.02.2023 08:48
+12
Кошти Лєнці квартальщиці пішли... Що за країна, як можна було таку мерзоту вибрати? І воно кожний день вилазить в ящик і маячню якусь несе...
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16.02.2023 08:53
+7
Вони грабують народ, армію, країну. Нічого вони не дадуть.
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16.02.2023 08:51
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16.02.2023 08:48 Відповісти
Не завадило б опублікувати скільки коштів на дрони для Захисників України перерахували Зеленський, Єрмак і т.п...
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16.02.2023 08:48 Відповісти
Вони грабують народ, армію, країну. Нічого вони не дадуть.
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16.02.2023 08:51 Відповісти
Вони надто скромні, щоб піаритися на таких дрібницях! )))
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16.02.2023 10:02 Відповісти
Кошти Лєнці квартальщиці пішли... Що за країна, як можна було таку мерзоту вибрати? І воно кожний день вилазить в ящик і маячню якусь несе...
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16.02.2023 08:53 Відповісти
Найкращий міністр оборони нічим не поможе
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16.02.2023 09:05 Відповісти
Заспокойтеся, яйцекрад сказав "яволь майн презідєнт" , значить весільні дрони не на часі, коли мільярди в кишені течуть.
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16.02.2023 09:07 Відповісти
Дрони не начасі, начасі яйця по 17 грн шт
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16.02.2023 09:13 Відповісти
Позичте у смірнова
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16.02.2023 09:36 Відповісти
Ви б ще "бабцю Бєню" запропонували! )))
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16.02.2023 10:04 Відповісти
З форумів я вичитав, що збирати з деталей набагато дешевше і доцільніше, ніж купувати у сборі і так робити більшість любителів та спортсменів, які збирають кастомні дрони, які навіть кращі за серійні. В Запоріжжі є Мотр-Січ, де масово випускали все від кухонихм міксерів, тобто електрориладів, як ці дрони, та бензопилок до двигунів від Мрії, то можна проставити на потік ці дрони які не тільки дешевші за собівартість цих серійних дронів, а ще й в рази дешевше від ринкової ціни на Україні цих дронів, яка підскочила за рік в рази. Тож потрібно збирати як коштин на готовів дрони, так і ентузіастів і спортсменів, які можуть збирати ці дрони, знаходити дешеві комплектуючі на інтернеті та співпрацюючи за запорізькими моторівцями клепати їх тисячами для ЗСУ
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16.02.2023 09:41 Відповісти
а нафуя взагалі той яйцекрад і міністерство золотих яець??
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16.02.2023 09:47 Відповісти
Диванні війська прокинулись.
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16.02.2023 09:54 Відповісти
А просто номеру картки або реквізитів нема??
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16.02.2023 10:03 Відповісти
надо все деньги с кацапомовных каналов дом и фридом забрать забрать, передать на нужды ВСУ и закупку дронов... а сами каналы закрыть...
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16.02.2023 10:13 Відповісти
тримайте.
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16.02.2023 10:22 Відповісти
то може велике крадівництво позичить ?
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16.02.2023 13:29 Відповісти
+
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16.02.2023 13:31 Відповісти
 
 