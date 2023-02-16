Ворог прицільно бив по житлових кварталах Херсону, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 52 рази атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів із РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, Херсон російська армія атакувала 21 раз - прицільно били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі херсонців.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 3 людини зазнали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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