Росіяни намагаються захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення, - Данілов
Росія намагається взяти Бахмут до річниці початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Про це в інтерв'ю BBC заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія - це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана", - пояснив він.
За словами Данілова, у Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення Росії.
"Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", - додав секретар РНБО.
Топ коментарі
+7 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.02.2023 10:18
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Киев за три дня!Бахмут за год!
Ось чому вони не на фронті і навіть не в країні.
На протязі дня це повторять ще кілька "експертів", а ввечері "новина" пролунає з вуст найверховнішого...