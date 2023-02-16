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Росіяни намагаються захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення, - Данілов

бахмут

Росія намагається взяти Бахмут до річниці початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це в інтерв'ю BBC заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія - це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана", - пояснив він.

За словами Данілова, у Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення Росії.

"Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Окупанти готують масовану ракетну атаку на 23-24 лютого, - Данілов

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Киев за три дня! Бахмут за год!
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16.02.2023 10:13
+7
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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16.02.2023 10:22
+5
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16.02.2023 10:18
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Дуже багато Данілова! До снігу?
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16.02.2023 10:11 Відповісти
******** ***** різні дати.
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16.02.2023 10:12 Відповісти
Не "*****" - кацапи! Путін - це лише "зовнішня проява кацапської суті"
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16.02.2023 14:03 Відповісти
Киев за три дня! Бахмут за год!
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16.02.2023 10:13 Відповісти
а до этого в честь какой даты они год уже пытаются его захватить? .... нет серьезно ... спичи этих зеленых ублюдков реально рассчитаны на деградантов каких-то
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16.02.2023 10:18 Відповісти
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16.02.2023 10:18 Відповісти
Падаль яка- Падаляка
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16.02.2023 13:22 Відповісти
Нам треба теж подарувати #уйлу щедрий подарунок до річниці його вторгнення - десятки тисяч трупів його солдат з Бахмуту. Та й привітати з днем радянської армії не забути - кілька тисяч цинкових трун з-під Вугледару та з Луганщини в якості бонуса
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16.02.2023 10:20 Відповісти
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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16.02.2023 10:22 Відповісти
И ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ЕГО В КИЕВ !?) ПУТИН ЧЁРТ ДУРНОЙ !!!
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16.02.2023 10:22 Відповісти
Синки Данілова сидять у кацапського керівництва під столом та записують їх плани, потім докладують папані.
Ось чому вони не на фронті і навіть не в країні.
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16.02.2023 10:26 Відповісти
Умнічка, Данілов! Розкусив кацапів! (Це сарказм, якщо щось)
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16.02.2023 10:39 Відповісти
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16.02.2023 11:11 Відповісти
Цікаво, який сенс ось таких щоденних заяв про одне й те ж саме?
На протязі дня це повторять ще кілька "експертів", а ввечері "новина" пролунає з вуст найверховнішого...
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16.02.2023 11:15 Відповісти
Дуже просто пояснюється: спочатку робиться "пробний вброс" інформації" у соцмережах (і у нас - також) із вуст "шістьорок" Потім про це починають писать "наближені" Потім організатори "вбросу" дивляться на реакцію "публіки" І коли вирішать, що реакція "позитивна" - дають слово "найвеличнішому"
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16.02.2023 14:08 Відповісти
Данілов - 🤡
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16.02.2023 11:51 Відповісти
Справами займися, чучело...
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16.02.2023 11:58 Відповісти
 
 