Росіяни намагаються захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення, - Данілов

Росія намагається взяти Бахмут до річниці початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це в інтерв'ю BBC заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія - це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана", - пояснив він.

За словами Данілова, у Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення Росії.

"Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", - додав секретар РНБО.

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