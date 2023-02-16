Окупанти готують масовану ракетну атаку на 23-24 лютого, - Данілов

Російська Федерація намагатиметься здійснити масовану ракетну атаку на територію України 23-24 лютого, але це жодним чином не вплине на хід війни.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони готуються і будуть намагатися саме до 23-24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… Чи вплине це на хід війни? Ні. Ми обов’язково переможемо", - сказав секретар РНБО, наголосивши, що українцям варто зберігати спокій.

Водночас Данілов висловив переконання, що за результатами цієї війни Україна розвалить Російську Федерацію. "Росія буде демонтована в тому вигляді, в якому вона є зараз",- підкреслив він.

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