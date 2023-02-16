Окупанти готують масовану ракетну атаку на 23-24 лютого, - Данілов
Російська Федерація намагатиметься здійснити масовану ракетну атаку на територію України 23-24 лютого, але це жодним чином не вплине на хід війни.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони готуються і будуть намагатися саме до 23-24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… Чи вплине це на хід війни? Ні. Ми обов’язково переможемо", - сказав секретар РНБО, наголосивши, що українцям варто зберігати спокій.
Водночас Данілов висловив переконання, що за результатами цієї війни Україна розвалить Російську Федерацію. "Росія буде демонтована в тому вигляді, в якому вона є зараз",- підкреслив він.
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Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою
"Весь світ знає, що найближчим часом Україна отримає бронетехніку, озброєння та **********. Очевидно, що все обладнання буде переміщуватися в основному залізничними шляхами. Маю припустити, що цього разу під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть наші залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть українські ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою. У путінської армії зараз відбувається накопичення ракет та інших ресурсів, щоб максимально ущільнити ракетні обстріли у той час, коли відбуватиметься переміщення озброєння та військова техніка для України", - вважає Селезньов.
Військовий експерт також додав, що атаки на енергетичні об'єкти України не призвели до бажаного для Путіна результату.
"Не сталося нової хвилі масової еміграції за межі України. Українці пристосувалися до нових реалій. Скоріш за все, путінські ракети будуть спрямовані саме на об'єкти залізничної інфраструктури, мости, переправи. Путін накопичує ресурси, щоб у день "Ч" завдати потужного, масованого ракетного удару. Путін буде намагатися зупинити постачання технічної допомоги від західних партнерів, - зазначив Селезньов.
https://espreso.tv/putin-nakopichue-raketi-shchob-udarami-po-mostakh-i-zaliznitsi-vraziti-esheloni-z-nadanoyu-ukraini-zbroeyu-viyskoviy-ekspert-seleznov
Главная цель этих мероприятий - вскрытие местоположения наших РТВ и ЗРВ для дальнейшего нанесения ударов а также обхода ракетами зон радиолокационного обнаружения.
Перестаньте смеяться над воздушными шарами, которые они запускают. Перестаньте смеяться над ложными целями, которые они запускают. И, вообще, перестаньте насмехаться над противником. РФ - коварный, подлый и сильный враг, который учится воевать с каждым днем.
Сегодняшняя ночная атака - яркий пример. Более 50% попаданий. Смешно? Посмеялись? (c)