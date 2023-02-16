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Окупанти готують масовану ракетну атаку на 23-24 лютого, - Данілов

ракета,х-101

Російська Федерація намагатиметься здійснити масовану ракетну атаку на територію України 23-24 лютого, але це жодним чином не вплине на хід війни.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони готуються і будуть намагатися саме до 23-24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… Чи вплине це на хід війни? Ні. Ми обов’язково переможемо", - сказав секретар РНБО, наголосивши, що українцям варто зберігати спокій.

Водночас Данілов висловив переконання, що за результатами цієї війни Україна розвалить Російську Федерацію. "Росія буде демонтована в тому вигляді, в якому вона є зараз",- підкреслив він.

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Топ коментарі
+17
А чому пан Данілов не розповідає, де наші ракети?т Чому залишив народ вроювати проти крилатих кацапськитх рпакет із цеглинами в руках? Кивати головою в бік попередників Кучми, Кравчука і зека не потрібно, бо було три роки і головне, що були зразки і були гроші.
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16.02.2023 09:23
+16
А ми готуємо масову атаку? Як не як, а рік вже минає, можна було підготуватись. Бездарні яйцекради, нікчемні керівники..
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16.02.2023 09:18
+8
на зонд тратить ракету, которая сбила бы крылатую? такое себе удовольствие.
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16.02.2023 09:22
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чому ми не збиваємо усю цю розвідувальну хрінь, що літає над нами... всі шари, зонди, та невідомо що...
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16.02.2023 09:15 Відповісти
на зонд тратить ракету, которая сбила бы крылатую? такое себе удовольствие.
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16.02.2023 09:22 Відповісти
"Вони готуються і будуть намагатися саме до 23-24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… ( результат готовності сьогоднішнього обстрілу вказує на 50% готовності.) отже спокою не може бути взвгалі.
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16.02.2023 09:16 Відповісти
50%--результат дуже слабий..Чому ми не руйнуємо їх заздалегідь?Чого чекаємо?Весь світ в курсі про "річницю", але толку майже немає..Будуть танки, трохи меньше, ніж обіцяно..-Це майже пряме знущання, як з дурників..Цивільний народ "молитвами", від яких толку=0, та наші хлопці -проти ракет..Це тільки приводить до поступового надмірного та досить вдалого руйнування..А де все наше? В Африці разом з зерном, інше-в офшорах від продажу..Ганьба-ганьбище..
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16.02.2023 09:34 Відповісти
А ми готуємо масову атаку? Як не як, а рік вже минає, можна було підготуватись. Бездарні яйцекради, нікчемні керівники..
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16.02.2023 09:18 Відповісти
А ми нажаль тільки валим по території рф язиками.
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16.02.2023 09:25 Відповісти
Дуже влучне запитання!Ні, ми як жебраки, "стоїмо та соромимося".., бо ж--Ніззя., хоча нам це не зарахується..Доки будемо гуманність проявляти, то руїни будуть множитися..
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16.02.2023 09:36 Відповісти
Капітан Очевидність.
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16.02.2023 09:18 Відповісти
А чому пан Данілов не розповідає, де наші ракети?т Чому залишив народ вроювати проти крилатих кацапськитх рпакет із цеглинами в руках? Кивати головою в бік попередників Кучми, Кравчука і зека не потрібно, бо було три роки і головне, що були зразки і були гроші.
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16.02.2023 09:23 Відповісти
Хай краще влада готується, а не лякає народ.
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16.02.2023 09:25 Відповісти
Та вони можу і без дат. Вони вже вкрай *********, ніякої тактики, ніякої стратегії - справжня мавпа з гранатою, аби побільше зла нам зробити.
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16.02.2023 09:26 Відповісти
але зло від них дуже і дуже "Вдале"!
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16.02.2023 09:38 Відповісти
Только нужно не обделаться, как на 24 августа. Типа, тоже все всё знали, но получили массу прилетов.
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16.02.2023 09:29 Відповісти
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16.02.2023 09:30 Відповісти
В цьому немає сумнівів.
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16.02.2023 09:39 Відповісти
Ну якщо Данілов сказав, то звичайно всім заспокоїтись. Як вони задовбали: то ОП віщає, то Данілов. Такі знавці у військовій справі всі канцеляристи та завгоспи. Чи бояться, що про них забудуть, які вони визначні, геройські та доленосні.
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16.02.2023 09:40 Відповісти
ху#ло накопичує ракети, щоб ударами по мостах і залізниці вразити ешелони з наданою Україні зброєю, - військовий експерт Селезньов

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою
"Весь світ знає, що найближчим часом Україна отримає бронетехніку, озброєння та **********. Очевидно, що все обладнання буде переміщуватися в основному залізничними шляхами. Маю припустити, що цього разу під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть наші залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть українські ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою. У путінської армії зараз відбувається накопичення ракет та інших ресурсів, щоб максимально ущільнити ракетні обстріли у той час, коли відбуватиметься переміщення озброєння та військова техніка для України", - вважає Селезньов.
Військовий експерт також додав, що атаки на енергетичні об'єкти України не призвели до бажаного для Путіна результату.
"Не сталося нової хвилі масової еміграції за межі України. Українці пристосувалися до нових реалій. Скоріш за все, путінські ракети будуть спрямовані саме на об'єкти залізничної інфраструктури, мости, переправи. Путін накопичує ресурси, щоб у день "Ч" завдати потужного, масованого ракетного удару. Путін буде намагатися зупинити постачання технічної допомоги від західних партнерів, - зазначив Селезньов.
https://espreso.tv/putin-nakopichue-raketi-shchob-udarami-po-mostakh-i-zaliznitsi-vraziti-esheloni-z-nadanoyu-ukraini-zbroeyu-viyskoviy-ekspert-seleznov
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16.02.2023 09:48 Відповісти
А ми знов будемо маринувати шашлики.
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16.02.2023 09:54 Відповісти
треба 22 лютого атакувати дронами кубінку. єнгельс та стадіон з газмановим в москві. Правильно Данілов
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16.02.2023 09:57 Відповісти
сегодня 16 vasario, хва плакаться пора выжечь склады с ракетами на болотах мацковии
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16.02.2023 10:03 Відповісти
Хочется добавить по поводу новой тактики русни с воздушными шарами

Главная цель этих мероприятий - вскрытие местоположения наших РТВ и ЗРВ для дальнейшего нанесения ударов а также обхода ракетами зон радиолокационного обнаружения.

Перестаньте смеяться над воздушными шарами, которые они запускают. Перестаньте смеяться над ложными целями, которые они запускают. И, вообще, перестаньте насмехаться над противником. РФ - коварный, подлый и сильный враг, который учится воевать с каждым днем.

Сегодняшняя ночная атака - яркий пример. Более 50% попаданий. Смешно? Посмеялись? (c)
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16.02.2023 10:20 Відповісти
як синки данілова себе почувають? здається два в США, і один у Франції. А додому повернутися не хочуть? чи їх дім - там де жопа в тєпле?
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16.02.2023 11:16 Відповісти
очень хорошо быть увереным когда все сидят в бункере и за семью спокойно
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16.02.2023 11:23 Відповісти
21 22 февраля .
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16.02.2023 11:29 Відповісти
в данілова отих заяв як в дурня фантиків
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16.02.2023 14:25 Відповісти
 
 