Оккупанты готовят массированную ракетную атаку на 23-24 февраля, - Данилов

Российская Федерация постарается осуществить массированную ракетную атаку на территорию Украины 23-24 февраля, но это никоим образом не повлияет на ход войны.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они готовятся и будут пытаться именно к 23-24 февраля попытаться осуществить массированную атаку. К этому надо спокойно относиться. Мы к этому готовы... Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что украинцам следует сохранять спокойствие.

В то же время Данилов убежден, что по результатам этой войны Украина развалит Российскую Федерацию. "Россия будет демонтирована в том виде, в каком она сейчас",- подчеркнул он.

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