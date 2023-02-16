Оккупанты готовят массированную ракетную атаку на 23-24 февраля, - Данилов
Российская Федерация постарается осуществить массированную ракетную атаку на территорию Украины 23-24 февраля, но это никоим образом не повлияет на ход войны.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они готовятся и будут пытаться именно к 23-24 февраля попытаться осуществить массированную атаку. К этому надо спокойно относиться. Мы к этому готовы... Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что украинцам следует сохранять спокойствие.
В то же время Данилов убежден, что по результатам этой войны Украина развалит Российскую Федерацию. "Россия будет демонтирована в том виде, в каком она сейчас",- подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою
"Весь світ знає, що найближчим часом Україна отримає бронетехніку, озброєння та **********. Очевидно, що все обладнання буде переміщуватися в основному залізничними шляхами. Маю припустити, що цього разу під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть наші залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть українські ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою. У путінської армії зараз відбувається накопичення ракет та інших ресурсів, щоб максимально ущільнити ракетні обстріли у той час, коли відбуватиметься переміщення озброєння та військова техніка для України", - вважає Селезньов.
Військовий експерт також додав, що атаки на енергетичні об'єкти України не призвели до бажаного для Путіна результату.
"Не сталося нової хвилі масової еміграції за межі України. Українці пристосувалися до нових реалій. Скоріш за все, путінські ракети будуть спрямовані саме на об'єкти залізничної інфраструктури, мости, переправи. Путін накопичує ресурси, щоб у день "Ч" завдати потужного, масованого ракетного удару. Путін буде намагатися зупинити постачання технічної допомоги від західних партнерів, - зазначив Селезньов.
https://espreso.tv/putin-nakopichue-raketi-shchob-udarami-po-mostakh-i-zaliznitsi-vraziti-esheloni-z-nadanoyu-ukraini-zbroeyu-viyskoviy-ekspert-seleznov
Главная цель этих мероприятий - вскрытие местоположения наших РТВ и ЗРВ для дальнейшего нанесения ударов а также обхода ракетами зон радиолокационного обнаружения.
Перестаньте смеяться над воздушными шарами, которые они запускают. Перестаньте смеяться над ложными целями, которые они запускают. И, вообще, перестаньте насмехаться над противником. РФ - коварный, подлый и сильный враг, который учится воевать с каждым днем.
Сегодняшняя ночная атака - яркий пример. Более 50% попаданий. Смешно? Посмеялись? (c)