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армия РФ (18030) крылатые ракеты (866) обстрел (25761) ракеты (3470) Воздушные силы (2000)

Уничтожены 16 из 32 вражеских ракет, выпущенных по Украине, - Воздушные силы

калібр

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

"Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 из района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя", - говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Читайте также: Враг ночью запускал БПЛА и ракеты. Есть попадания на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине, - ОП
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Топ комментарии
+16
Вряд-ли, скорее хорошо подготовились, не зря шариками небо над нами усеяли.
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16.02.2023 08:08
+15
Бо мы, тупые терпилы, предпочитаем асфальтоукладчик(в умелых руках).
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16.02.2023 08:34
+14
Дивлячись як русня рік ****** ракетами по всій Україні, і не отримує "отвєтку" по своїм містам, чому жодний український політик який нищив ВПК не скоїв самогубство
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16.02.2023 08:31
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Страница 2 из 2
На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет. Джерело:
Ну як це немає? С-300 якраз для таких болванок і підходить.Ця ракета дуже добре видна на радарах і швидкість там надзвукова,але не гіперзвукова.Її створювали під ядерну боєголовку.щоб нищити авіаносні групи.Але вона давно застаріла і нічого авіаносцям не зробить.А от тероризувати цивільне населення.то добре підходить.
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16.02.2023 08:27 Ответить
О, "эксперт" по ПВО появился... Не может С-300 их перехватывать! Только чисто случайно, может повезти.
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16.02.2023 08:32 Ответить
Тут непотрібно бути експертом.
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16.02.2023 08:40 Ответить
тут мабуть уся справа в тому, що дуже мало часу є для того, щоб змогти перехопити ці ракети. для того, щоб їх перехоплювати комплеквсами С-300 потрібна дуже висока густота цих самих С-300. щоб вони були розгорнуті дуже щільно. тоді якийсь із цих комплеків встигне їх перехопити і збити. Навіть якщо буде кілька батарей Петріотів, вони все одно не зможуть закрити все українське небо. Іншими словами, чим більша кількість комплексів, навіть стареньких С-300, то тим менша ймовірність влучень ракетами х-22.
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16.02.2023 08:53 Ответить
С-300 і придумали для швидколетячих об'єктів.Можливо і не вистачає самих ппо.Можливо побоюються збивати,над житловими масивами.Але казати,що ці ракети неможливо збити,це підсвідоме підхвалювання москалів.
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16.02.2023 09:01 Ответить
я теж вважаю, що не варто було таке казати. кацапи це взяли на вус і стали запускати набагато більше х-22. хоча раніше не казали подібного. почали казати як би для виправдання після того як Арестович ляпнув про те, що можливо цю ракету над Дніпром збило наше ППО і вона влупила рикошетом в будинок. Хоча він тоді це не стверджував, бо я тоді дивився цей ефір з Фейгіним, а він тоді казав, шо це "швидше за все ППО підбили цю ракету - точно не знаю, потрібно розбиратись і уточняти." і тут почали розганяти ту зраду в ефірі. і в першу чергу це перекрутили цапські пабліки, а потім це підхопили наші дебіли і почався той треш. у нас є купа "змі" і "блогерів", які пасуться на кацапському контенті і в погоні за лайками і сенсаціями поширють кацапські наративи в нашому просторі, не фільтруючи інформацію.
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16.02.2023 09:12 Ответить
Тепер ці ракети можуть просто побоюватися збивати.А експерти,постійно кажуть дурниці,а населення вірить.
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16.02.2023 09:17 Ответить
та не думаю, що будуть боятися їх збивати. скоріше не встигатимуть їх збити. хоча... враховуючи той факт, що у тих ракет х-22 велика похибка точності влучань, то можуть і дійсно спецом їх не чіпати, щоби не тратити боєзапаси ракет ппо.
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16.02.2023 09:22 Ответить
Ця ракета швидка,але її видно з далеку.Часу мало би вистачати.
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16.02.2023 09:29 Ответить
це якщо поруч є ППО, яке може встигнути перехопити цю ракету.
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16.02.2023 09:35 Ответить
Та не дуже і близько потрібно для С-300.Вона цю ракету бачить за більш ніж 100 км.По вікіпедії пише,що в нас цих комплексів було на 2022 рік рік 250 одиниць.Це то дуже багато,якщо вони всі би були працюючі і якщо ця інформація,хоч наближена до реальності.Хоча в нас територія величезна.
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16.02.2023 09:42 Ответить
так отож. тут багато факторів. та й не факт, що їх зараз теж є 250 штук.
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16.02.2023 09:52 Ответить
Москалі кілька одиниць гарантовано знищили,ще майже на початку війни.Навіть вони відео таке показували.А скільки ще було знищено,та пошкоджено,також невідомо.
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16.02.2023 09:56 Ответить
так отож.
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16.02.2023 09:58 Ответить
"експерте", ракету яка падає на ціль недостатньо вразити потоком уламків як це робить С-300 - ракета як падала так і буде падати

для знищення ракети на балістичній траєкторії потрібний кінетичний перехоплювач - в буках і с300 такі є ?

якщо це не розумієте - сидіть рівно і не розносьте брехню
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16.02.2023 10:27 Ответить
Ракети ж різні є до С-300.Та й якщо вразити балістичну ракету,то то вже будуть шматки,а не ракета.Звісно що і шматки можуть впасти.А може бути таке,що балістична ракета взагалі не постраждає,а може бути таке,що балістична ракета зовсім в інше місце впаде.Варіантів маса.

Ви самі то хто? Наслухалися жданових і арестовичів?
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16.02.2023 10:33 Ответить
ні одної с-300 немає с кінетичним перехоплювачем

https://www.youtube.com/watch?v=kt0kaU8YohM йому можна він контужений, а Ви ?
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16.02.2023 10:39 Ответить
С-300 здатна вражати балістичні.аеродинамічні цілі.Саме для цього і створювався цей комплекс.

Ви я бачу надивилися жданових і арестовичів.
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16.02.2023 10:41 Ответить
для Вас є різниця між словами "вражати" і "знищувати"

вражена ракета на балістичній траєкторії продовжує бути загрозою

Ви взагалі розумієте слова "балістична траєкторія" чи я з "експертом" розмовляю?
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16.02.2023 10:49 Ответить
Так під ураженням і мається на увазі знищення.Загрозою може бути будь які шматки,чи навіть уціліла ракета.Якраз над Києвом і падали на початку війни шматки ракет,після роботи ппо.

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16.02.2023 10:53 Ответить
ні - це чомусь тільки Ви так вирішили - вражені ракетами ППО літаки в багатьох випадках повертаються на бази - нагадаю вам наш СУ-24МР який повернувся з розбитим правим соплом після враження

для КР враження - це майже гарантоване знищення - для БР це дуже малоймовірне знищення - як летіла так і летить далі - ну пробита уламками - той що ?
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16.02.2023 11:21 Ответить
В літаків в більшості два двигуни. А Су-25 взагалі броньовані.І таке відбувається, якщо маленьким стінгером поцілити. Якщо ж велика ракета поціле літак, то він буде в більшості варіантів знищений.

Якщо балістична ракета поцілена бойовою частиною в 130 кг, вона спокійно може також і вибухнути одразу. Звісно шматки полюбому вже залишаться і будуть падати, але ж вони будуть падати не виключно на ціль, на яку йшла балістична ракета.
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16.02.2023 11:34 Ответить
то Ви кіна надивилися - безпосередньо влучають в ціль ракети типу стінгер (теплова ГСП) ну і кінетичні перехоплювачі - ракети с радіолокаційним наведенням (бук, с-300) не мають такої точності - підриваються на відстані і вражають ціль потоком уламків
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16.02.2023 11:41 Ответить
Є ж теплові ловушки. Може бути таке, що ракета в них попаде, може бути таке, що легко зачепить літак. Може ще бути купа варіантів.
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16.02.2023 11:48 Ответить
На які ввдстпні підриваюттся ракети с-300?
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16.02.2023 11:49 Ответить
пошукайте в інтернеті - те що я знаю для комплексу Круг - то це десятки метрів - точніше навести ракету дуже складно і тому там стільки вибухівки
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16.02.2023 11:58 Ответить
Ми мали були доробити свою систему ППО ПРО "Кільчень", яка якраз мала збивати такі ракети, але Володя і єлдак купували новенькі асфальтоукладчики і білоруський бітум, а сьогодні не дали інструкції, як за допомогою асфальтоукладчика можна збивати ці ракети, щоб не падали на голови українців. І було б правильно, щоб Володя і всі урядовці його політсили одягали не однострій ЗСУ, а робу "Укравтодора".
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16.02.2023 08:53 Ответить
Приедут "Патриоты" , дело сдвинется с мертвой точки.
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16.02.2023 08:32 Ответить
Вони тільки десь Київ будуть прикривати,ну може ще щось.Та й вони на 100 відсотків ракети не збивають.Колись Ірак стріляв з комплексів Скад,то в деяких випадках не більше 50 відсотків ракет Петріот збивав.Зараз по доволі добре працює,якщо дивитися статистику.Але москалі вже витратили більше 5 тисяч ракет.не рахуючи усілякі смерчі і від С-300.
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16.02.2023 08:45 Ответить
результат работы ППО - не очень. к сожалению.
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16.02.2023 08:29 Ответить
ППО працює майже на відмінно. Просто на Ланосі, нехай і новому, ти не обженеш хоч і стару, але БМВ. Навіть Nasams та IRIS-T не можуть збити Х-22. Поставлять Patriot-потім будете критикувати ППО.
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16.02.2023 08:37 Ответить
Не можуть збити ракету розробки 60-х років, яку прийняли на озброєння в першій половині 70-х? Навіщо ж німці тримають на озброєнні те, що нам передали, якщо воно не збиває розробку 60-х? І навіщо ті Iris було розробляти?
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16.02.2023 08:54 Ответить
А навіщо було ті новіші калібри розробляти, які на усіх підлодках та фрегатах орків є ? От як раз ті калібри IRISи й збивають.
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16.02.2023 08:59 Ответить
то ж лего у єдиному корпусі, її багато разів модернізували
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16.02.2023 09:20 Ответить
ця ракета 60-років розробки проти нато немає ніяких шансів, бо зібють винищувачами бомбер ще на підльоті до точки пуску.
а нам ту застарілу ракету практично нереально збити, бо каци не бють на макс дальність тому час підльоту хвилини і в зоні дії ПВО вона вже фактично падає на ціль.
спасає тільки той факт що точність там +-1км. але кацапам для тероризму більше і не потрібно.
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16.02.2023 11:33 Ответить
ты идиот сбивают все что можно просто всю територию прикрыть пока невозможно
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16.02.2023 12:08 Ответить
Дивлячись як русня рік ****** ракетами по всій Україні, і не отримує "отвєтку" по своїм містам, чому жодний український політик який нищив ВПК не скоїв самогубство
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16.02.2023 08:31 Ответить
Бо мы, тупые терпилы, предпочитаем асфальтоукладчик(в умелых руках).
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16.02.2023 08:34 Ответить
Ты сам терпила и гнида!!гандон шо за всех отозвался ублюдок!!На диване удобно *********!!
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16.02.2023 16:56 Ответить
Звідки їх ""все больше"? Від обіцянок Заходу і постозвонства Донілова/Рєзнікова?
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16.02.2023 09:28 Ответить
Ну ирисы же дали? Хз, мож и насамсы уже здесь.
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16.02.2023 09:43 Ответить
процент збиття залежить від якісного складу ракетної атаки
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16.02.2023 10:29 Ответить
х22 на некотором отрезке полетя летят почти с гиперскоростью вертикально внищ-сбить даже Петриотом или Стампом их будет трудно. Тем более что у нас сейчас ни Петриота ни Стампа нет-вот Парашка и старается выстрелить по-максимуму пока это ПВО у нас нет. Запад всегда отстает своими поставками оружия которое нужно было еще в начале осени
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16.02.2023 11:29 Ответить
это была бы эскалация (с)
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16.02.2023 23:57 Ответить
а кацапсих троллей вообще как говна
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16.02.2023 12:10 Ответить
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16.02.2023 08:59 Ответить
«Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря» - «Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555»

КАК?! Фантастика. Либо кто-то п***дит.
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16.02.2023 09:08 Ответить
ще 2 ракети х-59 забули дописати. разом 14 буде.
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16.02.2023 09:16 Ответить
Патріот з Патріотами України в дорозі.
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16.02.2023 09:09 Ответить
Він дві області хіба що прикриє, тому не треба великих сподівань.
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16.02.2023 09:37 Ответить
А 3 Патріоти це уже 6 областей +те що маєте і те що прибуде.
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16.02.2023 10:06 Ответить
Дякуємо, рідненькі, за кожну збиту ракету і врятовані життя.
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16.02.2023 09:37 Ответить
За...ли вони по Кременчуку вже цими Х-22....Курс калібрів був той що й завжди ..
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16.02.2023 09:38 Ответить
при неможливості гарантованого збиття Х-22 необхідно прийняти єдине правильне рішення про знищення аєродромів стратегічної авіаціі в єнгельсі та інших.
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16.02.2023 09:48 Ответить
Не надо было Арестовича выгонять. Он бы 64 из 32 сбил.
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16.02.2023 10:13 Ответить
Пора бить по аэродромам........шо б не повадно было.
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16.02.2023 11:08 Ответить
Это те Х22 которые Америка заставила Украину передать парашке?. Спасибо большое. Хотя зная ментальность всех руководителей страны до Порошенко-думаю их всеравно-бы продали или попилили на цветмет. А этих Х22 у парашки еще дохрена и они хоть и не точные но очень мощные
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16.02.2023 11:27 Ответить
ага злі амери змусили передати х22 кацапам в якості боргу за газ, а інші порізати на брухт.
Агент Юлія тоді добре попроцювала.
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16.02.2023 11:52 Ответить
Если вы не разбираетесь в вопросе то не пигшите-будете вынглядеть умнее. США была инициатором международного договора об ограничении ракет средней дальности. По которому эти ракеты из СНГ должны были остаться только в Парашке и только воздушного и морского базирования и только в определенном количестве штук. Украина сделала глупость что подписала этот договор и продала ракеты по смещной цене-в 20 раз дешевле их себестоимести(по моему за 150 штук всего 800 млн баксов ). Украине не нужно было отказыватся от тактического ЯО и от ракет средней дальности на которых и ЯО и обычные боезаряды можно нести-это следствие глупости народа Украины и следствие давления США
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17.02.2023 11:03 Ответить
К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет. Источник:
Предоставление ПРО Украине, способной сбивать Х22 - это что, "красная линия"??? На весь мир, что, не найдется одной ПРО??? Какой-то полный пздц творится в этом мире... А, о чем это я - Zевлада продаст ПРО кацапам... И, все -равно, получается - полный пздц...
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16.02.2023 12:09 Ответить
в этом "мiре" слишком много ватных ботов вот кого надо сбивать еще на подлете
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16.02.2023 12:14 Ответить
Дальность Х-22 до 400 км.
Бить нужно по местам пуска, чтобы она взлететь даже не могла. Как в Энгельсе.
Есть разведка, есть сотрудничество с НАТО в плане наблюдения из космоса. Они же отслеживают ядерное оружие.
Нужны ракеты для HIMARS JFS-M ~ 500 км и Atacms ~ 300 км
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16.02.2023 12:28 Ответить
Эти ракеты с самолетов запускают. Самолет может взлететь с аэродрома в тыс км дальности,подлететь к границе Украины и выпустить ракеты-и дальности ПВО не хватит сбить самолет. А ракет в 1000-2500 км США нам никогда не дадут. А свои мы изготавливали но отказались и от изготовления и распродали советские запасы х55
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17.02.2023 11:07 Ответить
Все верно. X-22 запускают с самолетов. Ракеты хоть и старые, но их очень трудно сбивать даже самыми современными комплексами. А сбивать нужно!
Легче всего и правильней их уничтожить на земле вместе с носителем. Для этогонужна отличная разведка и ударная ракета, которой нет у нас на сегодня!
Не сработало, тогда должна работать следующая линия обороны - ПВО, которых нет у нас на сегодня.
Я уверен, что раз пошли такие вызовы, то наше МО и НАТО должны предпринять срочно какие то шаги для решения той проблемы!
Нам необходимы: ракеты JFS-M до 500 км и Atacms до 300 км и ПВО Patriot и SAMP/T.
ПВО Украины уже сегодня самая лучшая в мире, благодаря коалиции стран! Но есть необходимость куда совершенствоваться.
И еще я уверен, что мы идем за событиями, а не предвидим их и это плохо!
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17.02.2023 16:41 Ответить
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