Уничтожены 16 из 32 вражеских ракет, выпущенных по Украине, - Воздушные силы

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

"Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 из района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя", - говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

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