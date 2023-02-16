Уничтожены 16 из 32 вражеских ракет, выпущенных по Украине, - Воздушные силы
Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.
"Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 из района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя", - говорится в сообщении.
Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.
Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
Пожалуйста, подождите...
Ну як це немає? С-300 якраз для таких болванок і підходить.Ця ракета дуже добре видна на радарах і швидкість там надзвукова,але не гіперзвукова.Її створювали під ядерну боєголовку.щоб нищити авіаносні групи.Але вона давно застаріла і нічого авіаносцям не зробить.А от тероризувати цивільне населення.то добре підходить.
для знищення ракети на балістичній траєкторії потрібний кінетичний перехоплювач - в буках і с300 такі є ?
якщо це не розумієте - сидіть рівно і не розносьте брехню
Ви самі то хто? Наслухалися жданових і арестовичів?
https://www.youtube.com/watch?v=kt0kaU8YohM йому можна він контужений, а Ви ?
Ви я бачу надивилися жданових і арестовичів.
вражена ракета на балістичній траєкторії продовжує бути загрозою
Ви взагалі розумієте слова "балістична траєкторія" чи я з "експертом" розмовляю?
для КР враження - це майже гарантоване знищення - для БР це дуже малоймовірне знищення - як летіла так і летить далі - ну пробита уламками - той що ?
Якщо балістична ракета поцілена бойовою частиною в 130 кг, вона спокійно може також і вибухнути одразу. Звісно шматки полюбому вже залишаться і будуть падати, але ж вони будуть падати не виключно на ціль, на яку йшла балістична ракета.
а нам ту застарілу ракету практично нереально збити, бо каци не бють на макс дальність тому час підльоту хвилини і в зоні дії ПВО вона вже фактично падає на ціль.
спасає тільки той факт що точність там +-1км. але кацапам для тероризму більше і не потрібно.
КАК?! Фантастика. Либо кто-то п***дит.
Агент Юлія тоді добре попроцювала.
Предоставление ПРО Украине, способной сбивать Х22 - это что, "красная линия"??? На весь мир, что, не найдется одной ПРО??? Какой-то полный пздц творится в этом мире... А, о чем это я - Zевлада продаст ПРО кацапам... И, все -равно, получается - полный пздц...
Бить нужно по местам пуска, чтобы она взлететь даже не могла. Как в Энгельсе.
Есть разведка, есть сотрудничество с НАТО в плане наблюдения из космоса. Они же отслеживают ядерное оружие.
Нужны ракеты для HIMARS JFS-M ~ 500 км и Atacms ~ 300 км
Легче всего и правильней их уничтожить на земле вместе с носителем. Для этогонужна отличная разведка и ударная ракета, которой нет у нас на сегодня!
Не сработало, тогда должна работать следующая линия обороны - ПВО, которых нет у нас на сегодня.
Я уверен, что раз пошли такие вызовы, то наше МО и НАТО должны предпринять срочно какие то шаги для решения той проблемы!
Нам необходимы: ракеты JFS-M до 500 км и Atacms до 300 км и ПВО Patriot и SAMP/T.
ПВО Украины уже сегодня самая лучшая в мире, благодаря коалиции стран! Но есть необходимость куда совершенствоваться.
И еще я уверен, что мы идем за событиями, а не предвидим их и это плохо!