Кулеба запропонував Канаді долучитися до нової авіаційної коаліції
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав запрошення Канаді приєднатися до нової авіаційної коаліції.
Про це глава української дипломатії сказав на спільній з главою МЗС Канади Мелані Жолі пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми, безумовно, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за передачу нам системи NASAMS і броньованих машин Senator. Я передав Мелоні запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, - це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування", - зазначив міністр.
Він додав, що з канадською колегою обговорив питання зброї, санкцій, фінансової підтримки, зміцнення міжнародної коаліції з більшим залученням країн глобального Півдня.
"Я наголосив Мелоні, що ключове питання зараз - це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів", - зауважив Кулеба.
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Але це моя така логіка. Можливо, вона хибна, а справжні причини інші, але саме такий ланцюжок в мене складається від інформації з відкритих джерел.
А захистити місця базування? Чи вистачить гарно заасфальтованих доріг? (сарказм)
До того ж не буде ж "Гріфон" стояти на дорозі, доки пілот відпочиває чи немає наказу на зліт.
Ну і регламентно-ремонтні роботи потребують доволі серйозного обладнання та навченого технічного персоналу. Біля дороги таке не збудуєш.
Ни о каких самолётах речь не идёт
Следующие будут подводные лодки для Кацапокораблей перед Крымом.
Эта музыка будет длиться вечно,а толку ноль.
Хоча CF-18 майже ідентичний базовій версії F/A-18, та все ж має деякі відмінності, зумовлені вимогами канадських військово-повітряних сил. Найбільш видима відмінність - нічне розпізнавальне освітлення - на гарматний люк з лівого борту встановлений прожектор із силою світла 0,6 Mcd. Також в нижній частині фюзеляжу нанесене зображення кабіни. Вважається, що таке зображення під час ближнього повітряного бою може на деякий час ввести в оману пілота ворожого винищувача.