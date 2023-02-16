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Канада (2112) допомога (7871) літак (2853) Кулеба Дмитро (3604) Жолі Мелані (74)

Кулеба запропонував Канаді долучитися до нової авіаційної коаліції

f-16,літак

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав запрошення Канаді приєднатися до нової авіаційної коаліції.

Про це глава української дипломатії сказав на спільній з главою МЗС Канади Мелані Жолі пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за передачу нам системи NASAMS і броньованих машин Senator. Я передав Мелоні запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, - це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування", - зазначив міністр.

Він додав, що з канадською колегою обговорив питання зброї, санкцій, фінансової підтримки, зміцнення міжнародної коаліції з більшим залученням країн глобального Півдня.

"Я наголосив Мелоні, що ключове питання зараз - це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів", - зауважив Кулеба.

Також читайте: Про літаки для України можна буде говорити через 3-4 місяці, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

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Топ коментарі
+4
Кулеба! Проснись! Почему 26 украинских военных вертолетов в Африке обслуживают интересы бездарной ООН , а не воюют с Россией?
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16.02.2023 11:45
+1
А коалиция состоит из Зимбабвэ и Бурунди?
Ни о каких самолётах речь не идёт
Следующие будут подводные лодки для Кацапокораблей перед Крымом.
Эта музыка будет длиться вечно,а толку ноль.
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16.02.2023 11:45
+1
Поки що від цих кааліцій ні танків, ні літаків.
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16.02.2023 11:46
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Пусть Канада купит Грипены и передаст Украине .
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16.02.2023 11:43 Відповісти
На мою думку, допоки не буде систем ППО/ПРО, які зможуть захистити аеродром базування цих літаків, доти нам їх не дадуть. На навчання обслуговуючого персоналу як для ППО/ПРО, так і літаків потрібен час. Цей час ми вигризаємо кров'ю на полі бою, тому нам надають те, що зможе в цьому допомогти - снаряди, артилерію, ББМ та танки (в найближчому майбутньому).
Але це моя така логіка. Можливо, вона хибна, а справжні причини інші, але саме такий ланцюжок в мене складається від інформації з відкритих джерел.
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16.02.2023 11:54 Відповісти
были заложены некоторые крайне важные параметры - простота в обслуживании, неприхотливость к взлетно-посадочным полосам, дешевая эксплуатация и все это не за счет боевой эффективности возможность Gripen работать со взлетно-посадочных полос плохого качества, включая автомобильные трассы. Это связано с тактикой шведских воздушных сил, которые в случае необходимости должны максимально рассредоточится по всей стране.
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16.02.2023 12:02 Відповісти
Навіть для простоти обслуговування потрібно 6 (здається) людей на одну точку обслуговування. І якщо "принеси-подай" знайти легко, то інженерно-технічний персонал треба вчити.
А захистити місця базування? Чи вистачить гарно заасфальтованих доріг? (сарказм)
До того ж не буде ж "Гріфон" стояти на дорозі, доки пілот відпочиває чи немає наказу на зліт.
Ну і регламентно-ремонтні роботи потребують доволі серйозного обладнання та навченого технічного персоналу. Біля дороги таке не збудуєш.
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16.02.2023 12:22 Відповісти
А коалиция состоит из Зимбабвэ и Бурунди?
Ни о каких самолётах речь не идёт
Следующие будут подводные лодки для Кацапокораблей перед Крымом.
Эта музыка будет длиться вечно,а толку ноль.
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16.02.2023 11:45 Відповісти
Кулеба! Проснись! Почему 26 украинских военных вертолетов в Африке обслуживают интересы бездарной ООН , а не воюют с Россией?
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16.02.2023 11:45 Відповісти
Нормальна идея- вернуть украинскую технику в украину
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16.02.2023 12:13 Відповісти
Поки що від цих кааліцій ні танків, ні літаків.
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16.02.2023 11:46 Відповісти
Після незначних доробок F/A-18 був прийнятий на озброєння канадських ВПС під назвою CF-188. Але подібна назва вживається тільки в офіційних військових документах, зазвичай використовують заводське позначення - CF-18 Hornet, або ж ще простіше - CF-18. Всього Канада придбала 138 таких літаків: 98 одномісних CF-18А та 40 двомісних CF-18В.

Хоча CF-18 майже ідентичний базовій версії F/A-18, та все ж має деякі відмінності, зумовлені вимогами канадських військово-повітряних сил. Найбільш видима відмінність - нічне розпізнавальне освітлення - на гарматний люк з лівого борту встановлений прожектор із силою світла 0,6 Mcd. Також в нижній частині фюзеляжу нанесене зображення кабіни. Вважається, що таке зображення під час ближнього повітряного бою може на деякий час ввести в оману пілота ворожого винищувача.
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16.02.2023 11:47 Відповісти
Канада якась ніяка. З таким потенціалом і дуже блідненько.
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16.02.2023 11:49 Відповісти
один пафос порожній
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16.02.2023 14:34 Відповісти
 
 