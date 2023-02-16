Кулеба запропонував Канаді долучитися до нової авіаційної коаліції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав запрошення Канаді приєднатися до нової авіаційної коаліції.

Про це глава української дипломатії сказав на спільній з главою МЗС Канади Мелані Жолі пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за передачу нам системи NASAMS і броньованих машин Senator. Я передав Мелоні запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, - це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування", - зазначив міністр.

Він додав, що з канадською колегою обговорив питання зброї, санкцій, фінансової підтримки, зміцнення міжнародної коаліції з більшим залученням країн глобального Півдня.

"Я наголосив Мелоні, що ключове питання зараз - це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів", - зауважив Кулеба.

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