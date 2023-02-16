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Перемога України у війні є ключовим стратегічним інтересом для Швеції, - глава Міноборони Йонсон

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що українські захисники воюють не лише за Україну, а й за весь безпековий порядок Європи.

Про це він заявив в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Для Швеції перемога України у війні, відновлення територіальної цілісності, незалежності й свободи – це ключовий стратегічний інтерес. Адже українські військові воюють не лише за Україну, а й за весь безпековий порядок Європи", - пояснив очільник Міноборони.

Йонсон нагадав, що його країна надає Україні військову допомогу в різних аспектах.

"Це і тренувальні місії, в яких ми беремо участь – Interflex (британська місія з підготовки українських військових), EUMAM Ukraine (місія ЄС) у Польщі та Німеччині. Ми також незабаром розпочнемо місію з навчання розмінуванню в Литві.

Ми надсилаємо бойові машини CV 90, працюємо над відправленням артилерійських систем Archer, а також більшої кількості системи протиповітряної оборони", - пояснив він.

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Дякуємо за відверту без обмовок позицію підтримки.
Власне, це вигідно всім країнам Заходу, але дехто з них хоче або відсидітися, або навіть заробити.
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16.02.2023 12:56 Відповісти
Заробити хочуть на жаль усі
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16.02.2023 13:37 Відповісти
Гріпени давай. І побільше. Британські винищувачі заточені на повітряні бої, тому що британці не збираються допускати окупантів на свій острів, щоб там ці літаки працювали і як штурмовики, і як бомбардувальники. У шведів літаки універсальні.
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16.02.2023 13:03 Відповісти
💯
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16.02.2023 13:22 Відповісти
А вот зелупам не надо победы,лишь бы побольше людей положить за всранный лугандон и не освобождать стратегически важные области.
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16.02.2023 13:09 Відповісти
Дякуємо! Дякуємо дуже!!!
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16.02.2023 13:17 Відповісти
Харош пафосно звиздеть! Давайте арчеры и грипены.
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16.02.2023 13:36 Відповісти
 
 