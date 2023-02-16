УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11637 відвідувачів онлайн
Новини
7 545 28
Азербайджан (837) Вірменія (733) договір (322) Пашинян Нікол (133)

Вірменія надіслала Азербайджану проєкт мирного договору

пашинян

Вірменія завершила роботу над черговим етапом договору про встановлення миру і відносин з Азербайджаном. Документ направлений азербайджанській стороні.

Про це у четвер заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Азатутюн.

Також документ, за словами Пашиняна, передано країнам-співголовам Мінської групи ОБСЄ.

Читайте: Туреччина, Казахстан та Вірменія допомагають обходити санкцій ЄС щодо Росії, - прем’єр Латвії Каріньш

"Під пропозиціями слід розуміти проєкт повного документа з нашими пропозиціями. Ми працюємо над проєктом із такою логікою: отримати документ, який ми готові підписати в будь-який час. Зрозуміло, звичайно, що цей документ має бути прийнятним для Азербайджану. Сподіваємося, що певний прогрес, який спостерігається за підсумками трьох раундів переговорів, вдасться розвинути", - заявив глава вірменського уряду.

Кілька днів тому міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив у Берліні, що Азербайджан відповів на пропозиції вірменської сторони щодо проєкту мирного договору і наразі над ним працює Єреван. "Вірменія бере активну участь у цих переговорах, і ми маємо намір продовжувати наші активні зусилля з побудови стабільного і міцного миру в нашому регіоні", - сказав Мірзоян.

Дивіться: Азербайджанські воїни полонили групу росіян і вчать їх вигукувати українські гасла та співати "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО

Сьогодні Пашинян представив бачення Вірменії: документ має містити таку логіку домовленостей, таку ефективну систему стримувань і противаг, яка унеможливлювала б будь-який сценарій порушення міцного і стабільного миру.

"Підписання документа не має призвести до нової війни, але вже на основі цього мирного договору. Це звучить абсурдно, але може бути й такий сценарій. Навпаки, це справді має означати міцний мир", - заявив Пашинян, наголосивши на готовності вірменського уряду та його особистій готовності до підписання такого договору якомога швидше.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Новина взагалі супер. Вже не тиск Кацапстану, а діалог між двома країнами. Звичайно швидко не домовляться. Може і довгими роками. Але без кацапів це дійсно буде договір, який влаштує обидві сторони.
показати весь коментар
16.02.2023 14:06
+12
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом😁
показати весь коментар
16.02.2023 13:54
+8
А вони готові виплачувать репарації Азербайджану? За спричинені матеріальні збитки, людські втрати і за 30 років окупації трохи не третини території країни?
показати весь коментар
16.02.2023 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом😁
показати весь коментар
16.02.2023 13:54 Відповісти
"бакинскую волость хотят!". мирные базары там будут открывать ))
показати весь коментар
16.02.2023 14:00 Відповісти
Новина взагалі супер. Вже не тиск Кацапстану, а діалог між двома країнами. Звичайно швидко не домовляться. Може і довгими роками. Але без кацапів це дійсно буде договір, який влаштує обидві сторони.
показати весь коментар
16.02.2023 14:06 Відповісти
В ОБСЄ кацапи гулять. Так що без них не обійдеться
показати весь коментар
16.02.2023 14:13 Відповісти
А до чого тут ОБСЄ? Азербайджан і Вірменія - азіатські країни (хоч і допущені до участі у її діяльності)
показати весь коментар
16.02.2023 14:17 Відповісти
так гулять,так гулять
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63044469 !
показати весь коментар
16.02.2023 17:59 Відповісти
А вони готові виплачувать репарації Азербайджану? За спричинені матеріальні збитки, людські втрати і за 30 років окупації трохи не третини території країни?
показати весь коментар
16.02.2023 14:15 Відповісти
арменам нужна открыть карту и посмотреть где их армения находится, и кто их соседи, и где орда находится ... иначе так и будут продавать финики пока горы их не обсыпятся
показати весь коментар
16.02.2023 14:15 Відповісти
Армения находится в Индии откуда носачи родом
показати весь коментар
16.02.2023 14:27 Відповісти
Ненавижу армяшек,ручные проститутки рассеи,нация мразей,резали убивали вместе с русней азербайджанцев,пряталась за спинами русни,а русня как всегда через *** швырнула,теперь сопливые писульки пишут.кеосоян,Бабаян,симоньян,***сосян,фу ***** мразота родом с Индии . Карабах это Азербайджан
показати весь коментар
16.02.2023 14:25 Відповісти
ФУ! Армянский коньяк больше не пью.... ФУ!
показати весь коментар
16.02.2023 14:31 Відповісти
Ти підручник з історії, мабуть, лише у шкільному туалеті використовував: половину - скурив, а половиною - жопу витер Почитай, що таке "Урарту" і "Велика Вірменія", а потім подумай - як ти зганьбився
показати весь коментар
16.02.2023 15:28 Відповісти
Ну,вірмени мають такий стосунок до Урарту,як українці до Трипільської культури ...🤓
показати весь коментар
16.02.2023 16:02 Відповісти
Ага! Набагато ближчі вони до Індії
показати весь коментар
16.02.2023 16:06 Відповісти
"Согласно миграционно-смешанной гипотезе, протоармянские племена (вероятно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8 мушки ) мигрировали на Армянское нагорье с запада и осели на территории исторической Армении до образования государства Урарту - в конце https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D. II тыс. до н. э. (на территории современной турецкой провинции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D0%B8%D0%BB) Малатья на месте исторической https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Мелитены ). В армянской историографии преобладает тенденция говорить об автохтонности армян на Армянском нагорье в области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0 Хайаса " (Википедия).
показати весь коментар
16.02.2023 18:21 Відповісти
Хороша гіпотеза.Лиш зустрічається в Вірменії й кацапській Вікіпедії.
Я ж кажу,-повна аналогія з Трипілляміфами 😏

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Шилов у 1990-х роках висловив ідею про нібито найдавнішу державу світу - «праслов'янську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0 Аратту» . Локалізація згаданої у месопотамських письмових джерелах легендарної Аратти в Україні була презентована спочатку у доповідях, тези яких були опублікованіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-16 [16] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-17 [17] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-18 [18] , а згодом і у більших за обсягом працяхhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-19 [19] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-20 [20] .

Більшістю українських археологів і антропологівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-21 [21] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-22 [22] подібна версія вважається типовим прикладом історичної https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84 міфотворчості , оскільки суперечить науковим фактам. При цьому на підтвердження міфу використовуються фальсифікаціїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-23 [23] тез, які нібито висловлювали авторитетні науковціhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-24 [24] . За твердженням археологівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-25 [25] велика кількість літературних фантазій на тему трипільської культури створила окремий псевдонауковий жанр, який отримав назву «трипологія». Одним із його наріжних каменів є непохитний автохтонізм трипологів.

«Треба чітко розрізняти історію території - від історії того чи іншого народу. Є помилкою ототожнювати народи, що жили на нашій землі, з українським народом, і скупі згадки про них дошивати до його минулого. Історію народу можна починати від того часу, коли він почав виступати як її активний суб'єкт. Виводити українців з трипільців це все одно, що вести відлік США від індіанців. Українці мають розуміти безпідставність змішування історії двох різних (часто ворожих один одному) народів лише на тій підставі, що вони жили на одній території. Історія українського народу почалася з появою слов'янських племен, а не готів чи трипільців» https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман Бжеський https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-26 [26]
показати весь коментар
16.02.2023 20:04 Відповісти
У тебе є версія шо заперечує проживання на території Урарту предків вірмен? Немає То чого ж ти мені "мізки засираєш"? Урарту суперничало з Ассірією Війська Урарту приймали участь у розгромі Ніневії - столиці Ассірії Це - історичні факти Ненависть вірмен до ассірійців усім відома і тягнеться з глибини віків - про це відомо будь-кому хто цікавиться історією їх взаємовідносин Лінгвісти стверджують:
"Формування вірменської мови відповідало процесу утворення вірменської народності. Якнайдавнішим ядром вірмен було населення північно-східної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Малої Азії . Ця країна у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B8 хетських (XVII-XVI ст. до н. е.) написах називалася https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Арматана , а пізніше (XIV-XIII ст. до н. е.) https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 Хайаса (Hayassa, самоназва вірмен - hay). Звідти предки вірмен, відомі під назвою урумійців, в XII ст. до н. е. вторглися в межі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F ассирійської провінції https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B0&action=edit&redlink=1 Шупріа (на півд-захід від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD оз. Ван ). З тих часів Шупріа у ассирійців називалася також Урме. В середині VIII ст. до н. е. вона була приєднана до держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83 Урарту під назвою Урме, або Арме. Населення цих областей (Хайаса і Арме) говорило індоєвропейською правірменською мовою (згідно з грецькими джерелами - діалекті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фригійської мови ), яка поступово стала мовою крупних племінних об'єднань західної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%27%D1%8F Вірменського нагір'я , до складу яких влилися і місцеві хуррито-урартські аборигенні племена.

Вірменська мова почала утворюватися, ймовірно, вже в https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D0%B5. VII ст. до н. е. , причому індоєвропейські її елементи нашарувалися на чужій їй споконвіку мові стародавнього населення Вірменії - урартійців (халдів, алародійців), що збереглася в так званому Ванському клинописі. Більшість вчених (ср. проф. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BC%D0%B5%D1%80 Пауль Кречмер , «Einleitung in die Geschichte d. Griechischen Sprache», 1896) вважають, що це нашарування з'явилося в результаті вторгнення (XII-XI ст. до. н. е.) в іншомовну область Вірменії народності, що представляла групу, що відкололася від фракійсько-фригійської гілки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 індоєвропейських мов . Відділення майбутньої «вірменської» групи було викликане вторгненням (у другій половині VIII ст. до н. е.) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 кіммерійців до меж території, що займали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фригійською народністю . Дана теорія ґрунтується на переданій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82 Геродотом (кн. VII, гл. 73) звістці, що «вірмени є колонією фригійців».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Manuscript_arm_5-6AD.jpg

У багістанському написі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_I Дарія I , сина https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BF&action=edit&redlink=1 Гістаспа (https://uk.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. VI століття до н. е. ), вже згадуються і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 вірмени , і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія як одна з областей, що входили в склад давньоперсидської монархії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B8 Ахеменідів . Утворення вірменської мови відбувалося шляхом асиміляції, якій піддалися мови старого населення майбутньої Вірменії. Крім урартійців (халдов, алародійців), вірмени при своєму послідовному просуванні в східному і північносхідному напрямі, поза сумнівом, асимілювали і цілий ряд інших народностей. Цей процес відбувався поступово протягом декількох століть. Хоча https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD Страбон (кн. XI, гл. 14) і передає, що в його час народності, що входили до складу Вірменії, говорили однією мовою («були одномовні»), проте треба думати, що місцями, особливо на периферії, продовжувала доживати тубільна мова. В результаті мовного змішення індоєвропейський характер вірменської мови піддався значній видозміні як в граматиці, так і в лексиці. Формування вірменської мови в основному закінчилася в III-II ст. до.н. е."
Це пише Вікіпедія українська з посиланнями на західноєвропейських лінгвістів - спеціалістів з лінгвістики
А ти мені "мізки засираєш" СВОЄЮ "тріпологією"
показати весь коментар
16.02.2023 20:22 Відповісти
"Назви країни Arminia і народу Armina уперше зустрічаються в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 клинописах перського царя https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Дарія I , який правив у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/522_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. 522 -https://uk.m.wikipedia.org/wiki/486_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. 486 рр. до н. е . Згадані арміни, названі у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82 Геродота «арменами», були, як вважає одна з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0 гіпотез ******** https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 науки , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%96 індоєвропейським народом , який переселився на нову батьківщину з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи через https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Малу Азію . Приблизно у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. XII ст. до н. е. індоєвропейські племена https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8 мушків , предки ******** вірмен, разом з родинними їм фрако-фригійськими племенами, переселилися з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F Фракії у Малу Азію і близько шестисот років жили тут поруч з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8 хеттськими народами. Потім вони рушили на схід і затвердилися у західних і південно-західних областях https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%27%D1%8F Вірменського нагір'я."
Тобто,жили десь біля хеттів,і переселилися на території ,підконтрольні Урарту,вже ПІСЛЯ розпаду того державного утворення.
Та "спадкоємність" притягнута.
показати весь коментар
16.02.2023 21:41 Відповісти
великая Армения говоришь не знаю но Лукул их постукал да так что Тигран не понимал как так и как это
показати весь коментар
16.02.2023 20:40 Відповісти
Та я ж не про це Тут суперечка почалася з-за "висеру", що вірмени - вихідці з Індії Я спробував показать, де можна знайти інформацію про походження вірмен Так цей "вумнік" вперся зі своїми "размишлізмами" А ти ж знаєш - я не люблю коли мене пробують "вчить" неуки І тому їм "спуску не даю"
показати весь коментар
16.02.2023 20:48 Відповісти
Пока лизуны русских сапогов и нюхатели русских портянок армяне не признают целостность территории Азербайджана никаких переговоров с ними быть не должно.
показати весь коментар
16.02.2023 16:49 Відповісти
 
 