Вірменія надіслала Азербайджану проєкт мирного договору
Вірменія завершила роботу над черговим етапом договору про встановлення миру і відносин з Азербайджаном. Документ направлений азербайджанській стороні.
Про це у четвер заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Азатутюн.
Також документ, за словами Пашиняна, передано країнам-співголовам Мінської групи ОБСЄ.
"Під пропозиціями слід розуміти проєкт повного документа з нашими пропозиціями. Ми працюємо над проєктом із такою логікою: отримати документ, який ми готові підписати в будь-який час. Зрозуміло, звичайно, що цей документ має бути прийнятним для Азербайджану. Сподіваємося, що певний прогрес, який спостерігається за підсумками трьох раундів переговорів, вдасться розвинути", - заявив глава вірменського уряду.
Кілька днів тому міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив у Берліні, що Азербайджан відповів на пропозиції вірменської сторони щодо проєкту мирного договору і наразі над ним працює Єреван. "Вірменія бере активну участь у цих переговорах, і ми маємо намір продовжувати наші активні зусилля з побудови стабільного і міцного миру в нашому регіоні", - сказав Мірзоян.
Сьогодні Пашинян представив бачення Вірменії: документ має містити таку логіку домовленостей, таку ефективну систему стримувань і противаг, яка унеможливлювала б будь-який сценарій порушення міцного і стабільного миру.
"Підписання документа не має призвести до нової війни, але вже на основі цього мирного договору. Це звучить абсурдно, але може бути й такий сценарій. Навпаки, це справді має означати міцний мир", - заявив Пашинян, наголосивши на готовності вірменського уряду та його особистій готовності до підписання такого договору якомога швидше.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63044469 !
Я ж кажу,-повна аналогія з Трипілляміфами 😏
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Шилов у 1990-х роках висловив ідею про нібито найдавнішу державу світу - «праслов'янську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0 Аратту» . Локалізація згаданої у месопотамських письмових джерелах легендарної Аратти в Україні була презентована спочатку у доповідях, тези яких були опублікованіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-16 [16] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-17 [17] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-18 [18] , а згодом і у більших за обсягом працяхhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-19 [19] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-20 [20] .
Більшістю українських археологів і антропологівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-21 [21] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-22 [22] подібна версія вважається типовим прикладом історичної https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84 міфотворчості , оскільки суперечить науковим фактам. При цьому на підтвердження міфу використовуються фальсифікаціїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-23 [23] тез, які нібито висловлювали авторитетні науковціhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-24 [24] . За твердженням археологівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-25 [25] велика кількість літературних фантазій на тему трипільської культури створила окремий псевдонауковий жанр, який отримав назву «трипологія». Одним із його наріжних каменів є непохитний автохтонізм трипологів.
«Треба чітко розрізняти історію території - від історії того чи іншого народу. Є помилкою ототожнювати народи, що жили на нашій землі, з українським народом, і скупі згадки про них дошивати до його минулого. Історію народу можна починати від того часу, коли він почав виступати як її активний суб'єкт. Виводити українців з трипільців це все одно, що вести відлік США від індіанців. Українці мають розуміти безпідставність змішування історії двох різних (часто ворожих один одному) народів лише на тій підставі, що вони жили на одній території. Історія українського народу почалася з появою слов'янських племен, а не готів чи трипільців» https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман Бжеський https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-26 [26]
"Формування вірменської мови відповідало процесу утворення вірменської народності. Якнайдавнішим ядром вірмен було населення північно-східної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Малої Азії . Ця країна у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B8 хетських (XVII-XVI ст. до н. е.) написах називалася https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Арматана , а пізніше (XIV-XIII ст. до н. е.) https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 Хайаса (Hayassa, самоназва вірмен - hay). Звідти предки вірмен, відомі під назвою урумійців, в XII ст. до н. е. вторглися в межі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F ассирійської провінції https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B0&action=edit&redlink=1 Шупріа (на півд-захід від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD оз. Ван ). З тих часів Шупріа у ассирійців називалася також Урме. В середині VIII ст. до н. е. вона була приєднана до держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83 Урарту під назвою Урме, або Арме. Населення цих областей (Хайаса і Арме) говорило індоєвропейською правірменською мовою (згідно з грецькими джерелами - діалекті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фригійської мови ), яка поступово стала мовою крупних племінних об'єднань західної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%27%D1%8F Вірменського нагір'я , до складу яких влилися і місцеві хуррито-урартські аборигенні племена.
Вірменська мова почала утворюватися, ймовірно, вже в https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D0%B5. VII ст. до н. е. , причому індоєвропейські її елементи нашарувалися на чужій їй споконвіку мові стародавнього населення Вірменії - урартійців (халдів, алародійців), що збереглася в так званому Ванському клинописі. Більшість вчених (ср. проф. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BC%D0%B5%D1%80 Пауль Кречмер , «Einleitung in die Geschichte d. Griechischen Sprache», 1896) вважають, що це нашарування з'явилося в результаті вторгнення (XII-XI ст. до. н. е.) в іншомовну область Вірменії народності, що представляла групу, що відкололася від фракійсько-фригійської гілки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 індоєвропейських мов . Відділення майбутньої «вірменської» групи було викликане вторгненням (у другій половині VIII ст. до н. е.) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 кіммерійців до меж території, що займали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фригійською народністю . Дана теорія ґрунтується на переданій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82 Геродотом (кн. VII, гл. 73) звістці, що «вірмени є колонією фригійців».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Manuscript_arm_5-6AD.jpg
У багістанському написі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_I Дарія I , сина https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BF&action=edit&redlink=1 Гістаспа (https://uk.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. VI століття до н. е. ), вже згадуються і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 вірмени , і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія як одна з областей, що входили в склад давньоперсидської монархії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B8 Ахеменідів . Утворення вірменської мови відбувалося шляхом асиміляції, якій піддалися мови старого населення майбутньої Вірменії. Крім урартійців (халдов, алародійців), вірмени при своєму послідовному просуванні в східному і північносхідному напрямі, поза сумнівом, асимілювали і цілий ряд інших народностей. Цей процес відбувався поступово протягом декількох століть. Хоча https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD Страбон (кн. XI, гл. 14) і передає, що в його час народності, що входили до складу Вірменії, говорили однією мовою («були одномовні»), проте треба думати, що місцями, особливо на периферії, продовжувала доживати тубільна мова. В результаті мовного змішення індоєвропейський характер вірменської мови піддався значній видозміні як в граматиці, так і в лексиці. Формування вірменської мови в основному закінчилася в III-II ст. до.н. е."
Це пише Вікіпедія українська з посиланнями на західноєвропейських лінгвістів - спеціалістів з лінгвістики
А ти мені "мізки засираєш" СВОЄЮ "тріпологією"
Тобто,жили десь біля хеттів,і переселилися на території ,підконтрольні Урарту,вже ПІСЛЯ розпаду того державного утворення.
Та "спадкоємність" притягнута.