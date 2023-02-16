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Україна передала Ізраїлю список військових потреб і чекає на рішення, - Кулеба

кулеба

Україна передала ізраїльському уряду перелік військових потреб і тепер очікує від Ізраїлю рішень, зокрема у сфері допомоги захисту українського неба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.

"Ми сьогодні говорили не лише про гуманітарну підтримку, але й про інші речі, якими Ізраїль може підтримати Україну. Ізраїлю дуже відомий наш список військових потреб. Він передавався тому уряду, він передавався цьому уряду. Ми чекаємо на ухвалення відповідних рішень. Насамперед мова про захист українського неба", - заявив Кулеба.

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Він також додав, немає жодної об'єктивної причини, чому Україна та Ізраїль не можуть стояти пліч-о-пліч "сьогодні, завтра та завжди".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в інтерв'ю CNN сказав, що може розглянути передачу протиракетного комплексу "Залізний купол" для України.

Сьогодні міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва, що стало першим візитом ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабної війни.

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Топ коментарі
+4
Хай мені Кулеба пояснить, навіщо це оголошувати публічно. У Ізраїля що, мало своїх неприємностей, щоб Кулеба ще трохи своїх насипав? Як на мене, непублічна допомога Ізраїлю для нас більш цінна, ніж публічна відмова.
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16.02.2023 16:38
+3
в ответ изгаиль передаст мешок фиников .... скриньте
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16.02.2023 16:04
+1
Пункт перший: програмне забезпечення і "залізо" "залізного куполу".
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16.02.2023 16:05
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в ответ изгаиль передаст мешок фиников .... скриньте
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16.02.2023 16:04 Відповісти
Яєць
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16.02.2023 16:27 Відповісти
Пункт перший: програмне забезпечення і "залізо" "залізного куполу".
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16.02.2023 16:05 Відповісти
Зеленський напевно при цьому уточнив що це потрібно в тому числі і 10 ОГШ бригаді " Едельвейс "
Ізраіль зрозуміє натяк .
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16.02.2023 16:08 Відповісти
Ну как не согласиться, надо было 10-ю ОГШБ "Меркава" назвать( тоже ведь в карпатских горах растет). И как повалит помощь то...
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16.02.2023 20:18 Відповісти
спам, - рекомендую як репост! )))
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16.02.2023 16:29 Відповісти
Хай мені Кулеба пояснить, навіщо це оголошувати публічно. У Ізраїля що, мало своїх неприємностей, щоб Кулеба ще трохи своїх насипав? Як на мене, непублічна допомога Ізраїлю для нас більш цінна, ніж публічна відмова.
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16.02.2023 16:38 Відповісти
Так это был совместный брифинг, значит договорились что можно говорить, а что нельзя.
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16.02.2023 17:03 Відповісти
З Ізраїлем, нарешті, треба налагодити добрі стосунки. Однозначно стати на його бік у його боротьбі за існування з агресивним "арабським міром". Те, що Україна переживає зараз, Ізраїль переживає з моменту свого заснування, з кінця 40-х. Почати справжній діалог щодо образ минулого у рухатися разом у боротьби проти своїх агресорів серед нерозуміння іншого світу. Україні була б дуже корисна справжня дружба з Ізраїлем, треба її запропонувати, і думаю, що він піде на зустріч, бо йому теж потрібні справжні союзники, яких йому бракувало всі роки його нелегкої боротьби за виживання.
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16.02.2023 17:22 Відповісти
"Він також додав, немає жодної об'єктивної причини, чому Україна та Ізраїль не можуть стояти пліч-о-пліч "сьогодні, завтра та завжди".
Израиль даст любую помощь, как только Украина признаёт его Независимость в собственной столице Иерусалиме и когда прекратит поддерживать арабских оккупантов.
Всего и делов то - перенести посольство в Иерусалим.
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16.02.2023 21:44 Відповісти
 
 