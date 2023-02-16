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Естонія пропонує зібрати для України військову допомогу на 100 млрд євро

естонія

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур виступив із закликом до міжнародного співтовариства забезпечити Україну військовою допомогою на загальну суму 100 мільярдів євро до кінця року, а в ближчій перспективі – надати їй 1 мільйон снарядів.

Про це він заявив під час спільної з главою Пентагону пресконференції в Таллінні у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо і повинні зробити більше. У мене є три ключові пропозиції, як це зробити", - зауважив глава оборонного відомства Естонії.

По-перше, за його словами, всім європейським партнерам і союзникам по НАТО слід підняти рівень витрат на оборону до рівня більш як 2% від ВВП, а в ідеалі – до 2,5%. "Більше можна дати лише тоді, коли є що дати", - зазначив Певкур.

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По-друге, "міжнародна коаліція має зібрати принаймні 100 мільярдів євро спільної військової допомоги для України до кінця 2023 року".

Причому, міністр підкреслив: "Ми можемо говорити про те, що наповнення також має значення, але повірте мені, Україна вже потребує речей на суму щонайменше 100 мільярдів на цей момент".

По-третє, продовжив міністр, Європейський Союз повинен терміново посилити українську оборону одним мільйоном артилерійських снарядів.

Водночас, за його словами, Естонія продовжить прискорювати розвиток власної національної оборони.

"Нова стратегія національної безпеки Естонії передбачає новий стандарт у розмірі щонайменше 3% ВВП на оборонні витрати", - зауважив міністр.

Автор: 
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Топ коментарі
+28
Велика подяка за таку ініціативу. Разом переможемо потвору.
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16.02.2023 17:29
+27
Естонці маленький, але дуже добрий та дружній народ!
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16.02.2023 17:29
+22
Немає слів, окрім слів щирої подяки.
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16.02.2023 17:30
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Велика подяка за таку ініціативу. Разом переможемо потвору.
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16.02.2023 17:29 Відповісти
Естонці маленький, але дуже добрий та дружній народ!
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16.02.2023 17:29 Відповісти
Немає слів, окрім слів щирої подяки.
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16.02.2023 17:30 Відповісти
Дело !!!
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16.02.2023 17:31 Відповісти
Не спорю, спасибо за призыв, отдавать их тоже замахаемся
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16.02.2023 17:34 Відповісти
Або "отдавать" союзникам, або в рабстві чи землі - вже не треба буде нічого "отдавать".
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16.02.2023 17:40 Відповісти
Мы, с помощью союзников, должны победить, а отдавать будут три поколения русаков !!!
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16.02.2023 17:42 Відповісти
Свобода стоит дороже...я не о том. поколениям жить потом, все должны понимать потом....Цифры ходят весьма внушительные на сегодня, и дальше тоже
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16.02.2023 17:47 Відповісти
Маленькій країні з великим серцем-респект...
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16.02.2023 17:33 Відповісти
Привет, пятикантроп, как дела?
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16.02.2023 17:53 Відповісти
Репортируйте канал этих придурков админам YouTube. Пусть их там забанят.
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16.02.2023 18:21 Відповісти
Маленька країна збирає великі кошти для нашої країни в той час як зелена мерзота розікрала коштів на значно більшу суму!
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16.02.2023 17:55 Відповісти
3% ввп на оборону говорит о понимании всей серьёзности ситуации с безопасностью. Проведённые в 2014 году в связи с нападением на Украину экономические исследования показали, что военные расходы в 3% ввп являются предельной цифрой, когда страны Балтии ещё могут обеспечить и пушки и масло.
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16.02.2023 17:56 Відповісти
"Більше можна дати лише тоді, коли є що дати", - зазначив Певкур. Джерело:
Давайте все, вам то воно нах? На Європу хіба напали, чи у вас є спільна границя с расею?
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16.02.2023 18:10 Відповісти
Карту дивись. У Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Норвегії є.
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16.02.2023 18:17 Відповісти
Ініціатива чудова але наївна!
1) Створити комісію з представників оборонних та фінансових відомств країн-спонсорів, що буде контролювати розподіл допомоги. А далі вже як написано.
Бо є така собі Ze команда. Цим тварюкам скільки не дай, стільки й спиZZдять. А посадки зараз неначасі, ПЕРЕсадки рулять
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16.02.2023 18:15 Відповісти
А шо яйца подорожают?
99,9% из них до фронта не дойдёт
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16.02.2023 18:37 Відповісти
Вчора ввечері у Туреччині почався телемарафон на збір коштів для постраждаих від земетрусу!!!

ЗА НІЧ БУО ЗІБРАНО 115146528000 лір!!! СТО П*ЯТНАДЦЯТЬ МІЛІАРДІВ!!! ЦЕ 6.1 МЛРД ДОЛАРІВ!!! За 12 годин марафону!!!
https://allturkserials.com/2023/02/15/segodnya-sostoitsya-telemarafon-2/ https://allturkserials.com/2023/02/15/segodnya-sostoitsya-telemarafon-2/

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16.02.2023 18:40 Відповісти
 
 