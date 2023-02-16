Естонія пропонує зібрати для України військову допомогу на 100 млрд євро
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур виступив із закликом до міжнародного співтовариства забезпечити Україну військовою допомогою на загальну суму 100 мільярдів євро до кінця року, а в ближчій перспективі – надати їй 1 мільйон снарядів.
Про це він заявив під час спільної з главою Пентагону пресконференції в Таллінні у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми можемо і повинні зробити більше. У мене є три ключові пропозиції, як це зробити", - зауважив глава оборонного відомства Естонії.
По-перше, за його словами, всім європейським партнерам і союзникам по НАТО слід підняти рівень витрат на оборону до рівня більш як 2% від ВВП, а в ідеалі – до 2,5%. "Більше можна дати лише тоді, коли є що дати", - зазначив Певкур.
По-друге, "міжнародна коаліція має зібрати принаймні 100 мільярдів євро спільної військової допомоги для України до кінця 2023 року".
Причому, міністр підкреслив: "Ми можемо говорити про те, що наповнення також має значення, але повірте мені, Україна вже потребує речей на суму щонайменше 100 мільярдів на цей момент".
По-третє, продовжив міністр, Європейський Союз повинен терміново посилити українську оборону одним мільйоном артилерійських снарядів.
Водночас, за його словами, Естонія продовжить прискорювати розвиток власної національної оборони.
"Нова стратегія національної безпеки Естонії передбачає новий стандарт у розмірі щонайменше 3% ВВП на оборонні витрати", - зауважив міністр.
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Давайте все, вам то воно нах? На Європу хіба напали, чи у вас є спільна границя с расею?
1) Створити комісію з представників оборонних та фінансових відомств країн-спонсорів, що буде контролювати розподіл допомоги. А далі вже як написано.
Бо є така собі Ze команда. Цим тварюкам скільки не дай, стільки й спиZZдять. А посадки зараз неначасі, ПЕРЕсадки рулять
99,9% из них до фронта не дойдёт
ЗА НІЧ БУО ЗІБРАНО 115146528000 лір!!! СТО П*ЯТНАДЦЯТЬ МІЛІАРДІВ!!! ЦЕ 6.1 МЛРД ДОЛАРІВ!!! За 12 годин марафону!!!
https://allturkserials.com/2023/02/15/segodnya-sostoitsya-telemarafon-2/ https://allturkserials.com/2023/02/15/segodnya-sostoitsya-telemarafon-2/