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Эстония предлагает собрать для Украины военную помощь на 100 млрд евро

естонія

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил с призывом к международному сообществу обеспечить Украину военной помощью на общую сумму 100 миллиардов евро до конца года, а в ближайшей перспективе предоставить ей 1 миллион снарядов.

Об этом он заявил во время совместной с главой Пентагона пресс-конференции в Таллинне в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем и должны сделать больше. У меня есть три ключевых предложения, как это сделать", - заметил глава оборонного ведомства Эстонии.

Во-первых, по его словам, всем европейским партнерам и союзникам по НАТО следует поднять уровень расходов на оборону до уровня более 2% от ВВП, а в идеале – до 2,5%. "Больше можно дать только тогда, когда есть что дать", – отметил Певкур.

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Во-вторых, "международная коалиция должна собрать как минимум 100 миллиардов евро общей военной помощи для Украины до конца 2023 года".

Причем, министр подчеркнул: "Мы можем говорить о том, что наполнение тоже имеет значение, но поверьте мне, Украина уже нуждается в вещах на сумму не менее 100 миллиардов на данный момент".

В третьих, продолжил министр, Европейский Союз должен срочно усилить украинскую оборону одним миллионом артиллерийских снарядов.

В то же время, по его словам, Эстония продолжит ускорять развитие своей национальной обороны.

"Новая стратегия национальной безопасности Эстонии предусматривает новый стандарт в размере не менее 3% ВВП на оборонные расходы", - отметил министр.
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Топ комментарии
+28
Велика подяка за таку ініціативу. Разом переможемо потвору.
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16.02.2023 17:29
+27
Естонці маленький, але дуже добрий та дружній народ!
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16.02.2023 17:29
+22
Немає слів, окрім слів щирої подяки.
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16.02.2023 17:30
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Велика подяка за таку ініціативу. Разом переможемо потвору.
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16.02.2023 17:29 Ответить
Естонці маленький, але дуже добрий та дружній народ!
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16.02.2023 17:29 Ответить
Немає слів, окрім слів щирої подяки.
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16.02.2023 17:30 Ответить
Дело !!!
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16.02.2023 17:31 Ответить
Не спорю, спасибо за призыв, отдавать их тоже замахаемся
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16.02.2023 17:34 Ответить
Або "отдавать" союзникам, або в рабстві чи землі - вже не треба буде нічого "отдавать".
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16.02.2023 17:40 Ответить
Мы, с помощью союзников, должны победить, а отдавать будут три поколения русаков !!!
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16.02.2023 17:42 Ответить
Свобода стоит дороже...я не о том. поколениям жить потом, все должны понимать потом....Цифры ходят весьма внушительные на сегодня, и дальше тоже
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16.02.2023 17:47 Ответить
Маленькій країні з великим серцем-респект...
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16.02.2023 17:33 Ответить
Привет, пятикантроп, как дела?
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16.02.2023 17:53 Ответить
Репортируйте канал этих придурков админам YouTube. Пусть их там забанят.
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16.02.2023 18:21 Ответить
Маленька країна збирає великі кошти для нашої країни в той час як зелена мерзота розікрала коштів на значно більшу суму!
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16.02.2023 17:55 Ответить
3% ввп на оборону говорит о понимании всей серьёзности ситуации с безопасностью. Проведённые в 2014 году в связи с нападением на Украину экономические исследования показали, что военные расходы в 3% ввп являются предельной цифрой, когда страны Балтии ещё могут обеспечить и пушки и масло.
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16.02.2023 17:56 Ответить
"Більше можна дати лише тоді, коли є що дати", - зазначив Певкур. Джерело:
Давайте все, вам то воно нах? На Європу хіба напали, чи у вас є спільна границя с расею?
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16.02.2023 18:10 Ответить
Карту дивись. У Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Норвегії є.
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16.02.2023 18:17 Ответить
Ініціатива чудова але наївна!
1) Створити комісію з представників оборонних та фінансових відомств країн-спонсорів, що буде контролювати розподіл допомоги. А далі вже як написано.
Бо є така собі Ze команда. Цим тварюкам скільки не дай, стільки й спиZZдять. А посадки зараз неначасі, ПЕРЕсадки рулять
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16.02.2023 18:15 Ответить
А шо яйца подорожают?
99,9% из них до фронта не дойдёт
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16.02.2023 18:37 Ответить
Вчора ввечері у Туреччині почався телемарафон на збір коштів для постраждаих від земетрусу!!!

ЗА НІЧ БУО ЗІБРАНО 115146528000 лір!!! СТО П*ЯТНАДЦЯТЬ МІЛІАРДІВ!!! ЦЕ 6.1 МЛРД ДОЛАРІВ!!! За 12 годин марафону!!!
https://allturkserials.com/2023/02/15/segodnya-sostoitsya-telemarafon-2/ https://allturkserials.com/2023/02/15/segodnya-sostoitsya-telemarafon-2/

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16.02.2023 18:40 Ответить
 
 