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Снабжение танками Украины разрушит способность армии РФ вести механизированную войну, - ISW

леопард

Неспособность РФ восстановить поврежденную механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, россияне за год полномасштабного вторжения лишились около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большого количества Т-80.

В отчете ISW также приводятся оценки главы министерста обороны Великобритании Бена Уоллеса, согласно которым две трети российских танков уничтожены или непригодны.

"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", - отметили специалисты.

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В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.

Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.
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та он их 10 проткнет-они и подьехать не успеют..правда если ватные квази диды, то есть их личники..не выбегут с кустов сбоку со склянками киросина коктейля мокше ватного молотова в галифе и ппш..
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16.02.2023 06:14 Ответить
Ключові слова: "своєчасне надання" і в " достатній к-сті"
Дадуть 30 леопардів , 14 челенджерів, 31 Абрамз і кричать про якісь там перелом, щоб відбувся перелом треба у рази більше+ дальнобійні ракети, щоб виносити склади рашистів 😡😡😡
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16.02.2023 06:55 Ответить
Але ви читали, що Польща звучно закликала надати танки при тому, що сама має металобрухт, який потрібно привести в належний стан. Говорити можна багато, але майже за рік можна було б від слів до ремонту перейти. Німецькі і канадські уже готові, а польські в кінці квітня. Усе це складає результат війни
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16.02.2023 07:43 Ответить
Повністю вас підтримую, 14 Челленджерів здатні посилити лише воп полковника Арестовича.
Шкода, але це пропаганда.
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16.02.2023 08:49 Ответить
И то дают устаревшие модели. Даже на батальен не хватает.
И как пишут шо прибудут через месяц -полтора.
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16.02.2023 11:52 Ответить
Скоріше давайте,бо там справжнісінький ад...
Боже,бережи наших синів.
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16.02.2023 07:00 Ответить
Бог не спасе. Це не наш бог. Це īх бог. А īх бог требуе жертв.
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16.02.2023 11:55 Ответить
 
 