Снабжение танками Украины разрушит способность армии РФ вести механизированную войну, - ISW
Неспособность РФ восстановить поврежденную механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как отмечается, россияне за год полномасштабного вторжения лишились около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большого количества Т-80.
В отчете ISW также приводятся оценки главы министерста обороны Великобритании Бена Уоллеса, согласно которым две трети российских танков уничтожены или непригодны.
"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", - отметили специалисты.
В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.
Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.
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Дадуть 30 леопардів , 14 челенджерів, 31 Абрамз і кричать про якісь там перелом, щоб відбувся перелом треба у рази більше+ дальнобійні ракети, щоб виносити склади рашистів 😡😡😡
Шкода, але це пропаганда.
И как пишут шо прибудут через месяц -полтора.
Боже,бережи наших синів.