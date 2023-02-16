Постачання танків Україні зруйнує здатність армії РФ вести механізовану війну, - ISW

Нездатність РФ відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, росіяни за рік повномасштабного вторгнення втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.

У звіті ISW також наводять оцінку глави міністерста оборони Великої Британії Бена Воллеса, згідно з якою дві третини російських танків знищені або непридатні.

"Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність РФ вести механізовану війну. Однак Москва намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі", - зазначили фахівці.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що Київ продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців.

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Проте, здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.