Постачання танків Україні зруйнує здатність армії РФ вести механізовану війну, - ISW
Нездатність РФ відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначається, росіяни за рік повномасштабного вторгнення втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.
У звіті ISW також наводять оцінку глави міністерста оборони Великої Британії Бена Воллеса, згідно з якою дві третини російських танків знищені або непридатні.
"Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність РФ вести механізовану війну. Однак Москва намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі", - зазначили фахівці.
В Інституті вивчення війни підкреслили, що Київ продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців.
Проте, здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.
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Дадуть 30 леопардів , 14 челенджерів, 31 Абрамз і кричать про якісь там перелом, щоб відбувся перелом треба у рази більше+ дальнобійні ракети, щоб виносити склади рашистів 😡😡😡
Шкода, але це пропаганда.
И как пишут шо прибудут через месяц -полтора.
Боже,бережи наших синів.