УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11675 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
5 814 7
армія рф (16180) допомога (7871) танк (2006) ISW (653)

Постачання танків Україні зруйнує здатність армії РФ вести механізовану війну, - ISW

леопард

Нездатність РФ відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, росіяни за рік повномасштабного вторгнення втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.

У звіті ISW також наводять оцінку глави міністерста оборони Великої Британії Бена Воллеса, згідно з якою дві третини російських танків знищені або непридатні.

"Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність РФ вести механізовану війну. Однак Москва намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі", - зазначили фахівці.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що Київ продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців.

Також читайте: Росія втратила в Україні 50% своїх танків Т-72Б та Т-72Б3М, – IISS

Проте, здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та он их 10 проткнет-они и подьехать не успеют..правда если ватные квази диды, то есть их личники..не выбегут с кустов сбоку со склянками киросина коктейля мокше ватного молотова в галифе и ппш..
показати весь коментар
16.02.2023 06:14 Відповісти
Ключові слова: "своєчасне надання" і в " достатній к-сті"
Дадуть 30 леопардів , 14 челенджерів, 31 Абрамз і кричать про якісь там перелом, щоб відбувся перелом треба у рази більше+ дальнобійні ракети, щоб виносити склади рашистів 😡😡😡
показати весь коментар
16.02.2023 06:55 Відповісти
Але ви читали, що Польща звучно закликала надати танки при тому, що сама має металобрухт, який потрібно привести в належний стан. Говорити можна багато, але майже за рік можна було б від слів до ремонту перейти. Німецькі і канадські уже готові, а польські в кінці квітня. Усе це складає результат війни
показати весь коментар
16.02.2023 07:43 Відповісти
Повністю вас підтримую, 14 Челленджерів здатні посилити лише воп полковника Арестовича.
Шкода, але це пропаганда.
показати весь коментар
16.02.2023 08:49 Відповісти
И то дают устаревшие модели. Даже на батальен не хватает.
И как пишут шо прибудут через месяц -полтора.
показати весь коментар
16.02.2023 11:52 Відповісти
Скоріше давайте,бо там справжнісінький ад...
Боже,бережи наших синів.
показати весь коментар
16.02.2023 07:00 Відповісти
Бог не спасе. Це не наш бог. Це īх бог. А īх бог требуе жертв.
показати весь коментар
16.02.2023 11:55 Відповісти
 
 