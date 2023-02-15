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боеприпасы (2280) Нидерланды (1531) танк (2197)

Нидерланды предоставят Украине 20 тыс. снарядов для танков Leopard 2

танк,leopard2

Нидерланды передадут Украине 20 000 снарядов для боевых танков немецкого производства Leopard 2.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танк. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части", - заявила она.

В рамках танковой коалиции Нидерланды - единственная страна, не имеющая танков - предложила помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям.  "Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине", - заявила Оллонгрен.

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В то же время, министр не исключила, что арендованные в Германии танки все же будут отправлены в Украину.

"Никаких разногласий нет. Нельзя исключать, что арендованные танки все же могут впоследствии отправиться в Украину. Я ничего не исключаю, но на данный момент поставок не будет", - сказала она.

Отметим, что один танк Leopard 2 имеет 42 снаряда. Так что предоставленного Нидерландами запаса может хватить более чем на 470 комплектов.
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Чом би й ні?
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15.02.2023 21:29 Ответить
Вот и хорошо,нужное дело.
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15.02.2023 21:38 Ответить
Спасибо Нидерландам!
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15.02.2023 21:48 Ответить
Это же сколько кацапья получат билет к кабздону.
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15.02.2023 21:55 Ответить
собака-робот-автоматчик.... лупит - мама не горюй..... ))
https://twitter.com/i/status/1625935523612094465
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15.02.2023 21:56 Ответить
Аж лячно.
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16.02.2023 09:21 Ответить
От нее грохота как от того же Св. Абрамса!
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16.02.2023 13:39 Ответить
ну это ж прототип.... ватничек на нее накинуть, глушак поставить и будет норм.... )
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16.02.2023 14:08 Ответить
Пусть грузят прямо в танки и везут!
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16.02.2023 13:36 Ответить
 
 