Нидерланды предоставят Украине 20 тыс. снарядов для танков Leopard 2
Нидерланды передадут Украине 20 000 снарядов для боевых танков немецкого производства Leopard 2.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танк. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части", - заявила она.
В рамках танковой коалиции Нидерланды - единственная страна, не имеющая танков - предложила помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям. "Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине", - заявила Оллонгрен.
В то же время, министр не исключила, что арендованные в Германии танки все же будут отправлены в Украину.
"Никаких разногласий нет. Нельзя исключать, что арендованные танки все же могут впоследствии отправиться в Украину. Я ничего не исключаю, но на данный момент поставок не будет", - сказала она.
Отметим, что один танк Leopard 2 имеет 42 снаряда. Так что предоставленного Нидерландами запаса может хватить более чем на 470 комплектов.
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https://twitter.com/i/status/1625935523612094465