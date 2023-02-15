УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11840 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 475 9
боєприпаси (2212) Нідерланди (1503) танк (2006)

Нідерланди нададуть Україні 20 тис. снарядів для танків Leopard 2

танк,leopard2

Нідерланди передадуть Україні 20 тисяч снарядів для бойових танків німецького виробництва Leopard 2.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це вкрай важливо. Немає особливого сенсу постачати тільки танк. Ми повинні надати повний пакет послуг. Крім навчання українських солдатів, необхідні боєприпаси і запасні частини", - заявила міністр.

У рамках танкової коаліції Нідерланди - єдина країна, яка не має танків - запропонувала допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запасних частин. "Разом ми зможемо забезпечити те, що потрібно Україні", - заявила Оллонгрен.

Також читайте: Нідерланди та Данія не надаватимуть Україні танки Leopard 2, - Welt

Водночас міністр не виключила, що орендовані в Німеччині танки все ж таки будуть відправлені в Україну.

"Жодних розбіжностей немає. Не можна виключати, що орендовані танки все ж можуть згодом вирушити в Україну. Я нічого не виключаю, але наразі поставок не буде", - сказала вона.

Відзначимо, що один танк Leopard 2 має 42 снаряди. Тож наданого Нідерландами запасу може вистачити на понад 470 комплектів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чом би й ні?
показати весь коментар
15.02.2023 21:29 Відповісти
Вот и хорошо,нужное дело.
показати весь коментар
15.02.2023 21:38 Відповісти
Спасибо Нидерландам!
показати весь коментар
15.02.2023 21:48 Відповісти
Это же сколько кацапья получат билет к кабздону.
показати весь коментар
15.02.2023 21:55 Відповісти
собака-робот-автоматчик.... лупит - мама не горюй..... ))
https://twitter.com/i/status/1625935523612094465
показати весь коментар
15.02.2023 21:56 Відповісти
Аж лячно.
показати весь коментар
16.02.2023 09:21 Відповісти
От нее грохота как от того же Св. Абрамса!
показати весь коментар
16.02.2023 13:39 Відповісти
ну это ж прототип.... ватничек на нее накинуть, глушак поставить и будет норм.... )
показати весь коментар
16.02.2023 14:08 Відповісти
Пусть грузят прямо в танки и везут!
показати весь коментар
16.02.2023 13:36 Відповісти
 
 