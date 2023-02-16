Заступника мера Енергодару Івана Самойдюка звільнили з полону

Відбувся черговий обмін полоненими. З неволі звільнено 101 українця, серед них - заступник мера Енергодару Іван Самойдюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Внаслідок чергового обміну полоненими додому повернулися 100 військових і один цивільний - перший заступник міського голови міста Енергодару Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в штабі, серед звільнених військових багато поранених. Більшість - захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

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До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби - 29, Нацгвардії - 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро - до лав Територіальної оборони.

Цього разу всі звільнені в результаті обміну - рядовий та сержантський склад.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що Самойдюк не виходить на зв'язок від 19 березня. Невідомо, в якому він стані. 20 березня Орлов отримав підтвердження, що його заступника викрали.