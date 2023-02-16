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обмін (1123) Енергодар (261)

Заступника мера Енергодару Івана Самойдюка звільнили з полону

самойдюк

Відбувся черговий обмін полоненими. З неволі звільнено 101 українця, серед них - заступник мера Енергодару Іван Самойдюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Внаслідок чергового обміну полоненими додому повернулися 100 військових і один цивільний - перший заступник міського голови міста Енергодару Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в штабі, серед звільнених військових багато поранених. Більшість - захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

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До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби - 29, Нацгвардії - 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро - до лав Територіальної оборони.

Цього разу всі звільнені в результаті обміну - рядовий та сержантський склад.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що Самойдюк не виходить на зв'язок від 19 березня. Невідомо, в якому він стані. 20 березня Орлов отримав підтвердження, що його заступника викрали.

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Гарні новини! Героям слава!
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16.02.2023 19:46 Відповісти
З поверненням на рідну землю!
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16.02.2023 20:15 Відповісти
бажано щоб було розслідування яким чином *мер* Мелітополя федорів попав в полон, яки чином його за пару тижнів *звільнили*, чому мелітополь залишився без оборони за його мерство, за що він був нагороджений орденом, що за чутки про його наркоманство, де він перховується зараз та фейсбусить флуд
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16.02.2023 20:21 Відповісти
мер не відповідає за оборону, тим більш у степовій Україні по якій орки катаються як на параді...отямся!
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16.02.2023 20:41 Відповісти
а чому Філатов та Корбан, Кличко відповідають доси?тому що не лизуни шашличника? чи тому що мужики а не пісдоболи-фейсбучники з сумнівним минулим? і що до степу - Дніпро теж не має гір зате має мера-працівника та воїна у серці, наприклад.хоча до нього теж багато питань по дерібану.
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16.02.2023 20:49 Відповісти
Шановний, ви або підіть до генделика на 100 грам, або додому проспатися
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16.02.2023 21:36 Відповісти
Мєр повернувся, дякувати всім! Тепер треба і Енергодар повертати...
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16.02.2023 21:23 Відповісти
 
 