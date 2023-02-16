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З полону звільнили ще 101 українця, – ексклюзивне відео СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими, що відбувся у четвер 16 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"З полону звільнили ще 101 українця. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.
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Це приміром тим хто волає вбивать всіх козломордих, а питання міністр на кого будете
Волноваха.City
22 грудня 2022 12:227905
На Вугледарському напрямку військові ЗСУ взяли в полон російських військовослужбовців, частина з яких виявилася з мотострілецького полку ім. Ахмат-Хаджі Кадирова. Про це https://t.me/zvizdecmanhustu/337 розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у своєму телеграм-каналі.
Ким посилюють війська рф у Волноваському районі
"У ході бойових дій ЗСУ на Вугледарському напрямку вдалося взяти в полон військовослужбовців зі складу 1-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку (МСП) ім. Ахмат-Хаджі Кадирова", - розповів Машовець.
За інформацією військового оглядача цей ворожий полк був сформований влітку 2022 року, в основному - з-поміж мешканців Чеченської республіки. З 15 вересня 2022 року ця військова частина знаходиться на території України як оперативно-тактичний резерв 58-ї загальновійськової армії на Південному операційному напрямку.
"Полк, у складі всіх 3-х своїх батальйонів, на початок грудня діяв на Оріхівському напрямі (переважно не ближче 2-ї та 3-ї лінії оборони російських військ). Зараз передислокований до Волноваського району, де використовується російським командуванням як посилення своїх передових тактичних груп на Вугледарському напрямку", - повідомив Машовець.
Але радісно, що наші хлопці вертаються живими. Хоч багато хто не вернеться вже ніколи.
Та все це не даремно - смерть ворогам вже не за горами!
"Цього разу всі звільнені в результаті обміну - рядовий та сержантський склад", - зазначили у штабі.
Список звільнених з полону 16 лютого 2023 року
Агеєв Віталій ВіталійовичАгурбаш Андрій ХристофоровичАрнаут Владислав ІгоровичБалицький Роман ЮрійовичБезусий Дмитро ВіталійовичБойко Василь СергійовичБондюк Ігор АнатолійовичБударін Олег ІгоровичВасянович Володимир ВасильовичГеряк Андрій АндрійовичГриненко Сергій ГригоровичГрішин Руслан СергійовичГрандецький Михайло ВасильовичГудаченко Олександр СергійовичДворак Артем АндрійовичДеліверов Дмитро ГеннадійовичДенисенко Єгор ІгоровичДьорка Руслан ІвановичДжафаров Вадим КадировичДубина Ігор ОлександровичДиндеренко Максим ТарасовичДяченко Юрій ОлександровичЄрмішко Анатолій ІгоровичЄськов Анатолій ВолодимировичЖивотов Олександр СергійовичЖмайло Володимир ГеннадійовичЖмурко Микола АнатолійовичЖога Сергій ВолодимировичЖук Олександр ІвановичІванов Станіслав ВікторовичІллічов Максим ГеннадійовичІльяшенко Ілля ОлеговичКандиба Артур ОлеговичКанівець Дмитро ОлександровичКапкан Артем АндрійовичКапчук Володимир МиколайовичКасперський Максим ВолодимировичКіналь Олексій РуслановичКовач Єгор ОлександровичКогут Віталій МихайловичКолодінський Олег ІвановичКомар Семен ОлександровичКоротков Віталій ВікторовичКравченко Іван СергійовичКубишкін Владислав РомановичКуракін Дмитро ОлександровичЛавренюк Артем ПавловичЛяльович Олександр МиколайовичМазур Михайло ПетровичМалакаєв Іван ВалерійовичМалов Олег ГеннадійовичМатвіїв Степан ОлексійовичМикула Іван ФедоровичМиронов Ілля ЮрійовичМосинян Павло МиколайовичНедбай Євген СергійовичНедвига Едуард ОлеговичОсаблюк Євген ІгоровичПанкін Іван ВолодимировичПастушенко Сергій ПетровичПашканяну Дмитро СергійовичПерерва Станіслав ЯковичПечериця Максим ОлександровичПобединський Андрій ДмитровичПобережний Артем ЛеонідовичПозняк Сергій ВасильовичПолітун Валерій ОлександровичПоліщук Євген СергійовичПреженніков Олексій ІвановичПригода Володимир МихайловичПрохоренко Іван ВолодимировичРотар Михайло ІгоровичСабадаш Віталій МиколайовичСалтан Денис ГригоровичСапун Володимир МиколайовичСемененко Володимир АндрійовичСтепанов Сергій АндрійовичТарасевич Максим МиколайовичТеребов Микола МиколайовичТимошенко Денис ЄвгеновичТимченко Денис СергійовичТитаренко Андрій ВасильовичТопчій Сергій ПавловичФуторян Віктор ВікторовичХарченко Данило ДенисовичЧеботарьов Данило ВікторовичЧерепянов Олексій ВолодимировичЧерниш Денис АнатолійовичЧирва Ярослав ВікторовичЧичика Олександр МихайловичЧурбаков Артур МиколайовичШвець Володимир ПавловичШвець Євген СергійовичШевчук Дмитро ВолодимировичШтурмак Максим МиколайовичЩепка Павло ЛеонідовичЩолоков Василь ВасильовичЮрченко Олександр ВасильовичЯковлєв Олександр ОлександровичЯкушев Ілля АнатолійовичСамойдюк Іван Гнатович