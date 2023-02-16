Из плена освободили еще 101 украинца, – эксклюзивное видео СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры с обмена пленными, состоявшемся в четверг, 16 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Из плена освободили еще 101 украинца. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", - говорится в сообщении.

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