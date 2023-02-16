Украина вернула из российского плена 100 украинских воинов и 1 гражданского
Сегодня, 16 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных военных - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ", - написал Ермак.
Как отмечается, среди освобожденных бойцов - 94 защитника Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".
Ермак добавил, что многие из героев получили ранения разной тяжести.
Напомним, с начала полномасштабной войны Украина смогла вернуть домой 1863 граждан.
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Волноваха.City
22 грудня 2022 12:227905
На Вугледарському напрямку військові ЗСУ взяли в полон російських військовослужбовців, частина з яких виявилася з мотострілецького полку ім. Ахмат-Хаджі Кадирова. Про це https://t.me/zvizdecmanhustu/337 розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у своєму телеграм-каналі.
Ким посилюють війська рф у Волноваському районі
"У ході бойових дій ЗСУ на Вугледарському напрямку вдалося взяти в полон військовослужбовців зі складу 1-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку (МСП) ім. Ахмат-Хаджі Кадирова", - розповів Машовець.
За інформацією військового оглядача цей ворожий полк був сформований влітку 2022 року, в основному - з-поміж мешканців Чеченської республіки. З 15 вересня 2022 року ця військова частина знаходиться на території України як оперативно-тактичний резерв 58-ї загальновійськової армії на Південному операційному напрямку.
"Полк, у складі всіх 3-х своїх батальйонів, на початок грудня діяв на Оріхівському напрямі (переважно не ближче 2-ї та 3-ї лінії оборони російських військ). Зараз передислокований до Волноваського району, де використовується російським командуванням як посилення своїх передових тактичних груп на Вугледарському напрямку", - повідомив Машовець.
Україна повернула з російського полону 100 українських воїнів та 1 цивільного
https://images.cnscdn.com/images/7/e/f/c/7efc4516a6d2b077e0de91d29a3decb1/original.jpg
Сьогодні, 16 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.
Як інформує про це https://t.me/ermaka2022/2041 повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених військових - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ", - написав Єрмак.
Як зазначається, серед звільнених бійців - 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Джерело:
- Будь там "азовцы", этот момент не упустили бы подчеркнуть отдельно.
Нет их там, и тебе это известно, просто решил технично соврать.
Учись профессии самостоятельно, твоя работа - штука тонкая.
Так ось по цій аналогії захисників "Азовсталі" називають "азовцями".
"Цього разу всі звільнені в результаті обміну - рядовий та сержантський склад", - зазначили у штабі.
Список звільнених з полону 16 лютого 2023 року
Агеєв Віталій ВіталійовичАгурбаш Андрій ХристофоровичАрнаут Владислав ІгоровичБалицький Роман ЮрійовичБезусий Дмитро ВіталійовичБойко Василь СергійовичБондюк Ігор АнатолійовичБударін Олег ІгоровичВасянович Володимир ВасильовичГеряк Андрій АндрійовичГриненко Сергій ГригоровичГрішин Руслан СергійовичГрандецький Михайло ВасильовичГудаченко Олександр СергійовичДворак Артем АндрійовичДеліверов Дмитро ГеннадійовичДенисенко Єгор ІгоровичДьорка Руслан ІвановичДжафаров Вадим КадировичДубина Ігор ОлександровичДиндеренко Максим ТарасовичДяченко Юрій ОлександровичЄрмішко Анатолій ІгоровичЄськов Анатолій ВолодимировичЖивотов Олександр СергійовичЖмайло Володимир ГеннадійовичЖмурко Микола АнатолійовичЖога Сергій ВолодимировичЖук Олександр ІвановичІванов Станіслав ВікторовичІллічов Максим ГеннадійовичІльяшенко Ілля ОлеговичКандиба Артур ОлеговичКанівець Дмитро ОлександровичКапкан Артем АндрійовичКапчук Володимир МиколайовичКасперський Максим ВолодимировичКіналь Олексій РуслановичКовач Єгор ОлександровичКогут Віталій МихайловичКолодінський Олег ІвановичКомар Семен ОлександровичКоротков Віталій ВікторовичКравченко Іван СергійовичКубишкін Владислав РомановичКуракін Дмитро ОлександровичЛавренюк Артем ПавловичЛяльович Олександр МиколайовичМазур Михайло ПетровичМалакаєв Іван ВалерійовичМалов Олег ГеннадійовичМатвіїв Степан ОлексійовичМикула Іван ФедоровичМиронов Ілля ЮрійовичМосинян Павло МиколайовичНедбай Євген СергійовичНедвига Едуард ОлеговичОсаблюк Євген ІгоровичПанкін Іван ВолодимировичПастушенко Сергій ПетровичПашканяну Дмитро СергійовичПерерва Станіслав ЯковичПечериця Максим ОлександровичПобединський Андрій ДмитровичПобережний Артем ЛеонідовичПозняк Сергій ВасильовичПолітун Валерій ОлександровичПоліщук Євген СергійовичПреженніков Олексій ІвановичПригода Володимир МихайловичПрохоренко Іван ВолодимировичРотар Михайло ІгоровичСабадаш Віталій МиколайовичСалтан Денис ГригоровичСапун Володимир МиколайовичСемененко Володимир АндрійовичСтепанов Сергій АндрійовичТарасевич Максим МиколайовичТеребов Микола МиколайовичТимошенко Денис ЄвгеновичТимченко Денис СергійовичТитаренко Андрій ВасильовичТопчій Сергій ПавловичФуторян Віктор ВікторовичХарченко Данило ДенисовичЧеботарьов Данило ВікторовичЧерепянов Олексій ВолодимировичЧерниш Денис АнатолійовичЧирва Ярослав ВікторовичЧичика Олександр МихайловичЧурбаков Артур МиколайовичШвець Володимир ПавловичШвець Євген СергійовичШевчук Дмитро ВолодимировичШтурмак Максим МиколайовичЩепка Павло ЛеонідовичЩолоков Василь ВасильовичЮрченко Олександр ВасильовичЯковлєв Олександр ОлександровичЯкушев Ілля АнатолійовичСамойдюк Іван Гнатович