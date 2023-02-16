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обмін (1123) полонені (2192) Єрмак Андрій (1352)

Україна повернула з російського полону 100 українських воїнів та 1 цивільного

обмін

Сьогодні, 16 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених військових - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ", - написав Єрмак.

Як зазначається, серед звільнених бійців - 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".

Єрмак додав, що багато хто з героїв дістали поранення різної тяжкості.

Також читайте: Росіяни затягують обміни полоненими. Кажуть, що українці нібито не хочуть повертатися додому, - Лубінець

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Україна змогла повернути додому 1863 громадянина.

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Топ коментарі
+20
такі дні як свято і тільки одне бентежить - до чого тут дєрьмак?
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16.02.2023 18:41
+14
Так та зараза ''відбілюється''! Гадає що забудуть що він ''кротяра''!
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16.02.2023 18:44
+10
Знає гнида, куди краще своє рило всунути для піару...👎
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16.02.2023 18:47
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такі дні як свято і тільки одне бентежить - до чого тут дєрьмак?
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16.02.2023 18:41 Відповісти
Так та зараза ''відбілюється''! Гадає що забудуть що він ''кротяра''!
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16.02.2023 18:44 Відповісти
Це перше, що "зайшло" мені, коли прочитав від кого новина. Дякую, шо випередили.
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16.02.2023 19:11 Відповісти
Чудесная новость,единственное что омрачает,что она звучит из омерзительно пасти Дерьмака
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16.02.2023 21:16 Відповісти
Знає гнида, куди краще своє рило всунути для піару...👎
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16.02.2023 18:47 Відповісти
Яким чином обмінюють полонених, якщо "ніяких переговорів з агресором" ?
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16.02.2023 18:54 Відповісти
зранку дерьмак з шмигалём в медіа відкрито відчитались "шефам", шо куди за ніч попало, а ввечері він вже "вялікій асвабадітель"
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16.02.2023 18:56 Відповісти
Такі цифри свідчать про те що в нас стало більше полоненого кацапського мотлоху.
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16.02.2023 18:59 Відповісти
Кацапського мотлоху до чорта, але проскочила інфа, що позавчора попали до нас в полон кадирівці.
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16.02.2023 19:16 Відповісти
Тому кацапи і змушені віддати азовців:

Волноваха.City

22 грудня 2022 12:227905

На Вугледарському напрямку військові ЗСУ взяли в полон російських військовослужбовців, частина з яких виявилася з мотострілецького полку ім. Ахмат-Хаджі Кадирова. Про це https://t.me/zvizdecmanhustu/337 розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у своєму телеграм-каналі.
Ким посилюють війська рф у Волноваському районі

"У ході бойових дій ЗСУ на Вугледарському напрямку вдалося взяти в полон військовослужбовців зі складу 1-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку (МСП) ім. Ахмат-Хаджі Кадирова", - розповів Машовець.

За інформацією військового оглядача цей ворожий полк був сформований влітку 2022 року, в основному - з-поміж мешканців Чеченської республіки. З 15 вересня 2022 року ця військова частина знаходиться на території України як оперативно-тактичний резерв 58-ї загальновійськової армії на Південному операційному напрямку.

"Полк, у складі всіх 3-х своїх батальйонів, на початок грудня діяв на Оріхівському напрямі (переважно не ближче 2-ї та 3-ї лінії оборони російських військ). Зараз передислокований до Волноваського району, де використовується російським командуванням як посилення своїх передових тактичних груп на Вугледарському напрямку", - повідомив Машовець.
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16.02.2023 19:23 Відповісти
А де сказано про "азовців"?
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16.02.2023 19:43 Відповісти
Сам вчися читати та знаходити інформацію:

Україна повернула з російського полону 100 українських воїнів та 1 цивільного


https://images.cnscdn.com/images/7/e/f/c/7efc4516a6d2b077e0de91d29a3decb1/original.jpg

Сьогодні, 16 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

Як інформує про це https://t.me/ermaka2022/2041 повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених військових - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ", - написав Єрмак.

Як зазначається, серед звільнених бійців - 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Джерело:
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16.02.2023 19:46 Відповісти
В том числе 63 с "Азовстали"?
- Будь там "азовцы", этот момент не упустили бы подчеркнуть отдельно.
Нет их там, и тебе это известно, просто решил технично соврать.
Учись профессии самостоятельно, твоя работа - штука тонкая.
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16.02.2023 20:01 Відповісти
Як правило з тупими я не спілкуюся, пшов на .. ну зрозумів, слідом за кацапським коритом.
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16.02.2023 20:02 Відповісти
Кацап, ти чув вислів "Воїни-афганці"? І це не тому, що вони були громадянами Афганістану, а якраз зворотнє.
Так ось по цій аналогії захисників "Азовсталі" називають "азовцями".
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16.02.2023 20:10 Відповісти
Азовсталь не значить полк "Азов". Кого там тільки не було на Азовсталі: морпіхи, прикордонники, нацгвардія, волонтери і так далі.
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16.02.2023 20:01 Відповісти
Дуже гарна новина...
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16.02.2023 19:07 Відповісти
Це радість для сімей наших захисників, для України!!!! Але до чого тут єрмо, воно що займається цим процесом??? А би не забули про секретарку, ****!!!!!!! Слава Україні Слава ЗСУ!!!!!!
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16.02.2023 19:08 Відповісти
Дуже радий за хлопців!
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16.02.2023 19:28 Відповісти
Ось прізвища всіх 101 звільнених наших воїнів:

"Цього разу всі звільнені в результаті обміну - рядовий та сержантський склад", - зазначили у штабі.

Список звільнених з полону 16 лютого 2023 року
Агеєв Віталій ВіталійовичАгурбаш Андрій ХристофоровичАрнаут Владислав ІгоровичБалицький Роман ЮрійовичБезусий Дмитро ВіталійовичБойко Василь СергійовичБондюк Ігор АнатолійовичБударін Олег ІгоровичВасянович Володимир ВасильовичГеряк Андрій АндрійовичГриненко Сергій ГригоровичГрішин Руслан СергійовичГрандецький Михайло ВасильовичГудаченко Олександр СергійовичДворак Артем АндрійовичДеліверов Дмитро ГеннадійовичДенисенко Єгор ІгоровичДьорка Руслан ІвановичДжафаров Вадим КадировичДубина Ігор ОлександровичДиндеренко Максим ТарасовичДяченко Юрій ОлександровичЄрмішко Анатолій ІгоровичЄськов Анатолій ВолодимировичЖивотов Олександр СергійовичЖмайло Володимир ГеннадійовичЖмурко Микола АнатолійовичЖога Сергій ВолодимировичЖук Олександр ІвановичІванов Станіслав ВікторовичІллічов Максим ГеннадійовичІльяшенко Ілля ОлеговичКандиба Артур ОлеговичКанівець Дмитро ОлександровичКапкан Артем АндрійовичКапчук Володимир МиколайовичКасперський Максим ВолодимировичКіналь Олексій РуслановичКовач Єгор ОлександровичКогут Віталій МихайловичКолодінський Олег ІвановичКомар Семен ОлександровичКоротков Віталій ВікторовичКравченко Іван СергійовичКубишкін Владислав РомановичКуракін Дмитро ОлександровичЛавренюк Артем ПавловичЛяльович Олександр МиколайовичМазур Михайло ПетровичМалакаєв Іван ВалерійовичМалов Олег ГеннадійовичМатвіїв Степан ОлексійовичМикула Іван ФедоровичМиронов Ілля ЮрійовичМосинян Павло МиколайовичНедбай Євген СергійовичНедвига Едуард ОлеговичОсаблюк Євген ІгоровичПанкін Іван ВолодимировичПастушенко Сергій ПетровичПашканяну Дмитро СергійовичПерерва Станіслав ЯковичПечериця Максим ОлександровичПобединський Андрій ДмитровичПобережний Артем ЛеонідовичПозняк Сергій ВасильовичПолітун Валерій ОлександровичПоліщук Євген СергійовичПреженніков Олексій ІвановичПригода Володимир МихайловичПрохоренко Іван ВолодимировичРотар Михайло ІгоровичСабадаш Віталій МиколайовичСалтан Денис ГригоровичСапун Володимир МиколайовичСемененко Володимир АндрійовичСтепанов Сергій АндрійовичТарасевич Максим МиколайовичТеребов Микола МиколайовичТимошенко Денис ЄвгеновичТимченко Денис СергійовичТитаренко Андрій ВасильовичТопчій Сергій ПавловичФуторян Віктор ВікторовичХарченко Данило ДенисовичЧеботарьов Данило ВікторовичЧерепянов Олексій ВолодимировичЧерниш Денис АнатолійовичЧирва Ярослав ВікторовичЧичика Олександр МихайловичЧурбаков Артур МиколайовичШвець Володимир ПавловичШвець Євген СергійовичШевчук Дмитро ВолодимировичШтурмак Максим МиколайовичЩепка Павло ЛеонідовичЩолоков Василь ВасильовичЮрченко Олександр ВасильовичЯковлєв Олександр ОлександровичЯкушев Ілля АнатолійовичСамойдюк Іван Гнатович
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16.02.2023 20:15 Відповісти
 
 