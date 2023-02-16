Україна повернула з російського полону 100 українських воїнів та 1 цивільного

Сьогодні, 16 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених військових - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ", - написав Єрмак.

Як зазначається, серед звільнених бійців - 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".

Єрмак додав, що багато хто з героїв дістали поранення різної тяжкості.

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Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Україна змогла повернути додому 1863 громадянина.