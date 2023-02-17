В Бахмуті залишаються 6 тис. цивільних осіб, - Верещук
У Бахмуті, навколо якого точаться запеклі бої, все ще залишаються 6 тисяч цивільних осіб.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними", - написала чиновниця у телеграм-каналі.
Міністр закликала цивільних, які досі перебувають у Бахмуті, евакуюватись:
"Якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватись. Бо, коли ви залишаєтесь у місті, то:
По-перше, наражаєте на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами. По-друге, створюєте додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери). По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку".
Будь ласка, зачекайте...
Например, в сёла Полтавщины.
Ті хто лишився в Бахмуті в кращому випадку безвідповідальні за своє життя люди, які створюють проблеми військовим і волонтерам (+ 6000 ротів для харчів та води, а ще й медицина!)
В гіршому випадку це ждуни, які зливають позиції та кг кількість ЗСУ
- Південіше Бахмуту передові підрозділи противника були вимушені дещо відійти від дороги Бахмут - Костянтинівка...
А по друге ще з 2014 року влада так і не створила якоісь зрозумілоі програми переселення з окупованних земель.
В Бахмуті контрозвідка має працювати на 1000%
Недавно слухав по радіо волонтера звідти: у ждунів все безкоштовне, від яблук ніс воротять, хочуть бананів і питають чому не возять ... клубніку.
Це не прикро, шановні, це комплекс ждущєго жлоба
Посварився з нею.
Питаю "якого дідька ти там бігаєш, мать Тереза, якщо їх треба тупо вивезти?"
Каже "не хочуть"
И жратву им не возить .
При этом них-я не сделала до апреля 22 го. Когда ещё можно было вывезти людей.
Кроме бла бла ничего не делает.
Що принесла людям мук.
Їдьно, тьотю, на Чонгар,
Й не роби на горі чвар.
Якби міни не прибрали,
То і зла тут менше мали.
Воно з діда-прадіда хворе, збочене.
"Золоті кадри" Зеленського.
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1612141671151460352