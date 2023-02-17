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евакуація (2242) Бахмут (1557) Верещук (674)

В Бахмуті залишаються 6 тис. цивільних осіб, - Верещук

бахмут,руйнування

У Бахмуті, навколо якого точаться запеклі бої,  все ще залишаються 6 тисяч цивільних осіб.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними", - написала чиновниця у телеграм-каналі.

Міністр закликала цивільних, які досі перебувають у Бахмуті, евакуюватись:

"Якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватись. Бо, коли ви залишаєтесь у місті, то:

По-перше, наражаєте на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами. По-друге, створюєте додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери). По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку".

Також читайте: П’ятеро цивільних загинули, дев’ятеро поранені внаслідок обстрілу окупантами житлового кварталу у Бахмуті. ФОТО

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Топ коментарі
+15
Туда, где выжить можно.
Например, в сёла Полтавщины.
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17.02.2023 02:02
+13
Вони не виїздять тому,що такі ж тупі як і Верещучка,хабонута хабалка,яка будувала хаб на Чонгарі для зручності поїздок в окупований Крим для ватопітеків,таких як вона сама.
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17.02.2023 02:55
+9
она не тупая а на задании
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17.02.2023 03:01
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Простите, а куда им ехать?
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17.02.2023 01:58 Відповісти
Туда, где выжить можно.
Например, в сёла Полтавщины.
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17.02.2023 02:02 Відповісти
Актонастамждьот...
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17.02.2023 06:48 Відповісти
ну так тоді, як каже наш Вєлічайший, "какая разніца" нам що буде з ними 😕
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17.02.2023 07:19 Відповісти
Я ж спрашиваю, потому что не знаю. И у меня был пациент, которого я консультировал по поводу шума в ушах, который тогда еще был в Бахмуте. Вот у меня спросил тогда. Сейчас я у вас. Моя семья вся вне боевых действий и я не владею данным вопросом.
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17.02.2023 09:08 Відповісти
Треба приймати закон про примусову евакуацію із зони бойових дій і забезпечувати людей житлом.
Ті хто лишився в Бахмуті в кращому випадку безвідповідальні за своє життя люди, які створюють проблеми військовим і волонтерам (+ 6000 ротів для харчів та води, а ще й медицина!)
В гіршому випадку це ждуни, які зливають позиції та кг кількість ЗСУ
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17.02.2023 06:40 Відповісти
це називаеться легісломанія... твої закони що дишло.. куди вивернув туди вийшло
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17.02.2023 06:58 Відповісти
Тикати будеш своїм алєням в Нарьян-Марі, зареєстрований 1.04.22 🙁
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17.02.2023 07:23 Відповісти
а я кацапа узнаю пааа... паходочке і по похабщине в словах 🤔
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17.02.2023 07:34 Відповісти
Бомжевать...
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17.02.2023 07:07 Відповісти
полетай на шарике, земафиоза...
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17.02.2023 02:00 Відповісти
- Командування противника проводить масштабне перегрупування частин та підрозділів північніше міста Бахмут.

- Південіше Бахмуту передові підрозділи противника були вимушені дещо відійти від дороги Бахмут - Костянтинівка...
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17.02.2023 02:07 Відповісти
По перше ці всі що ще там сидять такі чекають на *****-прийді с москальскіми тряпками за пазухой.
А по друге ще з 2014 року влада так і не створила якоісь зрозумілоі програми переселення з окупованних земель.
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17.02.2023 02:50 Відповісти
Вони не виїздять тому,що такі ж тупі як і Верещучка,хабонута хабалка,яка будувала хаб на Чонгарі для зручності поїздок в окупований Крим для ватопітеків,таких як вона сама.
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17.02.2023 02:55 Відповісти
она не тупая а на задании
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17.02.2023 03:01 Відповісти
ждут асвабадитялей?
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17.02.2023 02:59 Відповісти
Не знаю чому, але мене їх проблеми якось не цікавлять. Після "путєн, введи войска" до недавніх звернень свиноматок з динири "верните наших мужчин, ми не хотим воевать" оця біомаса не вартує переживань. І не потрібно нагинати-а куда їм діватись? Хто мав клепку в голові давно зробив свій вибір. Шкода тільки хлопців, які захищають СВОЮ ЗЕМЛЮ.
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17.02.2023 04:54 Відповісти
А мене цікавлять - в більшості це ждуни "путін ввєді..." або "какая разніца...", які зливають інформацію про ЗСУ

В Бахмуті контрозвідка має працювати на 1000%
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17.02.2023 06:44 Відповісти
Ещё месяц назад нужно было перестать им давать жрачку и они бы уже давно сами съехали
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17.02.2023 06:49 Відповісти
Золоті слова!
Недавно слухав по радіо волонтера звідти: у ждунів все безкоштовне, від яблук ніс воротять, хочуть бананів і питають чому не возять ... клубніку.
Це не прикро, шановні, це комплекс ждущєго жлоба
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17.02.2023 07:27 Відповісти
Це не прикол - донька там волонтерила, під міномет чуть не попала.
Посварився з нею.
Питаю "якого дідька ти там бігаєш, мать Тереза, якщо їх треба тупо вивезти?"
Каже "не хочуть"
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17.02.2023 07:31 Відповісти
То пусть сдыхают там !
И жратву им не возить .
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17.02.2023 08:52 Відповісти
а залишенці і є: або неадекватні або незаконослухняними або непатріотичні або "какабєразніци" громадяни.., як, власне, і сама Верещучка та уся їхня зелена банда арахнодермаків, асфальтукладників-розміновувачів, які "за ручку" привели велику війну в Україну
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17.02.2023 04:55 Відповісти
Просто цікаво - звідки ви евакуювались?
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17.02.2023 08:54 Відповісти
...десь з чигірів району Добропілля .. а шо?
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17.02.2023 09:06 Відповісти
Те що в Донецікій обл.? Цікаво, зовсім не залишилось таких, що з якихось інших (ніж переховав вами вище) причин не можуть покинути домівку (майно або відсутність заощаджень, худоба, родичі що потрубують догляду та ін.)? Наскільки я знаю (але по іншому регіону) ситуації різні. Люди патріотично налаштовані, не виїздять, сидять «до останнього» з позиції це мій дім, моя земля будемо сидіти до останнього. Правду сказати ті кого знаю особисто повідравляли жінок і дітей в неокуповані частини України або закордон.
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17.02.2023 10:22 Відповісти
Прилети на парасольці та забери.
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17.02.2023 05:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Bvdwsf2ArOY МАДЯР розповів, що відбувається в м. Бахмут 16 лютого 2023
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17.02.2023 05:51 Відповісти
Помню как эта верещучка как и рашка призывала херсонцев выезжать в рашку.
При этом них-я не сделала до апреля 22 го. Когда ещё можно было вывезти людей.
Кроме бла бла ничего не делает.
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17.02.2023 06:40 Відповісти
летающая дуся отошла от летаргического сна... курва ты казаковская... какой передаст поставил тебя на место резникова... такого же лыбальщика и придурка как ты...
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17.02.2023 06:48 Відповісти
Як на мене,то держава має офіційно заявити,що НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за тих хто ВІДМОВИВСЯ евакуюватися.Якого ляда військові мають турбуватись за ідіотів та ждунів?Ті,що залишились мають чітко розуміти,що за їх загибель держава не несе відповідальності.Виїхати та жити чи залишитись і можливо загинути - це їх ОСОБИСТИЙ вибір.Скільки можно з ними панькатись?Лугандонцям вісім років держава "дупи вилизувала" - соціальні виплати,аода,електрика,і що отримали у відповідь?Повні рашистські окопи з цими під@&@₴@ми які вбивають нас .
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17.02.2023 08:25 Відповісти
Обізвалась Верещук,
Що принесла людям мук.
Їдьно, тьотю, на Чонгар,
Й не роби на горі чвар.
Якби міни не прибрали,
То і зла тут менше мали.
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17.02.2023 08:38 Відповісти
Нічого доброго не назвали би "Верещук".
Воно з діда-прадіда хворе, збочене.
"Золоті кадри" Зеленського.
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17.02.2023 09:05 Відповісти
Верещучка переконує, що Степан Бандера ніколи не стане героєм для більшості українців.

https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1612141671151460352
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17.02.2023 09:15 Відповісти
тех кто не мог выехать единицы, остальные ждали своих.
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17.02.2023 09:13 Відповісти
Це спражні патріоти своєї землі, малої батьківщини, на таких тримається наша країна. Хоча звичайно в більшості це пенсіонери, яким уже все одно. Вони не хочуть ніяких змін.
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17.02.2023 09:53 Відповісти
 
 