Росіяни не евакуюють своїх поранених бійців з-під Вугледару й Бахмуту, і більшість із них перетворюється на "200-х", - Сили оборони Таврійського напрямку
Російські окупанти фактично не евакуюють своїх поранених бійців, тому більшість із них помирає, і втрати ворога можуть бути значно більшими, ніж в офіційних даних.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, коментуючи ситуацію поблизу Вугледару та Бахмуту.
"Хочу сказати, що дані (щодо втрат ворога. – Ред.), які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас у полоні", - зазначив речник.
Також Дмитрашківський зауважив, що влучання снаряда у скупчення ворога не дозволяє визначати точну кількість знищених загарбників. Тому, на думку речника, втрати ворога можуть бути значно більші, ніж повідомляється.
Коментуючи ситуацію поблизу Вугледару та Бахмуту, Дмитрашківський повідомив, що ворог зазнав там дуже великих втрат, тому атаки стають не такими інтенсивними.
"Ворог наступав великими силами, зазнав значних втрат. На цей момент ворог має деяку кількість особового складу, який може завдавати ураження, атакувати, але їх там не так багато. Вони можуть єдине що робити, - це вести турбуючий вогонь і тримати наші війська в тонусі, щоб мали розуміння, що перед ним ворог. Але повноцінної атаки, на мою думку, зараз не може бути на цих напрямках. Ворог зазнав дійсно дуже великих втрат і щодня продовжує зазнавати – як на Вугледарському, так і на Бахмутському напрямках", - наголосив Дмитрашківський.
Зокрема, за його словами, на Вугледарському напрямку за вчорашній день ворог втратив щонайменше майже дві роти вбитими і пораненими.
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Хотіли "павтаріть"? Павтарілі.
Тільки не весну 45-го, а літо-осінь 41-го.
Впевнений, що у Всевишнього є почуття гумору.
Трохи історії
Битва за Київ (1941) - великомасштабна битва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту 7 липня - 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року (72 дні). Битва за Київ була частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0 наступального плану «Барбаросса» , в радянській військовій історії отримала назву Київської оборонної операції.
З німецької сторони в битві брала участь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB група армій «Південь» під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82 Рундштедта , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) 2-га танкова група та https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) 2-га армія з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB групи армій «Центр» . З радянської сторони в битві брали участь війська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Південно-Західного фронту під командуванням генерала-полковника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. П. Кирпоноса , (під час битви загинув), у складі п'яти загальновійськових армій та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) Пінської флотилії під командуванням контр-адмірала Д. Д. Рогачова, під загальним керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Маршала Радянського Союзу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. М. Будьонного .
Битва завершилась перемогою німецьких військ та оточенням радянських військ. Втрати з радянського боку сягали 700 тисяч вбитих та полонених, понад 1760 тисяч одиниць вогнепальної зброї, 411 танків і САУ, 28 419 гармат і мінометів, 343 бойових літаківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1941)#cite_note-4 [4]
Поразка під Києвом стала важким ударом для Червоної Армії. На 1 вересня у складі
А так якась тваринка відірве шматочок, ворона прилетить поласувати.
А потепліє - муха відкладе яєчка, жучки та черв'ячки дороблять справу.
Кругообіг лайна в природі. Чули про таке?
Їм там що взагалі немає що робити?
Нудьгують бідненькі?
Нет ненависти к россиянам, но есть чудо брезгливости, как к дохлой скоте".- Джохар Дудаев.