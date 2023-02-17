Росіяни не евакуюють своїх поранених бійців з-під Вугледару й Бахмуту, і більшість із них перетворюється на "200-х", - Сили оборони Таврійського напрямку

Російські окупанти фактично не евакуюють своїх поранених бійців, тому більшість із них помирає, і втрати ворога можуть бути значно більшими, ніж в офіційних даних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, коментуючи ситуацію поблизу Вугледару та Бахмуту.

"Хочу сказати, що дані (щодо втрат ворога. – Ред.), які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас у полоні", - зазначив речник.

Також Дмитрашківський зауважив, що влучання снаряда у скупчення ворога не дозволяє визначати точну кількість знищених загарбників. Тому, на думку речника, втрати ворога можуть бути значно більші, ніж повідомляється.

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Коментуючи ситуацію поблизу Вугледару та Бахмуту, Дмитрашківський повідомив, що ворог зазнав там дуже великих втрат, тому атаки стають не такими інтенсивними.

"Ворог наступав великими силами, зазнав значних втрат. На цей момент ворог має деяку кількість особового складу, який може завдавати ураження, атакувати, але їх там не так багато. Вони можуть єдине що робити, - це вести турбуючий вогонь і тримати наші війська в тонусі, щоб мали розуміння, що перед ним ворог. Але повноцінної атаки, на мою думку, зараз не може бути на цих напрямках. Ворог зазнав дійсно дуже великих втрат і щодня продовжує зазнавати – як на Вугледарському, так і на Бахмутському напрямках", - наголосив Дмитрашківський.

Зокрема, за його словами, на Вугледарському напрямку за вчорашній день ворог втратив щонайменше майже дві роти вбитими і пораненими.

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