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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни не евакуюють своїх поранених бійців з-під Вугледару й Бахмуту, і більшість із них перетворюється на "200-х", - Сили оборони Таврійського напрямку

вугледар

Російські окупанти фактично не евакуюють своїх поранених бійців, тому більшість із них помирає, і втрати ворога можуть бути значно більшими, ніж в офіційних даних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, коментуючи ситуацію поблизу Вугледару та Бахмуту.

"Хочу сказати, що дані (щодо втрат ворога. – Ред.), які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас у полоні", - зазначив речник.

Також Дмитрашківський зауважив, що влучання снаряда у скупчення ворога не дозволяє визначати точну кількість знищених загарбників. Тому, на думку речника, втрати ворога можуть бути значно більші, ніж повідомляється.

Також читайте: Кірбі: захоплення Бахмуту - примха Пригожина. Це стратегічно не вплине на війну

Коментуючи ситуацію поблизу Вугледару та Бахмуту, Дмитрашківський повідомив, що ворог зазнав там дуже великих втрат, тому атаки стають не такими інтенсивними.

"Ворог наступав великими силами, зазнав значних втрат. На цей момент ворог має деяку кількість особового складу, який може завдавати ураження, атакувати, але їх там не так багато. Вони можуть єдине що робити, - це вести турбуючий вогонь і тримати наші війська в тонусі, щоб мали розуміння, що перед ним ворог. Але повноцінної атаки, на мою думку, зараз не може бути на цих напрямках. Ворог зазнав дійсно дуже великих втрат і щодня продовжує зазнавати – як на Вугледарському, так і на Бахмутському напрямках", - наголосив Дмитрашківський.

Зокрема, за його словами, на Вугледарському напрямку за вчорашній день ворог втратив щонайменше майже дві роти вбитими і пораненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін приховує великі втрати армії РФ під Вугледаром, - ISW

Автор: 

ліквідація (3955) знищення (7298) Бахмут (1560) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+15
Ага-ага...
Хотіли "павтаріть"? Павтарілі.
Тільки не весну 45-го, а літо-осінь 41-го.
Впевнений, що у Всевишнього є почуття гумору.
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17.02.2023 12:57
+9
Зате їхні родичі отримають пакет пельменів.
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17.02.2023 13:00
+8
Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
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17.02.2023 13:02
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Ага-ага...
Хотіли "павтаріть"? Павтарілі.
Тільки не весну 45-го, а літо-осінь 41-го.
Впевнений, що у Всевишнього є почуття гумору.
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17.02.2023 12:57 Відповісти
я б назвав це відчуттям справедливості. По заслугам вашим - вам буде.
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17.02.2023 13:04 Відповісти
ці червоножопі комуно-кацапи, в 1941 році, були розумніші набагато - за перших 6 місяців так званої "вов" у полон до німців здалося 4.5 мільйони (з 5.5 мільйонів наявних на 22.06.1941 року) солдат і офіцерів окупаційної, нацистької "ркка", здалися з практично повним боєкомплектом, зброєю, технікою !!!





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17.02.2023 13:09 Відповісти
Дед мой не сдавался:первый раз трактора перегонял,окружили,под зад коленом-чухай до жинкы.Второй раз ночью казарму окружили и в кальсонах,безоружных повязали(1941).Родню подальше,от артобстрелов(с.Дудари)выгнали... .
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17.02.2023 13:59 Відповісти
Це мається на увазі?

Трохи історії

Битва за Київ (1941) - великомасштабна битва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту 7 липня - 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року (72 дні). Битва за Київ була частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0 наступального плану «Барбаросса» , в радянській військовій історії отримала назву Київської оборонної операції.

З німецької сторони в битві брала участь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB група армій «Південь» під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82 Рундштедта , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) 2-га танкова група та https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) 2-га армія з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB групи армій «Центр» . З радянської сторони в битві брали участь війська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Південно-Західного фронту під командуванням генерала-полковника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. П. Кирпоноса , (під час битви загинув), у складі п'яти загальновійськових армій та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) Пінської флотилії під командуванням контр-адмірала Д. Д. Рогачова, під загальним керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Маршала Радянського Союзу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. М. Будьонного .

Битва завершилась перемогою німецьких військ та оточенням радянських військ. Втрати з радянського боку сягали 700 тисяч вбитих та полонених, понад 1760 тисяч одиниць вогнепальної зброї, 411 танків і САУ, 28 419 гармат і мінометів, 343 бойових літаківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1941)#cite_note-4 [4]

Поразка під Києвом стала важким ударом для Червоної Армії. На 1 вересня у складі
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21.02.2023 08:56 Відповісти
Правильное решение...
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17.02.2023 12:59 Відповісти
Зате їхні родичі отримають пакет пельменів.
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17.02.2023 13:00 Відповісти
Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
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17.02.2023 13:02 Відповісти
Чорнозем стає жирнішим.
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17.02.2023 13:07 Відповісти
Трупный яд это по твоему удобрения?!...
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17.02.2023 13:58 Відповісти
А ти, взагалі-то, знаєш хімічну формулу "трупного яда"? Кого не спитаю - або матюкаються, або луплять очі: "А ти що, не знаєш?" "Не знаю Кажи! Буду знать!" Так і я не знаю..." Ну так якщо не знаєш - чого дурниці мелеш?
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17.02.2023 14:26 Відповісти
Це якщо їх масово в одній ямі закопати.
А так якась тваринка відірве шматочок, ворона прилетить поласувати.
А потепліє - муха відкладе яєчка, жучки та черв'ячки дороблять справу.
Кругообіг лайна в природі. Чули про таке?
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17.02.2023 14:47 Відповісти
Реальна отрута - це мова окупанта в голові українця.
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17.02.2023 16:36 Відповісти
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17.02.2023 13:07 Відповісти
Як там казали у відомому кіно: "Чим більше здамо, тим краще"!
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17.02.2023 13:16 Відповісти
Все повторюється. Вони покидали своїх поранених в 1941 році, кинули вмирати обложений Ленінград, кинули захисників Севастополя і повтікали до Москви. Добрі вояки. Так робили їх діди і батьки. Тому не дивно, що сьогодні москалі не евакуюють своїх поранених бійців з-під Вугледару й Бахмуту, а покидали їх вмирати.
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17.02.2023 13:31 Відповісти
ну як це, а де ж вони беруть сировину для своїх крематоріїв...
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17.02.2023 13:37 Відповісти
Скоро на зонами боёв будет стоять невообразимый трупный смрад.
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17.02.2023 13:56 Відповісти
Я там вище пожартував, але так, у цьому ви праві на всі 100.
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17.02.2023 14:53 Відповісти
Я тільки не розумію чому про події на бімбасі повідомляє "об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку"?
Їм там що взагалі немає що робити?
Нудьгують бідненькі?
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17.02.2023 13:59 Відповісти
"Рускаі сваіх нє брасают" тільки в одному випадку - коли у "сваїх" за пазухою фляшка з недопитою барматухою...
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17.02.2023 14:08 Відповісти
Ну так і Слава Богу!!!
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17.02.2023 14:59 Відповісти
Бабушкин половой орган подкрался откуда орки не ждали, Звериное российское оно в генах хотя звери и те к себе подобным со своей стаи более гуманно. .



Нет ненависти к россиянам, но есть чудо брезгливости, как к дохлой скоте".- Джохар Дудаев.
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17.02.2023 15:12 Відповісти
 
 