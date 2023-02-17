Підприємство Дерипаски постачало до РФ компоненти, які можуть використовувати в ракетобудуванні, - ДБР
Державне бюро розслідувань (ДБР) встановило факт постачання до РФ підприємством російського олігарха Олега Дерипаски компонентів, які можуть використовувати у ракетобудуванні.
Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що Вищий антикорупційний суд України націоналізував серед інших підприємств Дерипаски ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" на підставі матеріалів кримінальних проваджень ДБР.
"Працівники бюро встановили, що ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" поставляє до РФ компоненти, що можуть використовуватись при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу", - йдеться у повідомленні.
За інформацією бюро, у квітні 2022 року співробітники ДБР заблокували канал постачання компонентів, які можуть використовуватись під час виготовлення російського тактичного ракетного комплексу. Нелегальне постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу Дерипаски.
"Під час досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем посадовців держорганів слідчі ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині. Продукція незаконно експортувалась до РФ", - наголошують у бюро.
У повідомленні зазначається, що, за оперативною інформацією, агресор міг використовувати кремній під час виготовлення ракет, якими потім завдавали ударів по мирних містах України.
На підставі зібраних бюро матеріалів суд у квітні заарештував корпоративні права підприємства Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та передав їх АРМА.
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На думку Давида Арахамії, цей завод стане проблемою для держави, оскільки наразі немає змоги завозити туди сировину і відправляти глинозем на експорт.
- На жаль, для держави цей завод стане не перлиною, а проблемою. Більше 7 тисяч працівників, яким немає з чого сплачувати ЗП. Завод працював наступним чином: завозив морем боксити з родовищ Дерипаски в Південній Гвінеї (зараз морських перевезень вже немає, як немає і контрактів з родовищами) - далі переробляли в глинозем і відправляли морем на експорт на заводи Дерипаски. Як зараз буде це працювати ніхто не знає, але витратна частина велика і тепер держава матиме цю проблему замість Дерипаски, - відзначив Давид Арахамія.
На його думку, забирати завод треба було тільки після розробки зрозумілої бізнес-моделі або наявності інвестора, готового ним займатися. Конфіскацію підприємства зараз він назвав «ура-патріотизмом».
- Я ще тоді казав, поки не з'явиться зрозуміла бізнес модель, або інвестор для цього підприємства - не треба його чіпати - але ура-патріотизм переміг. До таких «активів» має бути застосована «смарт стратегія», але, на жаль, не всі це розуміють, - додав він.
Давид Арахамія також поки не бачить можливості виготовляти алюміній із сировини МГЗ на Запорізькому алюмінієвому комбінаті.
- ЗАЛК мені здається це утопія, з електрикою все погано, сподіваюся, поки що. Боксити можна купувати, згоден, але поки що їх нема чим привозити, а витрати вже із завтрашнього дня, на зарплати, на підтримку нормального стану шламових полів. Гроші чималі, бюджету нема. Тому я казав, давайте цей актив забирати тоді, коли ми матимемо план його утримання хоча б у беззбитковому стані, а зараз тупо отримаємо видаткову статтю та соціальну кризу (це цілий мікрорайон міста), - резюмував він.