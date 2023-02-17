Предприятие Дерипаски поставляло в РФ компоненты, которые могут использоваться в ракетостроении, - ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) установило факт поставки в РФ предприятием российского олигарха Олега Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Там напомнили, что Высший антикоррупционный суд Украины национализировал среди других предприятий Дерипаски ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" на основании материалов уголовных производств ГБР.
"Сотрудники бюро установили, что ООО "Глуховский карьер кварцитов" поставляет в РФ компоненты, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса", - говорится в сообщении.
По информации бюро, в апреле 2022 года сотрудники ГБР заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Нелегальное снабжение осуществляло предприятие из сферы влияния Дерипаски.
"В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением должностных лиц госорганов следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницкое месторождение". ", - подчеркивают в бюро.
В сообщении отмечается, что, по оперативной информации, агрессор мог использовать кремний при изготовлении ракет, которыми потом наносили удары по мирным городам Украины.
На основании собранных бюро материалов суд в апреле арестовал корпоративные права предприятия Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и передал их АРМА.
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На думку Давида Арахамії, цей завод стане проблемою для держави, оскільки наразі немає змоги завозити туди сировину і відправляти глинозем на експорт.
- На жаль, для держави цей завод стане не перлиною, а проблемою. Більше 7 тисяч працівників, яким немає з чого сплачувати ЗП. Завод працював наступним чином: завозив морем боксити з родовищ Дерипаски в Південній Гвінеї (зараз морських перевезень вже немає, як немає і контрактів з родовищами) - далі переробляли в глинозем і відправляли морем на експорт на заводи Дерипаски. Як зараз буде це працювати ніхто не знає, але витратна частина велика і тепер держава матиме цю проблему замість Дерипаски, - відзначив Давид Арахамія.
На його думку, забирати завод треба було тільки після розробки зрозумілої бізнес-моделі або наявності інвестора, готового ним займатися. Конфіскацію підприємства зараз він назвав «ура-патріотизмом».
- Я ще тоді казав, поки не з'явиться зрозуміла бізнес модель, або інвестор для цього підприємства - не треба його чіпати - але ура-патріотизм переміг. До таких «активів» має бути застосована «смарт стратегія», але, на жаль, не всі це розуміють, - додав він.
Давид Арахамія також поки не бачить можливості виготовляти алюміній із сировини МГЗ на Запорізькому алюмінієвому комбінаті.
- ЗАЛК мені здається це утопія, з електрикою все погано, сподіваюся, поки що. Боксити можна купувати, згоден, але поки що їх нема чим привозити, а витрати вже із завтрашнього дня, на зарплати, на підтримку нормального стану шламових полів. Гроші чималі, бюджету нема. Тому я казав, давайте цей актив забирати тоді, коли ми матимемо план його утримання хоча б у беззбитковому стані, а зараз тупо отримаємо видаткову статтю та соціальну кризу (це цілий мікрорайон міста), - резюмував він.