Предприятие Дерипаски поставляло в РФ компоненты, которые могут использоваться в ракетостроении, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) установило факт поставки в РФ предприятием российского олигарха Олега Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что Высший антикоррупционный суд Украины национализировал среди других предприятий Дерипаски ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" на основании материалов уголовных производств ГБР.

"Сотрудники бюро установили, что ООО "Глуховский карьер кварцитов" поставляет в РФ компоненты, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

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По информации бюро, в апреле 2022 года сотрудники ГБР заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Нелегальное снабжение осуществляло предприятие из сферы влияния Дерипаски.

"В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением должностных лиц госорганов следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницкое месторождение". ", - подчеркивают в бюро.

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В сообщении отмечается, что, по оперативной информации, агрессор мог использовать кремний при изготовлении ракет, которыми потом наносили удары по мирным городам Украины.

На основании собранных бюро материалов суд в апреле арестовал корпоративные права предприятия Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и передал их АРМА.