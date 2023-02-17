Глибинної корупції в Україні немає, - Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повоєнне українське суспільство не пробачить корупції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава деравжи сказав під час Мюнхенської безпекової конференції.

Відео Еспресо

Звертаючись до учасників заходу, Зеленський висловив переконання, що нині глибинної корупції в Україні немає.

"Ця війна багато вимила. Багато хто втік із нашої держави, якщо говорити відверто. Багато хто залишився з окупантами з власної волі. Й такої інформації дуже багато. Наше суспільство повоєнне не пробачить якихось корупційних кроків, і тому я впевнений, що ми це (корупцію. - Ред.) поборемо", - сказав президент.

Паралельно, за словами Зеленського, в Україні тривають реформи і діє антикорупційна система, яка є однією з найпотужніших у Європі.

"У нас багато інституцій, завершується відбір посадової особи до антикорупційного органу. І ця система буде на 100% працювати. Тобто, незважаючи на війну, ми працюємо. Хоча є певні моменти. На жаль, це було за часів усіх воєн: хтось воює, а хтось користується війною. Але я впевнений, що ми все це поборемо, тому що цього всього залишається уже не так багато", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський. ВIДЕО