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Глубинной коррупции в Украине нет, - Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности. ВИДЕО

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что послевоенное украинское общество не простит коррупцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства сказал во время Мюнхенской конференции безопасности.

Обращаясь к участникам мероприятия, Зеленский выразил убеждение, что в настоящее время глубинной коррупции в Украине нет.

"Эта война многое вымыла. Многие убежали из нашего государства, если говорить откровенно. Многие остались с оккупантами по своей воле. И такой информации очень много. Наше общество послевоенное не простит каких-либо коррупционных шагов и потому я уверен: мы это (коррупцию – ИФ-У) поборем", - заявил он.

Параллельно, по словам президента, в Украине продолжаются реформы, есть антикоррупционная система - одна из самых, как он отметил, мощных в Европе.

"У нас много институций, завершается отбор должностного лица в антикоррупционный орган. И эта система будет на 100% работать. То есть, несмотря на войну, мы работаем. Хотя есть те или другие моменты. К сожалению, люди в мире, а это было во времена всех войн: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Но я уверен, что мы все это поборем, потому что этого всего остается уже не так много", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+85
Гдибинної корупції нема, бо зелені крадуть, навіть не приховуючися.
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17.02.2023 16:30
+69
Снова шутки квартала 95??
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17.02.2023 16:28
+67
Вовік,там хуцпа не канає,то для внутреннева лоха фішка
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17.02.2023 16:30
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піздюк
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17.02.2023 19:24 Ответить
Ця маячня розрахована на зебілів,але їм це не потрібно,вони й так впевнені в тому що найвеличнішийсонцесяйний вже давно переміг корупцію,а європейці та американці,після крадіжок в МО,цим словам не довіряють,від слова зовсім,тому й хочуть надіслати аудиторів в Україну.
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17.02.2023 19:29 Ответить
Зелена тупорила брехлива тварюка
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17.02.2023 19:30 Ответить
Глибинної корупції в Україні немає, - Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО Джерело:

Ні це не корупція тому що судді хто? яких контролює Єрмак. Просто ні кому доказувати і слухати в "українських" судах всі ставленики жорскої вертикалі. А є схема розбазарювання країни все починається з високої % ставки - 25% яку не витримає при відсутності девальвації відносно інших валют ні яка економіка. Витрачається мільярди з бюджету не грн, а $, коли при відсутності девальвації в часових лагах з бюджету по облігаціям виплачується 20% по суті в $ - в США виплачують 4,5% , а гривню НБУ підтримують інтервенціями з державних резервів так щей з подвійним курсом де експортери продають , а імпортери і банки скуповюють валюту по фіксованому курсу - 37 - росте імпорт і відємний торговий і валютний баланс в довгостроковій перспективі тому що експортери витрати в середені країни рахуються не по 37 а по 40,5- падає екпорт і вцілому ВВП. Крім того відсутності справжні аукціони на держ. закупівлі і приватизацію а проводять все через "прозоро" коли продавець міг ще продавати , а у його тільки 3 спроби тому яйця для амії блотні фірми по 17, а стратегічні порти які потрібні всій країні тому що нового ні чого не створюєтья приватизують теж "своїми" по ціні 5 поверхового будинку в Київі.
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17.02.2023 19:34 Ответить
смілива заява!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2023 19:35 Ответить
Лапша на уши, поверю только тогда когда Коломойшу штатам отдаст.
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17.02.2023 19:55 Ответить
Глибинної нема, вся на верху. Не збрехав вперше, але і не договорив.
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17.02.2023 19:56 Ответить
korupciya - ce zhadnist' ta egoizm - c'ogo v Ukraini po vuha i bil'she
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17.02.2023 19:58 Ответить
Триндить шо Троцький , так казали в моїй молодості
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17.02.2023 20:00 Ответить
Такое сказать, типо, умный сказать... Трындыть як папуга.
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18.02.2023 06:39 Ответить
Глубинной может быть и нет....коррупция в Украине уже на уровне мышления всех возрастов....и что с этим делать хз....только посадки....
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17.02.2023 20:35 Ответить
А что, у украинцев имигрантах на Западе другое мышление?
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17.02.2023 21:13 Ответить
Мышление может быть по-первой такое же....но со временем эту дурь тут сводит на "нет" порядок, поэтому все эти мыслишки тут бессмыслены и отпадают сами-собой как бестолковые....в Европе что заработал - то и получил....без всяких договорняков, кумовства, коррупции и т.п....
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18.02.2023 03:37 Ответить
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17.02.2023 20:37 Ответить
Панi, зранку на такее дивитися, для мене - це жорстоко... Еще бы на безмозглую краем глаза взырить, меня бы уж точно откачивали, от незграбного краба.
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18.02.2023 06:43 Ответить
На ЕСПРЕССО ТВ на ютуб канале этот ролик не присутсвует, от слова совсем, а то я представляю чтобы там в комментариях было, судя потому что здесь на Цензор. Нет.
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17.02.2023 20:45 Ответить
Володя, для тебя лично, глубоко - это на сколько ?!

Еще раз, всем вам , друзья, для всеуслышания, бойченко - мэр города ГЕРОЯ МАРИУПОЛЯ - вор , коррупционер , коллаборационист - ставленник ахметова , еще раз - ВОР В ЗАКОНЕ , КОРРУПЦИОНЕР , СДАВШИЙ , НЕ ПОДГОТОВИВШИЙ ГОРОД к ЭВакуации , а самое страшное- ПРЕДАВШИЙ И БЕЖАВШИЙ . вопрос - ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ , ВОЛОДЯ?! О чем ты тут всем нам трешь ?! на линию горсовета МАРИУПОЛЯ я звонил лично - планов эвакуации нет, я жалею " вырезано цензурой" что я не записал официальный ответ.
презираю.
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17.02.2023 20:49 Ответить
Це вже вище моїх сил... Піду...повішаюсь.
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17.02.2023 20:58 Ответить
Может нужно вешать не себя? Не думал об этом?
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17.02.2023 21:15 Ответить
Та у нас и вода без взятки не освятица (украинская пословица)
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17.02.2023 21:31 Ответить
ЗЕкодло во главе с верховным в отставку!!!!
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17.02.2023 21:42 Ответить
то лі ще буде..по 40 міліардов в місяць для нього мелочь
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17.02.2023 21:44 Ответить
Sho lepit etot osel?
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17.02.2023 21:49 Ответить
Sho? Sho? -dolbodjatla.
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18.02.2023 06:48 Ответить
українській корупції до європейської чи американської чи мосКАЛьської як до неба!!! якби в Україні так крали, як в "цивілізованих" країнах, то Україна вже би бомбила мацкву!
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17.02.2023 22:25 Ответить
ну, вот если кто еще не видел как это врать не моргнув глазом, то посмотрите видео с Зеленским.
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17.02.2023 22:32 Ответить
так він же ж тільки читає те, що йому написали. Тому і не блимає.
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18.02.2023 05:36 Ответить
в Днепре и Запорожье "гуманитарку" воровали эшелонами, причём судя по наглости и масштабности цепочка тянется до самой Банковой, никто не сидит и коррупции нет, вот ведь....
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17.02.2023 22:45 Ответить
Глибинної нема, бо вона вся на поверхні. Якщо паварознюк в тебе борець з корупцією, то прутін тоді точно миротворець…
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17.02.2023 22:56 Ответить
паваразнюк -- этот хряк племенной лучший друг натахи масейчук , а натаха орден получила за отлизон , а хряк говорил натахе ,,я у людей не крал я крал у государства,, борьба с коррупцией по нашему , хряк отжимал паи земельные у людей вместе с урожаем и сельхозтехникой ---,, вы не панимаете эта другое эта не каррупция,,-- это по понятиям хряка поворознюка ,,бизнес,, и ****** этой мрази завален весь интернет --- совпадение не думаю как говорил пропогандон *****
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18.02.2023 06:29 Ответить
Глибинної корупції в Україні немає - вона системна і на поверхні. Глибоко копати не потрібно! Копати нікому з України - бо на себе вийдуть...
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18.02.2023 00:10 Ответить
Глибинної немає, глобальна є))))))
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18.02.2023 01:12 Ответить
Хто йому пише тексти?...А ми ще сміємось з коня, машки захаровій
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18.02.2023 01:39 Ответить
Тепер пише Дмитро Литвин--журналіст. Він довго лизав зелену дупу і, нарешті його взяли спічрайтером.
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18.02.2023 05:38 Ответить
Чим його уїбало?
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18.02.2023 02:00 Ответить
Вор на воре сидит и вор вором погоняет, а люди гибнут за абрамовичей- коломойкманов, пинчукманов и прочей дружной зеленой киббуцы. Очень хотелось бы, чтобы откормленные морды Пикалова и Кошевого "шутили" в окопах на передовой под пулями и снарядами, а шутки на TV оставили бы для Станислава Боклана и его равесников, тоже можно сказать о эстрадном гнусавом гении океана эльзас-лотаоингии (рыло в пуху, и обнять его наручниками
)...
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18.02.2023 02:03 Ответить
Та яка глибинна корупція?! Вони внаглу крисять мільярдами!!!
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18.02.2023 02:05 Ответить
А что он скажет я и сам ворую?
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18.02.2023 02:16 Ответить
И шо бы вы думали, кто тока тянул его за изыг, казав, шо уходил от налогов, как все... Вот тока и врет не хило. Как будто у всех пересiчных есть рычаги уходить от налогов, за честно заработанные деньги.
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18.02.2023 06:56 Ответить
Як ти Боневтік вже задовбав з своїми зеленими зрадниками- корупціонерами!! Та ще і під час війни!!
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18.02.2023 02:56 Ответить
Бреше, як дихає
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18.02.2023 03:39 Ответить
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18.02.2023 04:15 Ответить
Зеленский, а в зеркало ты смотришь, чтобы так нагло лгать?
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18.02.2023 04:21 Ответить
Падло брехливе і лицемірне
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18.02.2023 06:28 Ответить
пане президент огласите весь список из чиновников первого ранга у корыта которых посадили при вашей каденции --- а если таких нет , то и коррупции у нас нет --- ****** занавес
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18.02.2023 06:39 Ответить
Вот поставь отдельно, без карабасов-барабасов с охранкой - валянок симбирский, звичайний...
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18.02.2023 06:59 Ответить
Вот бы посмотреть на умника в ширке с ЕЭСУченной мымрой, вмиг уграла бы его.
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18.02.2023 07:04 Ответить
корупции у нас нету, а яйца мы покупаем в килограммах
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18.02.2023 07:22 Ответить
Якби ж то тільки яйця по 17, а розкрадання на Запоріжщині сотень вагонів гуманітарки, на Дніпропетровщині, на Полтавщині і т. п. :

У Запоріжжі детективи НАБУ викрили посадовців на розкраданні гуманітарної допомоги в промислових масштабах. За пів року було викрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів і 220 вантажних автомобілів.

Про це на своїй Facebook-сторінці https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/pfbid0DaRPQ6qtLonXCzx3FeFuZid89i66vKbUKAD2eZWWNuLwwcqRtD2HFLJLKYeTomAFl повідомив агент НАБУ Євген Шевченко.

"Посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто й область, і продавали її через торговельні мережі "АТБ" і "Сільпо", - ідеться в дописі.
https://prm.ua/pidozry-u-rozkradanni-ukrainoiu-zakhidnykh-ozbroien/ Підозри у розкраданні Україною західних озброєнь: чому вони виникли та що за цим стоїть

До розкрадання гумдопомоги були причетні голова Запорізької ОВА Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, депутат Запорізької облради Віктор Щербина й секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Список злочинців неповний - слідчі дії тривають. Також вивчається ступінь вини й притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб торговельних мереж, залучених у схемі розкрадання і продажу гуманітарної допомоги", - зазначив Шевченко.

P.S.: питання №1 - а хто ж призначив Старуха, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА? Відповідь: Андрій Єрмак - очільник Офісу президента України. Питання №2 - чи згадає про цей факт у своєму вечірньому зверненні президент Зеленський? Відповідь: ні, не згадає. Висновки робіть самі.
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18.02.2023 08:10 Ответить
Не на часі.
Після війни розпочнеться ВЕЛИЧЕЗНЕ РОЗКРАДАННЯ.
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18.02.2023 07:45 Ответить
чомля? глибинна корупція це і є сутність ******** України. Якщо якимось дивним чином прибрати корупцію з України - це буде якась інша держава, у якій Зеленського з його КВН-ом точно не буде на посаді президента.
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18.02.2023 08:40 Ответить
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