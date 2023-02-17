Глубинной коррупции в Украине нет, - Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что послевоенное украинское общество не простит коррупцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства сказал во время Мюнхенской конференции безопасности.

Обращаясь к участникам мероприятия, Зеленский выразил убеждение, что в настоящее время глубинной коррупции в Украине нет.

"Эта война многое вымыла. Многие убежали из нашего государства, если говорить откровенно. Многие остались с оккупантами по своей воле. И такой информации очень много. Наше общество послевоенное не простит каких-либо коррупционных шагов и потому я уверен: мы это (коррупцию – ИФ-У) поборем", - заявил он.

Параллельно, по словам президента, в Украине продолжаются реформы, есть антикоррупционная система - одна из самых, как он отметил, мощных в Европе.

"У нас много институций, завершается отбор должностного лица в антикоррупционный орган. И эта система будет на 100% работать. То есть, несмотря на войну, мы работаем. Хотя есть те или другие моменты. К сожалению, люди в мире, а это было во времена всех войн: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Но я уверен, что мы все это поборем, потому что этого всего остается уже не так много", - сказал Зеленский.

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