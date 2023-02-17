Глубинной коррупции в Украине нет, - Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что послевоенное украинское общество не простит коррупцию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства сказал во время Мюнхенской конференции безопасности.
Обращаясь к участникам мероприятия, Зеленский выразил убеждение, что в настоящее время глубинной коррупции в Украине нет.
"Эта война многое вымыла. Многие убежали из нашего государства, если говорить откровенно. Многие остались с оккупантами по своей воле. И такой информации очень много. Наше общество послевоенное не простит каких-либо коррупционных шагов и потому я уверен: мы это (коррупцию – ИФ-У) поборем", - заявил он.
Параллельно, по словам президента, в Украине продолжаются реформы, есть антикоррупционная система - одна из самых, как он отметил, мощных в Европе.
"У нас много институций, завершается отбор должностного лица в антикоррупционный орган. И эта система будет на 100% работать. То есть, несмотря на войну, мы работаем. Хотя есть те или другие моменты. К сожалению, люди в мире, а это было во времена всех войн: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Но я уверен, что мы все это поборем, потому что этого всего остается уже не так много", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Ні це не корупція тому що судді хто? яких контролює Єрмак. Просто ні кому доказувати і слухати в "українських" судах всі ставленики жорскої вертикалі. А є схема розбазарювання країни все починається з високої % ставки - 25% яку не витримає при відсутності девальвації відносно інших валют ні яка економіка. Витрачається мільярди з бюджету не грн, а $, коли при відсутності девальвації в часових лагах з бюджету по облігаціям виплачується 20% по суті в $ - в США виплачують 4,5% , а гривню НБУ підтримують інтервенціями з державних резервів так щей з подвійним курсом де експортери продають , а імпортери і банки скуповюють валюту по фіксованому курсу - 37 - росте імпорт і відємний торговий і валютний баланс в довгостроковій перспективі тому що експортери витрати в середені країни рахуються не по 37 а по 40,5- падає екпорт і вцілому ВВП. Крім того відсутності справжні аукціони на держ. закупівлі і приватизацію а проводять все через "прозоро" коли продавець міг ще продавати , а у його тільки 3 спроби тому яйця для амії блотні фірми по 17, а стратегічні порти які потрібні всій країні тому що нового ні чого не створюєтья приватизують теж "своїми" по ціні 5 поверхового будинку в Київі.
Еще раз, всем вам , друзья, для всеуслышания, бойченко - мэр города ГЕРОЯ МАРИУПОЛЯ - вор , коррупционер , коллаборационист - ставленник ахметова , еще раз - ВОР В ЗАКОНЕ , КОРРУПЦИОНЕР , СДАВШИЙ , НЕ ПОДГОТОВИВШИЙ ГОРОД к ЭВакуации , а самое страшное- ПРЕДАВШИЙ И БЕЖАВШИЙ . вопрос - ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ , ВОЛОДЯ?! О чем ты тут всем нам трешь ?! на линию горсовета МАРИУПОЛЯ я звонил лично - планов эвакуации нет, я жалею " вырезано цензурой" что я не записал официальный ответ.
презираю.
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У Запоріжжі детективи НАБУ викрили посадовців на розкраданні гуманітарної допомоги в промислових масштабах. За пів року було викрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів і 220 вантажних автомобілів.
Про це на своїй Facebook-сторінці https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/pfbid0DaRPQ6qtLonXCzx3FeFuZid89i66vKbUKAD2eZWWNuLwwcqRtD2HFLJLKYeTomAFl повідомив агент НАБУ Євген Шевченко.
"Посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто й область, і продавали її через торговельні мережі "АТБ" і "Сільпо", - ідеться в дописі.
https://prm.ua/pidozry-u-rozkradanni-ukrainoiu-zakhidnykh-ozbroien/ Підозри у розкраданні Україною західних озброєнь: чому вони виникли та що за цим стоїть
До розкрадання гумдопомоги були причетні голова Запорізької ОВА Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, депутат Запорізької облради Віктор Щербина й секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Список злочинців неповний - слідчі дії тривають. Також вивчається ступінь вини й притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб торговельних мереж, залучених у схемі розкрадання і продажу гуманітарної допомоги", - зазначив Шевченко.
P.S.: питання №1 - а хто ж призначив Старуха, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА? Відповідь: Андрій Єрмак - очільник Офісу президента України. Питання №2 - чи згадає про цей факт у своєму вечірньому зверненні президент Зеленський? Відповідь: ні, не згадає. Висновки робіть самі.
Після війни розпочнеться ВЕЛИЧЕЗНЕ РОЗКРАДАННЯ.