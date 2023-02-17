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Новости Война
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ротация (256) мобилизация (2613) Гуменюк (577) повестка (149)

Мобилизационный ресурс требуется для ротации. Энтузиазм у людей падает, - ОК "Південь"

повістка

Украина нуждается в мобилизационном ресурсе, поскольку ряду подразделений на фронте необходима ротация. Одновременно у людей призывного возраста падает уровень энтузиазма.

Об этом руководитель прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк сказала в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть абсолютная потребность (в мобилизационном ресурсе. – Ред.), поскольку все мы сочувствуем и наблюдаем за новостями с фронта, понимаем, что происходит, например, на востоке, что там подразделения действительно находятся долгое время в таких сложных условиях, и они действительно нуждаются в восстановлении", - сказала она.

Читайте: Россияне сегодня могут снова атаковать Украину с воздуха, - ОК "Південь"

Гуменюк объяснила, что мобилизационный ресурс необходим, чтобы вывести бойцов из зоны активных боевых действий, дать им побыть на более спокойной территории и восстановить силы перед возвращением на позиции.

"Пока мы наблюдаем все же падение энтузиазма у этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные", – говорит Гуменюк.

Также смотрите: Мы к этому не подготовлены, отправляют как мясо, – мобилизованные россияне выступают против отправки на передовую. ВИДЕО

Она подчеркнула, что законодательство о мобилизации в Украине опирается на повышенное сознание граждан, на то, что каждый мужчина мобилизационного возраста будет периодически приходить в центр комплектования, обновлять информацию о себе, проживать по месту регистрации и по повестке появляться.

Однако некоторые не проживают по месту регистрации, очень многие избегают этого сознательно, как отметила Гуменюк. Поэтому кроме плана мобилизационного ресурса есть пробелы в законодательстве, как усложняют его выполнение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальными мероприятиями по случаю годовщины войны российские власти начнут новую волну мобилизации, - представитель ГУР МО Юсов
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Топ комментарии
+48
І чого той ентузіазм у людей падає?Злодюги зелені,чи не ви в тому винні?Мародери чортові.
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17.02.2023 15:47
+31
Для вас може тупі.А в кого в сім'ї є чоловіки на війні,ті добре знають,що то таке.Блювати хочеться від брехні наших "керманичів" про повне забезпечення,про багато чого,про що краще не буду писати.І це на фоні мегакрадіжок влади на своїй же армії,на фоні товстих пик квартальських блазнів.Та що тут говорити.Коли кожної секуди серце стискається від страху ,коли нема зв'язку,коли знаєш,шо багато чого нема.І тут оті зелені ненажерливі потвори....То багато ентузіазму це додає?Як думаєте?
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17.02.2023 15:57
+30
так тре гайки закрутити-прийняти ще з десяток дебільниз законів,нє?чим гірше солдату,тим більше бажаючих,нє?спорсмени їздять на змагання,"квартал" катає на гостролі,лисий ордени отримує,на пятнадцять років сажатимуть не командирів,а солдат-і при цьому всьому нема бажаючих!дивно якось...
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17.02.2023 15:53
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Да,і грошима тут не допоможеш.Як показує час вся ця чиновницькодерслужбовна,бюрократичноолігархічна,депутатськобізнесменська публіка керівники й зами і власники і а також члени їх сімей і родин ніяк не хочуть іти в військо.Не готові захищати свої статки і життя рідних, не вважають що їх соціальний статус та набуті матеріальні статки гідні втрати їхнього часу чи здоров"я.Що ж говорити коли навіть воєнкоматівські не хочуть в армію,працюють дуже тяжко а на ротацію ніяк не погоджуються...Одні тільки Зураб і Резо з Одеси тримають планку.
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17.02.2023 16:49 Ответить
Ротація край необхідна,бійці виснажені....
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17.02.2023 17:01 Ответить
Одна из причин - временное отсутствие больших побед. Когда воя армия наступает - и раны заживают быстрее...
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17.02.2023 17:06 Ответить
Цікаво чому це інтузіазм падає???Може ви сволочі собі почнете питання задавати а не людям???За рік ніхріна не зроблено корупціонери гребуть на армії шуфлями,ні одне падло не сидить,жопоблок далі в раді,закон проти військових прийняли,надвбавки військовим обрізали.Гроші на квартал виділили!!!!Це після того має ентузіазм зявитись???ПС.Зрадники в опу навіть не відсторонені...
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17.02.2023 17:06 Ответить
У нас в Одесі на кожному світлофорі, є представник ТЦК, з них можна мінімум бригаду зібрати, вони військові, навички є, і так думаю по всіх областях.
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17.02.2023 17:07 Ответить
Заткните рот этой дуре! Если Запад поймёт, что "энтузиазм упал" - свернут поставки вооружений, зачем им передавать нам свою бронетехнику, если на ней не хотят воевать?
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17.02.2023 17:49 Ответить
То може Заходу було не тягнути, а передавати зброю тоді, коли було кому воювать???
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17.02.2023 17:57 Ответить
В конце этой цепочки "кто кому виноват" всегда будет последний вопрос - вам хочется жить при победившем путлере, когда вас уже некому будет защитить?

Наплевать кацапам, на каком кто языке говорит, не понравится кацапу что-нибудь, или просто напьётся он и будет искать жертву - и всё, завязанные за спиной руки и пуля в затылке, и это ещё не в самом плохом случае, потому что кацапское быдло любит издеваться, пытать, насиловать, при чём не на Западе, а в Украине.
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17.02.2023 18:04 Ответить
Як будуть в нас і далі так використовувати "живу силу", то кацапи все одно прийдуть, бо ми закінчимося раніше.
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17.02.2023 18:20 Ответить
От не вистачає українському генералітету таких спеціалістів! Без них лише Харківську область та Херсон звільнили, а от були б такі спеціалісти - то взагалі б уже кремль взяли!
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17.02.2023 18:38 Ответить
Так. В Гішпанію виїхали.
Чи звідки ви там пишете???
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17.02.2023 18:51 Ответить
Звідти, звідки й ви.
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17.02.2023 18:57 Ответить
З Луцька?
Привіт земляче!!!
Але наразі, я, пишу не з Гішпанії.
Мене , на відміну од вас, через кордон не пропускають ))))
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17.02.2023 19:00 Ответить
Вибачаюсь, не роздивився, що ви не в Гішпанії а в Австрії.
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17.02.2023 19:01 Ответить
Чиновники і депутати дивляться на війну як на ще один привід нажитися, на народ України як на холопів. Замість того щоб покращити умови для солдат, закручують гайки. Нічого мол, стерпите, а не то посадим. Навіщо заохочувати людей службою в армії (покращити умови, забезпечення, оплату), простіше зібрати приватну армію ТЦК і зробити її безкарною. В випадку чогось такого, ТЦК ще і чиновницьку дупу може врятувати.
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17.02.2023 18:01 Ответить
Энтузиазм? Вы, что там, в call of duty играете?
Просто надо донести до людей, что если победят рузьки, то все. Никаких прав, нищета, убийства за инакомыслие, Коленопреклонное положение перед высшей расой на десятилетия.а изменить потом эти вещи захочется, но поздно уже будет.
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17.02.2023 18:03 Ответить
А до мажорів це доводити треба?
Чи прості Василь да Петро з села винні на фронті гинути, а багатії в тилу насолоджуються життям, та ще їх обкрадають.
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17.02.2023 18:10 Ответить
Мажори при любій владі залишаться мажорами.
Нездогадуєшься чому ???????
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17.02.2023 18:25 Ответить
а що з перерахованого вище у нас тепер не так?? може масштаби меньші? але як казав "класик" - це поки що(с)
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17.02.2023 18:56 Ответить
Як би на фронті були батальони мажорів, реально на передку, то і постачання, і амуніція, і бойове використання живої сили було б зовсім інше.
А поки в окопах тільки Петро та Василь з села, то їх нікому не жалко, крім їхніх родин.
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17.02.2023 18:17 Ответить
В методичке так и написано: "Петро та Василь з села"?
Совсем тролли разленились, одно и то же повторяют.
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17.02.2023 18:31 Ответить
Ні. На сільських кладовищах, на табличках на свіжіх хрестах.
І море прапорів.
Жахіття.
Але мажорських могил там немає.
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17.02.2023 18:33 Ответить
А в селах що, багато мажорів, що ти там шукаєш їхні могили?
Їх-то й у містах не так багато, тут не мацква.
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17.02.2023 18:52 Ответить
Вірю, що в Австрії мажорів небагато.
Там біль-менш є срціяльна рівність.
А в НАШИХ містах - мажорів купа, та ще маленька жменька.
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17.02.2023 19:03 Ответить
Тролль, по-перше, мажорів в українських містах не багато (кредитні автомобілі - не показник), а по-друге, ти шукаєш мажорів на сільських кладовищах, а кажеш про мажорів в містах.

Я розумію, що в кацапів логіки нема, але ти ж нібито в Україні знаходишся - мав би навчитись.
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19.02.2023 09:53 Ответить
зробить 200К зарплату та побачите що буде
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17.02.2023 18:24 Ответить
Нічого небуде.
СЦИКУНИ ЯК СИДІЛИ НА ДІВАНАХ, ТАК І ДАЛІ БУДУТЬ ОБСЦИКАТИ СВОЇ БОЙОВІ ДІВАНИ.
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17.02.2023 18:27 Ответить
Леоніде, а ти не сцикун? Мабуть з окопа строчиш дописи?
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17.02.2023 18:34 Ответить
Нє, не з окопа. Маю перепочинок між виїздами на позицію.
Навіть зараз лежу на дівані.
Тільки не на ,,бойовому" і необісцяному.
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17.02.2023 18:49 Ответить
Ага.
Вірю.
А може ти саме той мажорик, який намагається свої статки за рахунок "безпородних" зберегти???
Я тобі так скажу.
Справжні вояки мажорів не виправдовують.
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17.02.2023 18:55 Ответить
На відміну від сцикунів на кшалт тебе LeOnid Tkachenko це моя справжня сторінка у фейсбуці.
Зайди там є коротеньке відєо з колишньої позиції.
Знято саме для кацапів, і таких сцикунів на кшалт тебе
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17.02.2023 19:36 Ответить
на бойовий блокпост в полтавській області???
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17.02.2023 18:57 Ответить
а зніміть ще по 30к, може побільшає бажаючих
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17.02.2023 18:25 Ответить
швидше реагувати на запити військових,
якщо тупити то звичайно ніхто не захоче по тупості ризикувати життям
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17.02.2023 18:30 Ответить
Треба накласти одну на іншу бази даних про сплату ЄСВ та звернувшихся до військоматів. Буде знайдено сотні тисяч ухилянтів з адресами їх підприємств.
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17.02.2023 18:30 Ответить
давай давай так глядишь и до трибунала из 3-х подойдешь тогда вообще мотивация железная будет- либо в окоп либо к стенке ничего ненапоминает ?
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17.02.2023 18:39 Ответить
Саме так.
Облави вже маємо.
Примус , побиття та викрадання людей "особами в камуфляжі".
Каральні закони для вояків.
Що далі?
Справді, так до "розстрільних трійок" дойдемо.
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17.02.2023 19:10 Ответить
А кто тебе донатить будет,идиот,если всех заберут?Роль тыла в войне понимаешь,или патологически тупой?
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18.02.2023 00:55 Ответить
***** мені твої донати, патологічно трусливий щур
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18.02.2023 11:56 Ответить
Сказки не рассказывай,диванный Рембо.Без тыла нет армии,нет снаряги ,нет еще много чего.
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18.02.2023 12:35 Ответить
не єнтузіазму,а мотивації
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17.02.2023 18:32 Ответить
Що цікаво, яка коротка в Українців пам"ять і яка велика надія що ,,,а ось мене пренесе".
Сто + років тому Українці также само казали - НЕ ПІДУ ВОЮВАТИ З БІЛЬШОВИКАМИ ЗА ЦІХ ВІННИЧЕНКІВ, ПЕТЛЮР... і т.д. ХАЙ ДІТИ ОТІХ БАГАТІЇВ І ХТО ТАМ У ВЛАДІ ІДУТЬ ВОЮВАТИ, ХАЙ ОТІ ДЕПУТАТИ З РАДИ ІДУТЬ ВОЮВАТИ, А МОЯ ХАТА СКРАЮ, Я СВИНЮ МАЮ...
Що сталося потім УСІ ЗНАЮТЬ.
Але нинішнім сцикунам то не є уроком на прикладі своїх же дідів.
СЦИКУНИ ХОЧУТЬ ПОВТОРИТИ.
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17.02.2023 18:34 Ответить
Ну то як, "не сцикун", з окопа пишеш?
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17.02.2023 18:35 Ответить
Я вже тобі відповів.
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17.02.2023 18:50 Ответить
Ага! а перед тим ці самі люди втопили Скоропадського (бо багатий і т.д.), розпустили військо ( бо кацапи нормальниє люді) і привели до влади непотріб - винниченків, грушевських, петлюр...
п.с. дорікаючи комусь відсутністю пам"яті, треба лікувати свою амнезію...
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17.02.2023 19:03 Ответить
Тобто ти хочешь сказати що вони дуже хотіли воювати за Україну, але тільки під керівництвом гетьмана Скоропадського ???????
А нема Скоропадського, то й нафіга та Україна ???????

БУДЬ ЛАСКА, ВИДИХНИ, ПОКУРИ, ВИПИЙ КАВИ АБО ЧАЮ, ТА ПОДУМАЙ ЩО ТИ СКАЗАВ.
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17.02.2023 19:27 Ответить
Питання чому після звільнення Києва у людей забрали зброю????Вони конституційно виконували свої обовязки,І нічого страшного не сталось правда???Наступне питання чому люди записуються у штурмові бригади мвс а не йдуть в тцк???Ну шось значить не так...в тих тцк і у війську.Може закон для військовослужбовців так вплинув,не думали про це???Може корупція в мо??А може банально хамське ставлення до людей??Ви коли говорите про дивани,ви трошки думайте що до цього призводить і хто до цього призводить,і кому вигідно так країну гойдати,а потім будете розказувати про сцикунів.Бо знаєте наші чинуші рахують гроші,а звичайні люди свої життя.І тут треба знайти рівновагу,бо інакше ми скотимось в громадянську війну..І заєте коли нам президент заявляє, що війна вже майже всю корупцію викорінила,то інтузіазм падає ще нижче.Брехня вбиває,вона рік тому вбивала і далі те ж саме..
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18.02.2023 00:33 Ответить
Здравый коммент.Будет выбор,отдам предпочтение МВД,а не армии.
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18.02.2023 00:57 Ответить
Про який ентузіазм може йти мова, коли з одного боку показують неймовірний героїзм українських героїв, а з другого сяючи рила бандитського кодла на пляжах Туреччини, Тайланду та у Монакко. Поки найкращі діти України боронять нас, покидьки купляють елітні авто, сидять по кабаках і деребанять Україну.
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17.02.2023 18:51 Ответить
Як би тільки на закордонних пляжах.
Міста переповнені дорогущими автівками з ситими рилами за кермом.
Але їх облави та повістки не стосуються.
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17.02.2023 18:57 Ответить
І смішно і сумно бачити, як на блокпостах пинять суто недорогі автівки...
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17.02.2023 19:14 Ответить
говорите, сцуки, энтузиазм падает... а как с законом, который к сожалению. поддержал Залужный по поводу подчинения даже идиотским приказам, а как со снятием 100 тысяч, а как... желаю одного - Вооруженные силы должны руководить страной, а не уклонисты, агенты кацапов и прочая шелупонь...
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17.02.2023 19:29 Ответить
Йди до нас в ЗСУ.
БУДЕМА РАЗОМ ,,руководить страной".
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17.02.2023 19:44 Ответить
А ты что там делаешь?Бормотуху на позициях лакаешь с аватарами?
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18.02.2023 00:58 Ответить
ОП з МО все зробили, щоб вбити ентузіазм. Старались аж до всрачки перед всім світом. Падлюки
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17.02.2023 20:22 Ответить
Пока одни воюют другие милиарды по карманам расовывают и расказывают о патриотизме а показуха с обысками не кого еще не посадили.
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17.02.2023 23:54 Ответить
Срач великолепный в комментах. Не иду, потому что нет денег покупать всё за свой счёт. А "бомжом" ходить на передовой себе дороже. ( Есть примеры). Знакомого заставили всё покупать за свой счёт ,даже ремень к автомату. Собирали деньги ему со всей родни. Мотивации для службы - 0!!!
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18.02.2023 09:39 Ответить
Нема дураков отдавать жизнь за Клоуна по жизни,пусть соберут депутатов Зеленскому маршальский жезл одеть всех в черную форму и в атаку
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18.02.2023 11:08 Ответить
От падлюки. 20 тисяч у сраці десь, вдома чоловік більше заробляв, але звільнили в перший день!!! Їсть лише кашу з гіркою кількою в томаті та делікатес капуста раз на тиждень. Яйце ще, рідко. М'яса нема. Там тікають або лісом або "на больнічку". В часті нема нічого, ні навчання, ні подушки, ні душу, ні туалету. Люди не можуть ліки дітям на ту 20 купити, а ще треба собі їжу купляти, воду та таке інше! Реально падлюки. Ресурс млять...
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18.02.2023 11:32 Ответить
Нажаль правда. Подушку треба свою, душ треба самому робити, воду або на багатті або накрайняк на сухому спирті, який теж за свої гроші. Так було і так є. Не у всіх руки ростуть із правильного місця, щоб облаштувать собі трохи комфорту, наприклад офісний планктон або айті і інші непристосовані, без допомоги товаришів не виживуть. Та допомога навзаєм є. Тож незрозуміло, чому ваш чоловік не попросив допомогти облаштувати похідний душ, а ви не передали йому навіть подушку.
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19.02.2023 07:36 Ответить
Открыть для вас тайну за семью печатями ,мы все и так уже полность утратили свою самостоятельность и независимость.
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18.02.2023 14:34 Ответить
Только вместе с сынами данилова.... Все свободны!
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18.02.2023 14:51 Ответить
Где дети данилова? Какой дебил согласен умереть за зеленского? Его баба тратит милионы на шопинг,а мы по копейке собираем для пацанов на тепловизор. Очнитесь дебилы!!!@!!
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18.02.2023 21:11 Ответить
Не дописали ... энтузиазм у людей падает быть убитыми за оффшоры зе и всей его команды вместе с олигархами.
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18.02.2023 21:29 Ответить
ТЦК ( крис з військоматів) на фронт, а хлопців на їх місце, і ротація пройде, і ці п**ори військоматовські зрозуміють за що їм гроші платять!
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19.02.2023 17:31 Ответить
И что, даже яйца по 17 грн. за кг. не могут поднять энтузиазизм?
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19.02.2023 20:32 Ответить
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