Мобилизационный ресурс требуется для ротации. Энтузиазм у людей падает, - ОК "Південь"
Украина нуждается в мобилизационном ресурсе, поскольку ряду подразделений на фронте необходима ротация. Одновременно у людей призывного возраста падает уровень энтузиазма.
Об этом руководитель прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк сказала в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть абсолютная потребность (в мобилизационном ресурсе. – Ред.), поскольку все мы сочувствуем и наблюдаем за новостями с фронта, понимаем, что происходит, например, на востоке, что там подразделения действительно находятся долгое время в таких сложных условиях, и они действительно нуждаются в восстановлении", - сказала она.
Гуменюк объяснила, что мобилизационный ресурс необходим, чтобы вывести бойцов из зоны активных боевых действий, дать им побыть на более спокойной территории и восстановить силы перед возвращением на позиции.
"Пока мы наблюдаем все же падение энтузиазма у этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные", – говорит Гуменюк.
Она подчеркнула, что законодательство о мобилизации в Украине опирается на повышенное сознание граждан, на то, что каждый мужчина мобилизационного возраста будет периодически приходить в центр комплектования, обновлять информацию о себе, проживать по месту регистрации и по повестке появляться.
Однако некоторые не проживают по месту регистрации, очень многие избегают этого сознательно, как отметила Гуменюк. Поэтому кроме плана мобилизационного ресурса есть пробелы в законодательстве, как усложняют его выполнение.
Пожалуйста, подождите...
Наплевать кацапам, на каком кто языке говорит, не понравится кацапу что-нибудь, или просто напьётся он и будет искать жертву - и всё, завязанные за спиной руки и пуля в затылке, и это ещё не в самом плохом случае, потому что кацапское быдло любит издеваться, пытать, насиловать, при чём не на Западе, а в Украине.
Чи звідки ви там пишете???
Привіт земляче!!!
Але наразі, я, пишу не з Гішпанії.
Мене , на відміну од вас, через кордон не пропускають ))))
Просто надо донести до людей, что если победят рузьки, то все. Никаких прав, нищета, убийства за инакомыслие, Коленопреклонное положение перед высшей расой на десятилетия.а изменить потом эти вещи захочется, но поздно уже будет.
Чи прості Василь да Петро з села винні на фронті гинути, а багатії в тилу насолоджуються життям, та ще їх обкрадають.
Нездогадуєшься чому ???????
А поки в окопах тільки Петро та Василь з села, то їх нікому не жалко, крім їхніх родин.
Совсем тролли разленились, одно и то же повторяют.
І море прапорів.
Жахіття.
Але мажорських могил там немає.
Їх-то й у містах не так багато, тут не мацква.
Там біль-менш є срціяльна рівність.
А в НАШИХ містах - мажорів купа, та ще маленька жменька.
Я розумію, що в кацапів логіки нема, але ти ж нібито в Україні знаходишся - мав би навчитись.
СЦИКУНИ ЯК СИДІЛИ НА ДІВАНАХ, ТАК І ДАЛІ БУДУТЬ ОБСЦИКАТИ СВОЇ БОЙОВІ ДІВАНИ.
Навіть зараз лежу на дівані.
Тільки не на ,,бойовому" і необісцяному.
Вірю.
А може ти саме той мажорик, який намагається свої статки за рахунок "безпородних" зберегти???
Я тобі так скажу.
Справжні вояки мажорів не виправдовують.
Зайди там є коротеньке відєо з колишньої позиції.
Знято саме для кацапів, і таких сцикунів на кшалт тебе
якщо тупити то звичайно ніхто не захоче по тупості ризикувати життям
Облави вже маємо.
Примус , побиття та викрадання людей "особами в камуфляжі".
Каральні закони для вояків.
Що далі?
Справді, так до "розстрільних трійок" дойдемо.
Сто + років тому Українці также само казали - НЕ ПІДУ ВОЮВАТИ З БІЛЬШОВИКАМИ ЗА ЦІХ ВІННИЧЕНКІВ, ПЕТЛЮР... і т.д. ХАЙ ДІТИ ОТІХ БАГАТІЇВ І ХТО ТАМ У ВЛАДІ ІДУТЬ ВОЮВАТИ, ХАЙ ОТІ ДЕПУТАТИ З РАДИ ІДУТЬ ВОЮВАТИ, А МОЯ ХАТА СКРАЮ, Я СВИНЮ МАЮ...
Що сталося потім УСІ ЗНАЮТЬ.
Але нинішнім сцикунам то не є уроком на прикладі своїх же дідів.
СЦИКУНИ ХОЧУТЬ ПОВТОРИТИ.
п.с. дорікаючи комусь відсутністю пам"яті, треба лікувати свою амнезію...
А нема Скоропадського, то й нафіга та Україна ???????
БУДЬ ЛАСКА, ВИДИХНИ, ПОКУРИ, ВИПИЙ КАВИ АБО ЧАЮ, ТА ПОДУМАЙ ЩО ТИ СКАЗАВ.
Міста переповнені дорогущими автівками з ситими рилами за кермом.
Але їх облави та повістки не стосуються.
БУДЕМА РАЗОМ ,,руководить страной".