Мобілізаційний ресурс потрібен для ротації. Ентузіазм у людей падає, - ОК "Південь"
Україна потребує мобілізаційного ресурсу, оскільки ряду підрозділів на фронті необхідна ротація. Одночасно у людей призовного віку падає рівень ентузіазму.
Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є абсолютна потреба (у мобілізаційному ресурсі. - Ред.), оскільки всі ми співчуваємо і спостерігаємо за новинами з фронту, розуміємо, що коїться, наприклад, на сході, що там підрозділи дійсно перебувають довготривалий час в таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення", - сказала вона.
Гуменюк пояснила, що мобілізаційний ресурс необхідний, щоб вивести бійців із зони активних бойових дій, дати їм побути на більш спокійній території та відновити сили перед поверненням на позиції.
"Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані", - каже Гуменюк.
Вона підкреслила, що законодавство про мобілізацію в Україні спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що кожен чоловік мобілізаційного віку буде періодично приходити в центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації і за повісткою з’являтися.
Однак дехто не проживає за місцем реєстрації, дуже багато людей уникають цього свідомо, як зазначила Гуменюк. Тому, крім плану мобілізаційного ресурсу, є прогалини у законодавстві, як ускладнюють його виконання.
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Наплевать кацапам, на каком кто языке говорит, не понравится кацапу что-нибудь, или просто напьётся он и будет искать жертву - и всё, завязанные за спиной руки и пуля в затылке, и это ещё не в самом плохом случае, потому что кацапское быдло любит издеваться, пытать, насиловать, при чём не на Западе, а в Украине.
Чи звідки ви там пишете???
Привіт земляче!!!
Але наразі, я, пишу не з Гішпанії.
Мене , на відміну од вас, через кордон не пропускають ))))
Просто надо донести до людей, что если победят рузьки, то все. Никаких прав, нищета, убийства за инакомыслие, Коленопреклонное положение перед высшей расой на десятилетия.а изменить потом эти вещи захочется, но поздно уже будет.
Чи прості Василь да Петро з села винні на фронті гинути, а багатії в тилу насолоджуються життям, та ще їх обкрадають.
Нездогадуєшься чому ???????
А поки в окопах тільки Петро та Василь з села, то їх нікому не жалко, крім їхніх родин.
Совсем тролли разленились, одно и то же повторяют.
І море прапорів.
Жахіття.
Але мажорських могил там немає.
Їх-то й у містах не так багато, тут не мацква.
Там біль-менш є срціяльна рівність.
А в НАШИХ містах - мажорів купа, та ще маленька жменька.
Я розумію, що в кацапів логіки нема, але ти ж нібито в Україні знаходишся - мав би навчитись.
СЦИКУНИ ЯК СИДІЛИ НА ДІВАНАХ, ТАК І ДАЛІ БУДУТЬ ОБСЦИКАТИ СВОЇ БОЙОВІ ДІВАНИ.
Навіть зараз лежу на дівані.
Тільки не на ,,бойовому" і необісцяному.
Вірю.
А може ти саме той мажорик, який намагається свої статки за рахунок "безпородних" зберегти???
Я тобі так скажу.
Справжні вояки мажорів не виправдовують.
Зайди там є коротеньке відєо з колишньої позиції.
Знято саме для кацапів, і таких сцикунів на кшалт тебе
якщо тупити то звичайно ніхто не захоче по тупості ризикувати життям
Облави вже маємо.
Примус , побиття та викрадання людей "особами в камуфляжі".
Каральні закони для вояків.
Що далі?
Справді, так до "розстрільних трійок" дойдемо.
Сто + років тому Українці также само казали - НЕ ПІДУ ВОЮВАТИ З БІЛЬШОВИКАМИ ЗА ЦІХ ВІННИЧЕНКІВ, ПЕТЛЮР... і т.д. ХАЙ ДІТИ ОТІХ БАГАТІЇВ І ХТО ТАМ У ВЛАДІ ІДУТЬ ВОЮВАТИ, ХАЙ ОТІ ДЕПУТАТИ З РАДИ ІДУТЬ ВОЮВАТИ, А МОЯ ХАТА СКРАЮ, Я СВИНЮ МАЮ...
Що сталося потім УСІ ЗНАЮТЬ.
Але нинішнім сцикунам то не є уроком на прикладі своїх же дідів.
СЦИКУНИ ХОЧУТЬ ПОВТОРИТИ.
п.с. дорікаючи комусь відсутністю пам"яті, треба лікувати свою амнезію...
А нема Скоропадського, то й нафіга та Україна ???????
БУДЬ ЛАСКА, ВИДИХНИ, ПОКУРИ, ВИПИЙ КАВИ АБО ЧАЮ, ТА ПОДУМАЙ ЩО ТИ СКАЗАВ.
Міста переповнені дорогущими автівками з ситими рилами за кермом.
Але їх облави та повістки не стосуються.
БУДЕМА РАЗОМ ,,руководить страной".