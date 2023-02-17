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Новини Війна
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Мобілізаційний ресурс потрібен для ротації. Ентузіазм у людей падає, - ОК "Південь"

повістка

Україна потребує мобілізаційного ресурсу, оскільки ряду підрозділів на фронті необхідна ротація. Одночасно у людей призовного віку падає рівень ентузіазму.

Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є абсолютна потреба (у мобілізаційному ресурсі. - Ред.), оскільки всі ми співчуваємо і спостерігаємо за новинами з фронту, розуміємо, що коїться, наприклад, на сході, що там підрозділи дійсно перебувають довготривалий час в таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення", - сказала вона.

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Гуменюк пояснила, що мобілізаційний ресурс необхідний, щоб вивести бійців із зони активних бойових дій, дати їм побути на більш спокійній території та відновити сили перед поверненням на позиції.

"Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані", - каже Гуменюк.

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Вона підкреслила, що законодавство про мобілізацію в Україні спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що кожен чоловік мобілізаційного віку буде періодично приходити в центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації і за повісткою з’являтися.

Однак дехто не проживає за місцем реєстрації, дуже багато людей уникають цього свідомо, як зазначила Гуменюк. Тому, крім плану мобілізаційного ресурсу, є прогалини у законодавстві, як ускладнюють його виконання.

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Автор: 

ротація (79) мобілізація (3068) Гуменюк Наталія (804) повістка (182)


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Топ коментарі
+48
І чого той ентузіазм у людей падає?Злодюги зелені,чи не ви в тому винні?Мародери чортові.
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17.02.2023 15:47
+31
Для вас може тупі.А в кого в сім'ї є чоловіки на війні,ті добре знають,що то таке.Блювати хочеться від брехні наших "керманичів" про повне забезпечення,про багато чого,про що краще не буду писати.І це на фоні мегакрадіжок влади на своїй же армії,на фоні товстих пик квартальських блазнів.Та що тут говорити.Коли кожної секуди серце стискається від страху ,коли нема зв'язку,коли знаєш,шо багато чого нема.І тут оті зелені ненажерливі потвори....То багато ентузіазму це додає?Як думаєте?
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17.02.2023 15:57
+30
так тре гайки закрутити-прийняти ще з десяток дебільниз законів,нє?чим гірше солдату,тим більше бажаючих,нє?спорсмени їздять на змагання,"квартал" катає на гостролі,лисий ордени отримує,на пятнадцять років сажатимуть не командирів,а солдат-і при цьому всьому нема бажаючих!дивно якось...
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17.02.2023 15:53
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Да,і грошима тут не допоможеш.Як показує час вся ця чиновницькодерслужбовна,бюрократичноолігархічна,депутатськобізнесменська публіка керівники й зами і власники і а також члени їх сімей і родин ніяк не хочуть іти в військо.Не готові захищати свої статки і життя рідних, не вважають що їх соціальний статус та набуті матеріальні статки гідні втрати їхнього часу чи здоров"я.Що ж говорити коли навіть воєнкоматівські не хочуть в армію,працюють дуже тяжко а на ротацію ніяк не погоджуються...Одні тільки Зураб і Резо з Одеси тримають планку.
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17.02.2023 16:49 Відповісти
Ротація край необхідна,бійці виснажені....
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17.02.2023 17:01 Відповісти
Одна из причин - временное отсутствие больших побед. Когда воя армия наступает - и раны заживают быстрее...
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17.02.2023 17:06 Відповісти
Цікаво чому це інтузіазм падає???Може ви сволочі собі почнете питання задавати а не людям???За рік ніхріна не зроблено корупціонери гребуть на армії шуфлями,ні одне падло не сидить,жопоблок далі в раді,закон проти військових прийняли,надвбавки військовим обрізали.Гроші на квартал виділили!!!!Це після того має ентузіазм зявитись???ПС.Зрадники в опу навіть не відсторонені...
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17.02.2023 17:06 Відповісти
У нас в Одесі на кожному світлофорі, є представник ТЦК, з них можна мінімум бригаду зібрати, вони військові, навички є, і так думаю по всіх областях.
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17.02.2023 17:07 Відповісти
Заткните рот этой дуре! Если Запад поймёт, что "энтузиазм упал" - свернут поставки вооружений, зачем им передавать нам свою бронетехнику, если на ней не хотят воевать?
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17.02.2023 17:49 Відповісти
То може Заходу було не тягнути, а передавати зброю тоді, коли було кому воювать???
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17.02.2023 17:57 Відповісти
В конце этой цепочки "кто кому виноват" всегда будет последний вопрос - вам хочется жить при победившем путлере, когда вас уже некому будет защитить?

Наплевать кацапам, на каком кто языке говорит, не понравится кацапу что-нибудь, или просто напьётся он и будет искать жертву - и всё, завязанные за спиной руки и пуля в затылке, и это ещё не в самом плохом случае, потому что кацапское быдло любит издеваться, пытать, насиловать, при чём не на Западе, а в Украине.
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17.02.2023 18:04 Відповісти
Як будуть в нас і далі так використовувати "живу силу", то кацапи все одно прийдуть, бо ми закінчимося раніше.
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17.02.2023 18:20 Відповісти
От не вистачає українському генералітету таких спеціалістів! Без них лише Харківську область та Херсон звільнили, а от були б такі спеціалісти - то взагалі б уже кремль взяли!
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17.02.2023 18:38 Відповісти
Так. В Гішпанію виїхали.
Чи звідки ви там пишете???
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17.02.2023 18:51 Відповісти
Звідти, звідки й ви.
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17.02.2023 18:57 Відповісти
З Луцька?
Привіт земляче!!!
Але наразі, я, пишу не з Гішпанії.
Мене , на відміну од вас, через кордон не пропускають ))))
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17.02.2023 19:00 Відповісти
Вибачаюсь, не роздивився, що ви не в Гішпанії а в Австрії.
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17.02.2023 19:01 Відповісти
Чиновники і депутати дивляться на війну як на ще один привід нажитися, на народ України як на холопів. Замість того щоб покращити умови для солдат, закручують гайки. Нічого мол, стерпите, а не то посадим. Навіщо заохочувати людей службою в армії (покращити умови, забезпечення, оплату), простіше зібрати приватну армію ТЦК і зробити її безкарною. В випадку чогось такого, ТЦК ще і чиновницьку дупу може врятувати.
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17.02.2023 18:01 Відповісти
Энтузиазм? Вы, что там, в call of duty играете?
Просто надо донести до людей, что если победят рузьки, то все. Никаких прав, нищета, убийства за инакомыслие, Коленопреклонное положение перед высшей расой на десятилетия.а изменить потом эти вещи захочется, но поздно уже будет.
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17.02.2023 18:03 Відповісти
А до мажорів це доводити треба?
Чи прості Василь да Петро з села винні на фронті гинути, а багатії в тилу насолоджуються життям, та ще їх обкрадають.
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17.02.2023 18:10 Відповісти
Мажори при любій владі залишаться мажорами.
Нездогадуєшься чому ???????
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17.02.2023 18:25 Відповісти
а що з перерахованого вище у нас тепер не так?? може масштаби меньші? але як казав "класик" - це поки що(с)
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17.02.2023 18:56 Відповісти
Як би на фронті були батальони мажорів, реально на передку, то і постачання, і амуніція, і бойове використання живої сили було б зовсім інше.
А поки в окопах тільки Петро та Василь з села, то їх нікому не жалко, крім їхніх родин.
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17.02.2023 18:17 Відповісти
В методичке так и написано: "Петро та Василь з села"?
Совсем тролли разленились, одно и то же повторяют.
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17.02.2023 18:31 Відповісти
Ні. На сільських кладовищах, на табличках на свіжіх хрестах.
І море прапорів.
Жахіття.
Але мажорських могил там немає.
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17.02.2023 18:33 Відповісти
А в селах що, багато мажорів, що ти там шукаєш їхні могили?
Їх-то й у містах не так багато, тут не мацква.
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17.02.2023 18:52 Відповісти
Вірю, що в Австрії мажорів небагато.
Там біль-менш є срціяльна рівність.
А в НАШИХ містах - мажорів купа, та ще маленька жменька.
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17.02.2023 19:03 Відповісти
Тролль, по-перше, мажорів в українських містах не багато (кредитні автомобілі - не показник), а по-друге, ти шукаєш мажорів на сільських кладовищах, а кажеш про мажорів в містах.

Я розумію, що в кацапів логіки нема, але ти ж нібито в Україні знаходишся - мав би навчитись.
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19.02.2023 09:53 Відповісти
зробить 200К зарплату та побачите що буде
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17.02.2023 18:24 Відповісти
Нічого небуде.
СЦИКУНИ ЯК СИДІЛИ НА ДІВАНАХ, ТАК І ДАЛІ БУДУТЬ ОБСЦИКАТИ СВОЇ БОЙОВІ ДІВАНИ.
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17.02.2023 18:27 Відповісти
Леоніде, а ти не сцикун? Мабуть з окопа строчиш дописи?
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17.02.2023 18:34 Відповісти
Нє, не з окопа. Маю перепочинок між виїздами на позицію.
Навіть зараз лежу на дівані.
Тільки не на ,,бойовому" і необісцяному.
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17.02.2023 18:49 Відповісти
Ага.
Вірю.
А може ти саме той мажорик, який намагається свої статки за рахунок "безпородних" зберегти???
Я тобі так скажу.
Справжні вояки мажорів не виправдовують.
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17.02.2023 18:55 Відповісти
На відміну від сцикунів на кшалт тебе LeOnid Tkachenko це моя справжня сторінка у фейсбуці.
Зайди там є коротеньке відєо з колишньої позиції.
Знято саме для кацапів, і таких сцикунів на кшалт тебе
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17.02.2023 19:36 Відповісти
на бойовий блокпост в полтавській області???
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17.02.2023 18:57 Відповісти
а зніміть ще по 30к, може побільшає бажаючих
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17.02.2023 18:25 Відповісти
швидше реагувати на запити військових,
якщо тупити то звичайно ніхто не захоче по тупості ризикувати життям
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17.02.2023 18:30 Відповісти
Треба накласти одну на іншу бази даних про сплату ЄСВ та звернувшихся до військоматів. Буде знайдено сотні тисяч ухилянтів з адресами їх підприємств.
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17.02.2023 18:30 Відповісти
давай давай так глядишь и до трибунала из 3-х подойдешь тогда вообще мотивация железная будет- либо в окоп либо к стенке ничего ненапоминает ?
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17.02.2023 18:39 Відповісти
Саме так.
Облави вже маємо.
Примус , побиття та викрадання людей "особами в камуфляжі".
Каральні закони для вояків.
Що далі?
Справді, так до "розстрільних трійок" дойдемо.
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17.02.2023 19:10 Відповісти
А кто тебе донатить будет,идиот,если всех заберут?Роль тыла в войне понимаешь,или патологически тупой?
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18.02.2023 00:55 Відповісти
***** мені твої донати, патологічно трусливий щур
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18.02.2023 11:56 Відповісти
Сказки не рассказывай,диванный Рембо.Без тыла нет армии,нет снаряги ,нет еще много чего.
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18.02.2023 12:35 Відповісти
не єнтузіазму,а мотивації
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17.02.2023 18:32 Відповісти
Що цікаво, яка коротка в Українців пам"ять і яка велика надія що ,,,а ось мене пренесе".
Сто + років тому Українці также само казали - НЕ ПІДУ ВОЮВАТИ З БІЛЬШОВИКАМИ ЗА ЦІХ ВІННИЧЕНКІВ, ПЕТЛЮР... і т.д. ХАЙ ДІТИ ОТІХ БАГАТІЇВ І ХТО ТАМ У ВЛАДІ ІДУТЬ ВОЮВАТИ, ХАЙ ОТІ ДЕПУТАТИ З РАДИ ІДУТЬ ВОЮВАТИ, А МОЯ ХАТА СКРАЮ, Я СВИНЮ МАЮ...
Що сталося потім УСІ ЗНАЮТЬ.
Але нинішнім сцикунам то не є уроком на прикладі своїх же дідів.
СЦИКУНИ ХОЧУТЬ ПОВТОРИТИ.
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17.02.2023 18:34 Відповісти
Ну то як, "не сцикун", з окопа пишеш?
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17.02.2023 18:35 Відповісти
Я вже тобі відповів.
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17.02.2023 18:50 Відповісти
Ага! а перед тим ці самі люди втопили Скоропадського (бо багатий і т.д.), розпустили військо ( бо кацапи нормальниє люді) і привели до влади непотріб - винниченків, грушевських, петлюр...
п.с. дорікаючи комусь відсутністю пам"яті, треба лікувати свою амнезію...
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17.02.2023 19:03 Відповісти
Тобто ти хочешь сказати що вони дуже хотіли воювати за Україну, але тільки під керівництвом гетьмана Скоропадського ???????
А нема Скоропадського, то й нафіга та Україна ???????

БУДЬ ЛАСКА, ВИДИХНИ, ПОКУРИ, ВИПИЙ КАВИ АБО ЧАЮ, ТА ПОДУМАЙ ЩО ТИ СКАЗАВ.
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17.02.2023 19:27 Відповісти
Питання чому після звільнення Києва у людей забрали зброю????Вони конституційно виконували свої обовязки,І нічого страшного не сталось правда???Наступне питання чому люди записуються у штурмові бригади мвс а не йдуть в тцк???Ну шось значить не так...в тих тцк і у війську.Може закон для військовослужбовців так вплинув,не думали про це???Може корупція в мо??А може банально хамське ставлення до людей??Ви коли говорите про дивани,ви трошки думайте що до цього призводить і хто до цього призводить,і кому вигідно так країну гойдати,а потім будете розказувати про сцикунів.Бо знаєте наші чинуші рахують гроші,а звичайні люди свої життя.І тут треба знайти рівновагу,бо інакше ми скотимось в громадянську війну..І заєте коли нам президент заявляє, що війна вже майже всю корупцію викорінила,то інтузіазм падає ще нижче.Брехня вбиває,вона рік тому вбивала і далі те ж саме..
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18.02.2023 00:33 Відповісти
Здравый коммент.Будет выбор,отдам предпочтение МВД,а не армии.
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18.02.2023 00:57 Відповісти
Про який ентузіазм може йти мова, коли з одного боку показують неймовірний героїзм українських героїв, а з другого сяючи рила бандитського кодла на пляжах Туреччини, Тайланду та у Монакко. Поки найкращі діти України боронять нас, покидьки купляють елітні авто, сидять по кабаках і деребанять Україну.
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17.02.2023 18:51 Відповісти
Як би тільки на закордонних пляжах.
Міста переповнені дорогущими автівками з ситими рилами за кермом.
Але їх облави та повістки не стосуються.
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17.02.2023 18:57 Відповісти
І смішно і сумно бачити, як на блокпостах пинять суто недорогі автівки...
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17.02.2023 19:14 Відповісти
говорите, сцуки, энтузиазм падает... а как с законом, который к сожалению. поддержал Залужный по поводу подчинения даже идиотским приказам, а как со снятием 100 тысяч, а как... желаю одного - Вооруженные силы должны руководить страной, а не уклонисты, агенты кацапов и прочая шелупонь...
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17.02.2023 19:29 Відповісти
Йди до нас в ЗСУ.
БУДЕМА РАЗОМ ,,руководить страной".
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17.02.2023 19:44 Відповісти
А ты что там делаешь?Бормотуху на позициях лакаешь с аватарами?
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18.02.2023 00:58 Відповісти
ОП з МО все зробили, щоб вбити ентузіазм. Старались аж до всрачки перед всім світом. Падлюки
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17.02.2023 20:22 Відповісти
Пока одни воюют другие милиарды по карманам расовывают и расказывают о патриотизме а показуха с обысками не кого еще не посадили.
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17.02.2023 23:54 Відповісти
Срач великолепный в комментах. Не иду, потому что нет денег покупать всё за свой счёт. А "бомжом" ходить на передовой себе дороже. ( Есть примеры). Знакомого заставили всё покупать за свой счёт ,даже ремень к автомату. Собирали деньги ему со всей родни. Мотивации для службы - 0!!!
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18.02.2023 09:39 Відповісти
Нема дураков отдавать жизнь за Клоуна по жизни,пусть соберут депутатов Зеленскому маршальский жезл одеть всех в черную форму и в атаку
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18.02.2023 11:08 Відповісти
От падлюки. 20 тисяч у сраці десь, вдома чоловік більше заробляв, але звільнили в перший день!!! Їсть лише кашу з гіркою кількою в томаті та делікатес капуста раз на тиждень. Яйце ще, рідко. М'яса нема. Там тікають або лісом або "на больнічку". В часті нема нічого, ні навчання, ні подушки, ні душу, ні туалету. Люди не можуть ліки дітям на ту 20 купити, а ще треба собі їжу купляти, воду та таке інше! Реально падлюки. Ресурс млять...
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18.02.2023 11:32 Відповісти
Нажаль правда. Подушку треба свою, душ треба самому робити, воду або на багатті або накрайняк на сухому спирті, який теж за свої гроші. Так було і так є. Не у всіх руки ростуть із правильного місця, щоб облаштувать собі трохи комфорту, наприклад офісний планктон або айті і інші непристосовані, без допомоги товаришів не виживуть. Та допомога навзаєм є. Тож незрозуміло, чому ваш чоловік не попросив допомогти облаштувати похідний душ, а ви не передали йому навіть подушку.
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19.02.2023 07:36 Відповісти
Открыть для вас тайну за семью печатями ,мы все и так уже полность утратили свою самостоятельность и независимость.
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18.02.2023 14:34 Відповісти
Только вместе с сынами данилова.... Все свободны!
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18.02.2023 14:51 Відповісти
Где дети данилова? Какой дебил согласен умереть за зеленского? Его баба тратит милионы на шопинг,а мы по копейке собираем для пацанов на тепловизор. Очнитесь дебилы!!!@!!
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18.02.2023 21:11 Відповісти
Не дописали ... энтузиазм у людей падает быть убитыми за оффшоры зе и всей его команды вместе с олигархами.
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18.02.2023 21:29 Відповісти
ТЦК ( крис з військоматів) на фронт, а хлопців на їх місце, і ротація пройде, і ці п**ори військоматовські зрозуміють за що їм гроші платять!
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19.02.2023 17:31 Відповісти
И что, даже яйца по 17 грн. за кг. не могут поднять энтузиазизм?
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19.02.2023 20:32 Відповісти
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