Мобілізаційний ресурс потрібен для ротації. Ентузіазм у людей падає, - ОК "Південь"

Україна потребує мобілізаційного ресурсу, оскільки ряду підрозділів на фронті необхідна ротація. Одночасно у людей призовного віку падає рівень ентузіазму.

Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є абсолютна потреба (у мобілізаційному ресурсі. - Ред.), оскільки всі ми співчуваємо і спостерігаємо за новинами з фронту, розуміємо, що коїться, наприклад, на сході, що там підрозділи дійсно перебувають довготривалий час в таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення", - сказала вона.

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Гуменюк пояснила, що мобілізаційний ресурс необхідний, щоб вивести бійців із зони активних бойових дій, дати їм побути на більш спокійній території та відновити сили перед поверненням на позиції.

"Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані", - каже Гуменюк.

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Вона підкреслила, що законодавство про мобілізацію в Україні спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що кожен чоловік мобілізаційного віку буде періодично приходити в центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації і за повісткою з’являтися.

Однак дехто не проживає за місцем реєстрації, дуже багато людей уникають цього свідомо, як зазначила Гуменюк. Тому, крім плану мобілізаційного ресурсу, є прогалини у законодавстві, як ускладнюють його виконання.

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