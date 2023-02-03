Вручати повістки можуть і на вулиці, і в магазинах: не всі сидять вдома та чекають, - полковник Калугін

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству. Такі методи пов’язані з тим, що військовозобов’язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати в іншому.

Про це на брифінгу заявив начальник Печерського територіального центру комплектування та соцпідтримки полковник Сергій Калугін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Журналістка запитала Калугіна, наскільки законним є вручення повісток у магазинах, громадському транспорті та інших місцях поза місцем реєстрації.

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"Можу сказати, що це не заборонено - вручати повістки [у громадських місцях]. Чесно скажу: як приклад, не всі військовозобов'язані сидять удома і чекають під дверима, коли до них хтось прийде та вручить їм повістку", - сказав Калугін.

Він нагадав про ст. 65 Конституції, в якій йдеться, що захист держави та територіальної цілісності є почесним обов'язком кожного громадянина України, тому, як він вважає, всі військовозобов'язані сьогодні вже мали самі з'явитися до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, надати свої дані, пройти медкомісію та розпочати проходити службу у лавах ЗСУ у разі придатності.

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Він ще раз наголосив, що закон України не забороняє видавати повістки у громадських місцях - не всі сидять удома і не всі дотримуються правил військового обліку. Людина може бути зареєстрована в одному місці, а жити в іншому, наголосив полковник.

"Я не вважаю, що вручення повісток - це метод покарання", - додав він.