Вручати повістки можуть і на вулиці, і в магазинах: не всі сидять вдома та чекають, - полковник Калугін
Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству. Такі методи пов’язані з тим, що військовозобов’язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати в іншому.
Про це на брифінгу заявив начальник Печерського територіального центру комплектування та соцпідтримки полковник Сергій Калугін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Журналістка запитала Калугіна, наскільки законним є вручення повісток у магазинах, громадському транспорті та інших місцях поза місцем реєстрації.
"Можу сказати, що це не заборонено - вручати повістки [у громадських місцях]. Чесно скажу: як приклад, не всі військовозобов'язані сидять удома і чекають під дверима, коли до них хтось прийде та вручить їм повістку", - сказав Калугін.
Він нагадав про ст. 65 Конституції, в якій йдеться, що захист держави та територіальної цілісності є почесним обов'язком кожного громадянина України, тому, як він вважає, всі військовозобов'язані сьогодні вже мали самі з'явитися до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, надати свої дані, пройти медкомісію та розпочати проходити службу у лавах ЗСУ у разі придатності.
Він ще раз наголосив, що закон України не забороняє видавати повістки у громадських місцях - не всі сидять удома і не всі дотримуються правил військового обліку. Людина може бути зареєстрована в одному місці, а жити в іншому, наголосив полковник.
"Я не вважаю, що вручення повісток - це метод покарання", - додав він.
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Каждый народ заслуживает то правительство которое имеет, в Украине вообще пошли дальше, народ и государство две отдельные категории проживающие в стране!
Два индивидуума понимают, что порознь им не прожить и «мучаются» совместно, пока один не наступает на больной мозоль другого, но это неустойчивое равновесие! И зачастую они поступают противоположно воли другого (или непредсказуемо). То государство решило идти своим путем и народ устроил майдан, То народ, ругая и критикуя государство, когда пришла беда в дом взял «вилы и косы» и надавал звиздюлей кацапским нелюдям.
Но так постоянно продолжаться не может! У всех есть предел терпения и предел прочности. Когда держава по непонятным причинам решает, что она народом может распоряжаться как хочет, по своему усмотрению (по беспределу) это очень быстро выведет систему из равновесия!
Теперь почему война в Украине и особенно ее ( не дай Бог!) поражение опасно в целом для всего мира.
Международного права нет, каждый сильный безнаказанно может захватить слабого соседа. Договора не действуют, поэтому никто никому не верит. Мировая экономика скатывается к 50 годам 20 века, в результате в станах привыкших жить хорошо резко возрастает социальная напряженность и разногласия между разными социальными группами. И далее это все стремительно развивается по спирали.
Разумеется, все описано тезисно и почти примитивно, но суть такая возможно с перспективой немедленно или отсрочкой до войны Китая за Тайвань!
Усе інше: бла-бла-бла на тему "я художник, я так бачу".
Якщо потрібно боронити землю -- проводьте навчання на місцях проживання. Видавайте зброю.
Підприємства мусять працювати на воєнку.