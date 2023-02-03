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Вручати повістки можуть і на вулиці, і в магазинах: не всі сидять вдома та чекають, - полковник Калугін

повістка

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству. Такі методи пов’язані з тим, що військовозобов’язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати в іншому.

Про це на брифінгу заявив начальник Печерського територіального центру комплектування та соцпідтримки полковник Сергій Калугін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Журналістка запитала Калугіна, наскільки законним є вручення повісток у магазинах, громадському транспорті та інших місцях поза місцем реєстрації.

Дивіться: Всім чоловікам, присутнім на виконкомі Броварської міськради, вручили повістки. Зокрема, меру Сапожку. ВIДЕО

"Можу сказати, що це не заборонено - вручати повістки [у громадських місцях]. Чесно скажу: як приклад, не всі військовозобов'язані сидять удома і чекають під дверима, коли до них хтось прийде та вручить їм повістку", - сказав Калугін.

Він нагадав про ст. 65 Конституції, в якій йдеться, що захист держави та територіальної цілісності є почесним обов'язком кожного громадянина України, тому, як він вважає, всі військовозобов'язані сьогодні вже мали самі з'явитися до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, надати свої дані, пройти медкомісію та розпочати проходити службу у лавах ЗСУ у разі придатності.

Також читайте: Військовозобов’язаний, який має бронь, має носити з собою відповідні документи, - Сухопутні війська

Він ще раз наголосив, що закон України не забороняє видавати повістки у громадських місцях - не всі сидять удома і не всі дотримуються правил військового обліку. Людина може бути зареєстрована в одному місці, а жити в іншому, наголосив полковник.

"Я не вважаю, що вручення повісток - це метод покарання", - додав він.

Автор: 

армія (3770) Міноборони (7345) військкомат (432) повістка (182)


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Топ коментарі
+65
Так ніхто не проти, вручайте, заповнену на мене повістку, а не цей цирк з заповненням на коліні, або запихуванням у бус. Ви просрали зробити електонний реєстр, гроші покрали, а теперь шукаєте виноватих. Як що так вам бідненьким складно, не забувайте, що ви у ТЦК всі давали присягу да вибрали армію, своєю роботою, тож беріть зброю до рук і вперед.
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03.02.2023 16:11
+64
А как калугин собирается вручать повестки бойцам батальонов " Монако", " 95 й квартал" , " ОП +ВР" и " Таиланд" ? Голубиной почтой или сам собрался в командировки ?
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03.02.2023 16:09
+55
Цікаво. Якщо воєнком не може знайти військовозобовʼязаного вдома, то як він може знайти саме його десь в магазині?
Чи скоріше наловлять хто попався і на місці навиписують повісток?
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03.02.2023 16:08
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Коли я в середині лютого прийшов мотивований записуватись в ТрО мої дані нах нікому не потрібні були, просто дали перелік тупих довідок на сторінку А4 збирати. А тепер гребуть всіх підряд. Ну а от завтра всі взяли і прийшли-що будете робити??? Тупий совок...
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03.02.2023 23:15 Відповісти
Run, Forest, run
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04.02.2023 00:12 Відповісти
Дивна, але зрозуміла інтепретація полковника слів "скажу чесно ..." ). Якщо вже чесно, то звучати мають його слова так: нам, моїм рідним і близьким, впадлу класти голову за цих ворюг при владі, тому вам випала така честь зробити це за нас.
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04.02.2023 01:03 Відповісти
"він вважає, всі військовозобов'язані сьогодні вже мали самі з'явитися до територіальних центрів Джерело: " А все ворюги коррупционеры должны сегодня добровольно сдаться ДБР или СБУ , ведь они тоже приносили присягу госслужащего?
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04.02.2023 06:33 Відповісти
столько зарегистривались на цензоре в январе. значит скоро выборы. Если война завтра закончится, то через сколько дней выйдет майдан. таких зашкваров, как творят зеленые могут и не простить
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04.02.2023 07:25 Відповісти
Наверное многие задавались вопросом, почему одни государства достигли вершин развития, а другие из каменного века никак вылезти не могут. Суровые условия проживания мотивируют к развитию? Не всегда, есть много народов, которые это доказывают. Комфортные условия, тоже самое. Наличие огромных ресурсов полезных ископаемых, так есть страны, у которых ресурсов вообще нет, а живут и развиваются на порядок выше, чем те у кого «вся таблица Менделеева» под ногами. Национальная идея то же вопрос. Но самое значимое, что отличает высокоразвитые страны от других устоявшиеся и незыблемые институции государства! Институции которые не зависят от Феди или Коли прибывающих сегодня при власти! Когда Коля и Федя знает, что если он накосячил будучи президентом или премьер министром его возьмут под белы рученьки и препроводят до буцигарни.

Каждый народ заслуживает то правительство которое имеет, в Украине вообще пошли дальше, народ и государство две отдельные категории проживающие в стране!

Два индивидуума понимают, что порознь им не прожить и «мучаются» совместно, пока один не наступает на больной мозоль другого, но это неустойчивое равновесие! И зачастую они поступают противоположно воли другого (или непредсказуемо). То государство решило идти своим путем и народ устроил майдан, То народ, ругая и критикуя государство, когда пришла беда в дом взял «вилы и косы» и надавал звиздюлей кацапским нелюдям.

Но так постоянно продолжаться не может! У всех есть предел терпения и предел прочности. Когда держава по непонятным причинам решает, что она народом может распоряжаться как хочет, по своему усмотрению (по беспределу) это очень быстро выведет систему из равновесия!

Теперь почему война в Украине и особенно ее ( не дай Бог!) поражение опасно в целом для всего мира.

Международного права нет, каждый сильный безнаказанно может захватить слабого соседа. Договора не действуют, поэтому никто никому не верит. Мировая экономика скатывается к 50 годам 20 века, в результате в станах привыкших жить хорошо резко возрастает социальная напряженность и разногласия между разными социальными группами. И далее это все стремительно развивается по спирали.

Разумеется, все описано тезисно и почти примитивно, но суть такая возможно с перспективой немедленно или отсрочкой до войны Китая за Тайвань!
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04.02.2023 08:54 Відповісти
Із цього інтерв'ю зрозуміло, що порядку вручення повісток як не було, так і досі немає.
Усе інше: бла-бла-бла на тему "я художник, я так бачу".
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04.02.2023 09:32 Відповісти
Якщо замало попиту то чому б не покращити пропозицію? наприклад, збільшити зарплатню військовим на передній лінії до хоча б до 300т, а для усіх працевлаштованих чоловіків у тилу створити окремий військовий збір, наприклад, 15т, роботодавці будуть вимушені (оптимізувати) звільнити зайвих працівників чоловічої статі там де це можливо, а звільнені працевлаштуються у війська
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04.02.2023 09:38 Відповісти
Верхівка мусить йти у перших рядах, наро за прикладом.

Якщо потрібно боронити землю -- проводьте навчання на місцях проживання. Видавайте зброю.

Підприємства мусять працювати на воєнку.
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04.02.2023 12:54 Відповісти
Краще б запитали щи законне виписування на коліні повістки з заповненням даних на місці а підпис і печатка проставляється заздалегідь , а це як кажуть юристи підробка документів
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04.02.2023 22:13 Відповісти
цей "полковнік" Калугін Сергійко зараз всім расскажет як він звання "полковник" отримав незаконно ..ЦЕ МРАЗЬ в офіцерськіх погонах...
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11.10.2023 21:01 Відповісти
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