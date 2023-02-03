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Новости Война
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Вручать повестки могут и на улице, и в магазинах: не все сидят дома и ждут, - полковник Калугин

повістка

Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству. Такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом.

Об этом на брифинге заявил начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Журналистка спросила Калугина, насколько законно вручение повесток в магазинах, общественном транспорте и прочих местах вне места регистрации.

"Могу сказать, что это не запрещено – вручать повестки [в общественных местах]. Честно скажу: как пример, не все военнообязанные сидят дома и ждут под дверью, когда к ним кто-то придет и вручит им повестку", – сказал Калугин.

Он напомнил о ст. 65 Конституции, которая гласит, что защита государства и территориальной целостности является почетной обязанностью каждого гражданина Украины, потому, как он считает, все военнообязанные на сегодняшний день уже должны были сами явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки, предоставить свои данные, пройти медкомиссию и начать проходить службу в рядах ВСУ в случае пригодности.

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Он еще раз подчеркнул, что закон Украины не запрещает выдавать повестки в общественных местах – не все сидят дома и не все соблюдают правила воинского учета. Человек может быть зарегистрирован в одном месте, а жить в другом, подчеркнул полковник.

"Я не считаю, что вручение повесток – это метод наказания", – добавил он.

Автор: 

армия (8495) Минобороны (9314) военкомат (458) повестка (153)


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Топ комментарии
+65
Так ніхто не проти, вручайте, заповнену на мене повістку, а не цей цирк з заповненням на коліні, або запихуванням у бус. Ви просрали зробити електонний реєстр, гроші покрали, а теперь шукаєте виноватих. Як що так вам бідненьким складно, не забувайте, що ви у ТЦК всі давали присягу да вибрали армію, своєю роботою, тож беріть зброю до рук і вперед.
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03.02.2023 16:11
+64
А как калугин собирается вручать повестки бойцам батальонов " Монако", " 95 й квартал" , " ОП +ВР" и " Таиланд" ? Голубиной почтой или сам собрался в командировки ?
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03.02.2023 16:09
+55
Цікаво. Якщо воєнком не може знайти військовозобовʼязаного вдома, то як він може знайти саме його десь в магазині?
Чи скоріше наловлять хто попався і на місці навиписують повісток?
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03.02.2023 16:08
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Коли я в середині лютого прийшов мотивований записуватись в ТрО мої дані нах нікому не потрібні були, просто дали перелік тупих довідок на сторінку А4 збирати. А тепер гребуть всіх підряд. Ну а от завтра всі взяли і прийшли-що будете робити??? Тупий совок...
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03.02.2023 23:15 Ответить
Run, Forest, run
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04.02.2023 00:12 Ответить
Дивна, але зрозуміла інтепретація полковника слів "скажу чесно ..." ). Якщо вже чесно, то звучати мають його слова так: нам, моїм рідним і близьким, впадлу класти голову за цих ворюг при владі, тому вам випала така честь зробити це за нас.
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04.02.2023 01:03 Ответить
"він вважає, всі військовозобов'язані сьогодні вже мали самі з'явитися до територіальних центрів Джерело: " А все ворюги коррупционеры должны сегодня добровольно сдаться ДБР или СБУ , ведь они тоже приносили присягу госслужащего?
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04.02.2023 06:33 Ответить
столько зарегистривались на цензоре в январе. значит скоро выборы. Если война завтра закончится, то через сколько дней выйдет майдан. таких зашкваров, как творят зеленые могут и не простить
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04.02.2023 07:25 Ответить
Наверное многие задавались вопросом, почему одни государства достигли вершин развития, а другие из каменного века никак вылезти не могут. Суровые условия проживания мотивируют к развитию? Не всегда, есть много народов, которые это доказывают. Комфортные условия, тоже самое. Наличие огромных ресурсов полезных ископаемых, так есть страны, у которых ресурсов вообще нет, а живут и развиваются на порядок выше, чем те у кого «вся таблица Менделеева» под ногами. Национальная идея то же вопрос. Но самое значимое, что отличает высокоразвитые страны от других устоявшиеся и незыблемые институции государства! Институции которые не зависят от Феди или Коли прибывающих сегодня при власти! Когда Коля и Федя знает, что если он накосячил будучи президентом или премьер министром его возьмут под белы рученьки и препроводят до буцигарни.

Каждый народ заслуживает то правительство которое имеет, в Украине вообще пошли дальше, народ и государство две отдельные категории проживающие в стране!

Два индивидуума понимают, что порознь им не прожить и «мучаются» совместно, пока один не наступает на больной мозоль другого, но это неустойчивое равновесие! И зачастую они поступают противоположно воли другого (или непредсказуемо). То государство решило идти своим путем и народ устроил майдан, То народ, ругая и критикуя государство, когда пришла беда в дом взял «вилы и косы» и надавал звиздюлей кацапским нелюдям.

Но так постоянно продолжаться не может! У всех есть предел терпения и предел прочности. Когда держава по непонятным причинам решает, что она народом может распоряжаться как хочет, по своему усмотрению (по беспределу) это очень быстро выведет систему из равновесия!

Теперь почему война в Украине и особенно ее ( не дай Бог!) поражение опасно в целом для всего мира.

Международного права нет, каждый сильный безнаказанно может захватить слабого соседа. Договора не действуют, поэтому никто никому не верит. Мировая экономика скатывается к 50 годам 20 века, в результате в станах привыкших жить хорошо резко возрастает социальная напряженность и разногласия между разными социальными группами. И далее это все стремительно развивается по спирали.

Разумеется, все описано тезисно и почти примитивно, но суть такая возможно с перспективой немедленно или отсрочкой до войны Китая за Тайвань!
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04.02.2023 08:54 Ответить
Із цього інтерв'ю зрозуміло, що порядку вручення повісток як не було, так і досі немає.
Усе інше: бла-бла-бла на тему "я художник, я так бачу".
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04.02.2023 09:32 Ответить
Якщо замало попиту то чому б не покращити пропозицію? наприклад, збільшити зарплатню військовим на передній лінії до хоча б до 300т, а для усіх працевлаштованих чоловіків у тилу створити окремий військовий збір, наприклад, 15т, роботодавці будуть вимушені (оптимізувати) звільнити зайвих працівників чоловічої статі там де це можливо, а звільнені працевлаштуються у війська
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04.02.2023 09:38 Ответить
Верхівка мусить йти у перших рядах, наро за прикладом.

Якщо потрібно боронити землю -- проводьте навчання на місцях проживання. Видавайте зброю.

Підприємства мусять працювати на воєнку.
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04.02.2023 12:54 Ответить
Краще б запитали щи законне виписування на коліні повістки з заповненням даних на місці а підпис і печатка проставляється заздалегідь , а це як кажуть юристи підробка документів
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04.02.2023 22:13 Ответить
цей "полковнік" Калугін Сергійко зараз всім расскажет як він звання "полковник" отримав незаконно ..ЦЕ МРАЗЬ в офіцерськіх погонах...
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11.10.2023 21:01 Ответить
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