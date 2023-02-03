Вручать повестки могут и на улице, и в магазинах: не все сидят дома и ждут, - полковник Калугин

Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству. Такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом.

Об этом на брифинге заявил начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Журналистка спросила Калугина, насколько законно вручение повесток в магазинах, общественном транспорте и прочих местах вне места регистрации.

"Могу сказать, что это не запрещено – вручать повестки [в общественных местах]. Честно скажу: как пример, не все военнообязанные сидят дома и ждут под дверью, когда к ним кто-то придет и вручит им повестку", – сказал Калугин.

Он напомнил о ст. 65 Конституции, которая гласит, что защита государства и территориальной целостности является почетной обязанностью каждого гражданина Украины, потому, как он считает, все военнообязанные на сегодняшний день уже должны были сами явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки, предоставить свои данные, пройти медкомиссию и начать проходить службу в рядах ВСУ в случае пригодности.

Читайте также: Военнообязанный, имеющий бронь, должен носить с собой соответствующие документы, - Сухопутные войска

Он еще раз подчеркнул, что закон Украины не запрещает выдавать повестки в общественных местах – не все сидят дома и не все соблюдают правила воинского учета. Человек может быть зарегистрирован в одном месте, а жить в другом, подчеркнул полковник.

"Я не считаю, что вручение повесток – это метод наказания", – добавил он.