Вручать повестки могут и на улице, и в магазинах: не все сидят дома и ждут, - полковник Калугин
Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству. Такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом.
Об этом на брифинге заявил начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Журналистка спросила Калугина, насколько законно вручение повесток в магазинах, общественном транспорте и прочих местах вне места регистрации.
"Могу сказать, что это не запрещено – вручать повестки [в общественных местах]. Честно скажу: как пример, не все военнообязанные сидят дома и ждут под дверью, когда к ним кто-то придет и вручит им повестку", – сказал Калугин.
Он напомнил о ст. 65 Конституции, которая гласит, что защита государства и территориальной целостности является почетной обязанностью каждого гражданина Украины, потому, как он считает, все военнообязанные на сегодняшний день уже должны были сами явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки, предоставить свои данные, пройти медкомиссию и начать проходить службу в рядах ВСУ в случае пригодности.
Он еще раз подчеркнул, что закон Украины не запрещает выдавать повестки в общественных местах – не все сидят дома и не все соблюдают правила воинского учета. Человек может быть зарегистрирован в одном месте, а жить в другом, подчеркнул полковник.
"Я не считаю, что вручение повесток – это метод наказания", – добавил он.
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Каждый народ заслуживает то правительство которое имеет, в Украине вообще пошли дальше, народ и государство две отдельные категории проживающие в стране!
Два индивидуума понимают, что порознь им не прожить и «мучаются» совместно, пока один не наступает на больной мозоль другого, но это неустойчивое равновесие! И зачастую они поступают противоположно воли другого (или непредсказуемо). То государство решило идти своим путем и народ устроил майдан, То народ, ругая и критикуя государство, когда пришла беда в дом взял «вилы и косы» и надавал звиздюлей кацапским нелюдям.
Но так постоянно продолжаться не может! У всех есть предел терпения и предел прочности. Когда держава по непонятным причинам решает, что она народом может распоряжаться как хочет, по своему усмотрению (по беспределу) это очень быстро выведет систему из равновесия!
Теперь почему война в Украине и особенно ее ( не дай Бог!) поражение опасно в целом для всего мира.
Международного права нет, каждый сильный безнаказанно может захватить слабого соседа. Договора не действуют, поэтому никто никому не верит. Мировая экономика скатывается к 50 годам 20 века, в результате в станах привыкших жить хорошо резко возрастает социальная напряженность и разногласия между разными социальными группами. И далее это все стремительно развивается по спирали.
Разумеется, все описано тезисно и почти примитивно, но суть такая возможно с перспективой немедленно или отсрочкой до войны Китая за Тайвань!
Усе інше: бла-бла-бла на тему "я художник, я так бачу".
Якщо потрібно боронити землю -- проводьте навчання на місцях проживання. Видавайте зброю.
Підприємства мусять працювати на воєнку.