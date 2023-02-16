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Новости Война
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обстрел (25761) Гуменюк (577)

Россияне сегодня могут снова атаковать Украину с воздуха, - ОК "Південь"

ракета,ракети

Этой ночью россияне совершили очередной массированный ракетный удар по Украине, который можно назвать комбинированным, ведь они выпускали в наше воздушное пространство также БПЛА. Однако в ОК "Південь" предупреждают, что не исключено, что враг может сегодня обстрелять Украину во второй раз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне выискивают новую тактику и пытаются обойти ПВО.

"Вполне вероятно (что обстрел повторится. - Ред.), поскольку они выискивают новую тактику, которая будет для них результативна. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора", - объяснила Гуменюк.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.
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Топ комментарии
+12
И где же те притулины дроны? Вы уверены что они вообще потратили деньги на дроны? Я вот сомневаюсь...
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16.02.2023 10:21
+7
треба атакувати дронами кубінку .єнгельс та стадіон в лужніках
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16.02.2023 10:06
+5
это твой брат синоцабака - загорел в Украине...!

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16.02.2023 10:15
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треба атакувати дронами кубінку .єнгельс та стадіон в лужніках
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16.02.2023 10:06 Ответить
спочатку треба мати дрони.
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16.02.2023 10:08 Ответить
Дронів вистачає. Притула з Стерненком 352 мільйони на них зібрали. Вистачить на найкрутіші, які дістануть навіть за Урал, не те що до Енгельса.
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16.02.2023 10:19 Ответить
И где же те притулины дроны? Вы уверены что они вообще потратили деньги на дроны? Я вот сомневаюсь...
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16.02.2023 10:21 Ответить
не неси х*ню. ті дрони можуть нести в кращому випадку пару ВОГів. бойові дрони, здатні нести сотню кг вибухівки у вільному продажу не бувають і вартість їх десятки-сотні тисяч доларів.
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16.02.2023 10:25 Ответить
Рашка, коли захотіла, знайшла де закупити дійсно копієчні "мопеди", які нищать нашу інфраструктуру. А для Притул вони, виявляється, вже коштують десятки-сотні тисяч доларів. Не відмазуй своїх кумирів-злодіїв. Чи ти в долі?
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16.02.2023 10:41 Ответить
які копійки, дурень? вартість "шахеда" 30-50 тисяч доларів. в гривню сам переведеш? чи ума не вистачить? і "шахеди" паРаша закупляє не за допомогою волонтерів. якщо тобі не хватає ума зрозуміти прості істини, краще зовсім не розтуляй пельку, тоді ніхто не побачить, що ти дурень.
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16.02.2023 10:47 Ответить
Переведу, ідіоте. За гроші, які вкрав притула, можна купити 200 шахедів. Вистачило б рознести вщент сраний Енгельс. А ти, злодіяка, продовжуй дрочити на такого ж злодія притулу.
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16.02.2023 13:53 Ответить
сходи купи, даун, хоча б один, потім роззявляй свою смердючу пащу на людей, які на відміну від тебе роблять незрівнянно більше. хоча яке тут порівняння може бути з нуле? це так, риторична промова-пропозиція. я то знаю все, на що здатні тобіподібні істоти - здриснути за кордон і звідти смердіти, на тих хто робить свою справу в Україні, що і як вони не так роблять, і як потрібно робити. тому твій сморід дуже "цінний" нам в Україні. продовжуй.
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16.02.2023 16:32 Ответить
Придурок, я тут, в Україні, і такі злодіїї, як ти зі своїм притулою, крадете в тому числі і в мене. Яку справу ви робите, злодіяко? Ви люті вороги України, ще гірші куйла.
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16.02.2023 16:57 Ответить
это твой брат синоцабака - загорел в Украине...!

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16.02.2023 10:15 Ответить
Бачив подібне при Союзі - коли один "пензяк" виправ своє х/б у бензині і ще сире натягнув (у нас температура влітку до +40 в тіні доходила І вологість низька була - напівпустеля) А потім зайшов у курилку і вирішив покурить А х/б - "стєкляшка" (там процентів 30 - синтетика) Так вона на ньому точно так погоріла та поплавилася
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16.02.2023 10:49 Ответить
Свиня припхалась з лаптєрейху.
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16.02.2023 10:15 Ответить
Ну вы продолжаете это делать в Белгородской, курской, брянской областях.
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16.02.2023 10:18 Ответить
 
 