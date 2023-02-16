Россияне сегодня могут снова атаковать Украину с воздуха, - ОК "Південь"

Этой ночью россияне совершили очередной массированный ракетный удар по Украине, который можно назвать комбинированным, ведь они выпускали в наше воздушное пространство также БПЛА. Однако в ОК "Південь" предупреждают, что не исключено, что враг может сегодня обстрелять Украину во второй раз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне выискивают новую тактику и пытаются обойти ПВО.

"Вполне вероятно (что обстрел повторится. - Ред.), поскольку они выискивают новую тактику, которая будет для них результативна. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора", - объяснила Гуменюк.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.