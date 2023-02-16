Враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, - ОВА

Ночью во время масштабной воздушной тревоги противник попал в критическую инфраструктуру во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили. Детали - позже. Берегите себя. Не игнорируйте сирены", - отметил он.

Также читайте: Украинские беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО, - Развожаев