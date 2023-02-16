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Новости Война
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Львовщина (2795) обстрел (25761) ракеты (3470) Козицкий (98)

Враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, - ОВА

Ночью во время масштабной воздушной тревоги противник попал в критическую инфраструктуру во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили. Детали - позже. Берегите себя. Не игнорируйте сирены", - отметил он.

Также читайте: Украинские беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО, - Развожаев

Враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, - ОВА 01
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Зачем информация по попадание ?
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16.02.2023 07:31 Ответить
А хто знає, чи ця інформація правдива? От я зараз напишу, що попали кудись конкретно. А кацапи нехай думають, чи це правда. Пошлють якогось свого купленого перевіряти, а той може засвітитись. Це-війна, і воювати можна різними способами.
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16.02.2023 08:10 Ответить
І це ще в кого яка структура критична.
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16.02.2023 08:55 Ответить

Ночью силы ПВО уничтожили 6 вражеских ракет типа «Калибр» над Николаевской и 2 над Херсонской областями, сообщила спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк

Все 8 ракет выпустил российский корабль из акватории Черного моря.
🇺🇦
Есть попадание на Севере, Западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях, - Ермак о ночной атаке РФ.

Россияне сменили тактику. Проводят активную разведку, применяют фальш-цели.
🇺🇦
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16.02.2023 07:34 Ответить
" Ми вийшли на графіки без відключень " , дуремари
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16.02.2023 07:50 Ответить
Пора би вже й по Севастополю дати гідну відповідь, де базуються ті всі кораблі !!!
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16.02.2023 08:13 Ответить
Для запоребрикових мразей треба писати, що все влучили, все згоріло. І було б непогано знеструмити Москву і Петербург
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16.02.2023 08:29 Ответить
И где крутое ПВО.
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16.02.2023 09:55 Ответить
в польше
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16.02.2023 12:51 Ответить
 
 