Враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, - ОВА
Ночью во время масштабной воздушной тревоги противник попал в критическую инфраструктуру во Львовской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили. Детали - позже. Берегите себя. Не игнорируйте сирены", - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ночью силы ПВО уничтожили 6 вражеских ракет типа «Калибр» над Николаевской и 2 над Херсонской областями, сообщила спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк
Все 8 ракет выпустил российский корабль из акватории Черного моря.
🇺🇦
Есть попадание на Севере, Западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях, - Ермак о ночной атаке РФ.
Россияне сменили тактику. Проводят активную разведку, применяют фальш-цели.
🇺🇦