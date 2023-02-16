Рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе, - ОВА. ФОТО

Противник ударил ракетами по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Неспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку врага. Под утро - прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. На месте работают оперативные службы. Обошлось без жертв", - информирует он.

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Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.