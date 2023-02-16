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Рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе, - ОВА. ФОТО

Противник ударил ракетами по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Неспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку врага. Под утро - прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. На месте работают оперативные службы. Обошлось без жертв", - информирует он.

Рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе, - ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг наступает на пяти направлениях, Силы обороны отразили атаки в районах более 15 населенных пунктов, - Генштаб

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

обстрел (27336) ракеты (3575) Кировоградская область (633)


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А звідки Єрмак знає? Йому що, ФСБ та ГРУ доповіли?
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16.02.2023 09:09 Ответить
Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак

всюди і завжди
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16.02.2023 09:19 Ответить
єрмак доповів фсб, що нормально попали. передав "шифровку" через засоби масової інформації.
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16.02.2023 09:25 Ответить
12 Х-22 пустили окуеть які потужні прильоти від них ..чути в радіусі 50 км
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16.02.2023 09:27 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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16.02.2023 23:20 Ответить
 
 