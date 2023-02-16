Рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, - ОВА. ФОТО

Противник вдарив ракетами по об’єкту інфраструктури в Кропивницькому районі на Кіровоградщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби. Обійшлося без жертв", - інформує він.

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Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.