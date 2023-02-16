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Рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, - ОВА. ФОТО

Противник вдарив ракетами по об’єкту інфраструктури в Кропивницькому районі на Кіровоградщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби. Обійшлося без жертв", - інформує він.

Рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, - ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 16 із 32 ворожих ракет, випущених по Україні, - Повітряні сили

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

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обстріл (28657) ракети (4029) Кіровоградська область (571)


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А звідки Єрмак знає? Йому що, ФСБ та ГРУ доповіли?
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16.02.2023 09:09 Відповісти
Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак Єрмак

всюди і завжди
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16.02.2023 09:19 Відповісти
єрмак доповів фсб, що нормально попали. передав "шифровку" через засоби масової інформації.
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16.02.2023 09:25 Відповісти
12 Х-22 пустили окуеть які потужні прильоти від них ..чути в радіусі 50 км
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16.02.2023 09:27 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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16.02.2023 23:20 Відповісти
 
 